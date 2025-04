An die opulente Küchenzeile schließt sich im Kabe Imperial 1000 TDL das Heckschlafzimmer an, das mit verschiedenen Bettkonfigurationen bestückt werden kann.

Erst in der Seitenansicht und in Relation zum Zugfahrzeug lassen sich die Dimensionen des starken Schweden-Campers erahnen.

Preis: Kabe Imperial 1000 TDL (2025) ab 110.105 Euro

Der Kade Imperial 1000 TDL (2025) ist so etwas wie die schwedische Caravan-Antwort auf Obelix, den oberstarken Gallier aus den Asterix-Comics. Hier ist alles im XXL-Format konzipiert: ein vollverzinktes Stahlprofil-Fahrwerk mit selbst nachstellenden Bremsen, schlingerdämpfende Friktionskupplung, Seitenwände in Sandwich-Bauweise. Standardmäßig werden elf Grundkonfigurationen des Kabe Imperial 1000 TDL angeboten. Gemeinsam ist allen Varianten des 11,57 m langen Luxus-Wohnwagens mit 3500 kg technisch zulässiger Gesamtmasse (alles zur Anhängelast), dass man mehr als einen handelsüblichen Pkw-Führerschein der Klasse B (das darf man mit dem Führerschein Klasse B fahren) und ein entsprechend starkes Zugfahrzeug (hier Pkw mit der stärksten Anhängelast) braucht, um sie zu bewegen.

Angesichts der großen Auswahl an Grundrissen, die zwischen zwei und acht Personen Schlafplätze bieten, variieren auch die Preise stark. Und man muss schon etwas Glück haben, um bei einem der derzeit rund ein Dutzend deutschen Kabe-Händlern den Wunsch-Wohnwagen zu finden. Preislich liegt der 1000 TDL als Flaggschiff der Imperial-Baureihe in einem Segment von 110.105 bis 155.000 Euro (alle Preise: Stand April 2025), wobei es nach oben aufgrund der Fülle von Einrichtungsoptionen fast kein Limit gibt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Hightech-Isolierung und Sternehotel-Komfort

Doch nicht nur optisch, auch ausstattungsseitig ist der hünenhafte Schweden-Camper ein echt starker Typ, der neben fürstlich großem Bett und Badezimmer auch uneingeschränkte Ganzjahrestauglichkeit verspricht. Für vollumfängliche Wintertauglichkeit sorgen eine kräftige Warmwasserheizung und eine exzellente Isolierung, die auch Dauer-Minusgraden über einen längeren Zeitraum problemlos standhalten soll.

Foto: Kabe

Um das zu bewerkstelligen, haben die Schwed:innen als erster Hersteller eine Alde-Warmwasserheizung mit zwei Heizkreisen eingebaut. Wohn- und Schlafbereich können so getrennt voneinander auf Wohlfühltemperatur gebracht werden (so bleibt das Wohnmobil im Winter warm). Für die Wärmedämmung (so den Camper richtig dämmen) verwendet Kabe ein innovatives Konstruktionsprinzip: Ein Sandwichaufbau aus Aluminium, der sowohl als Innen- wie als Außenschicht zum Einsatz kommt, wird dabei ergänzt durch eine 38 mm starke Dämmschicht aus Polystyrol-Extruderschaumstoff, kurz XPS. Zur Klimaregulierung und um die Camper:innen und den Aufbau "atmen" zu lassen, ist spezieller Stoff an Wänden und Decken verlegt. Aluprofile am Dach und belüftete PU-Profile am Boden komplettieren den Gesamtaufbau.

Neben der technischen Perfektion hat sich der schwedische Hersteller zudem auf die Fahnen geschrieben, mit dem Kabe Imperial 1000 TDL (2025) einen maßgeschneiderten Wohnwagen der Premiumklasse auf die Tandemachse zu stellen, der sich gut auf gut 22 m² Grundfläche perfekt den Wünschen der Kund:innen anpasst. Daher gleicht auch kein Kade-Caravan dem anderen , jeder lässt sich individuell konfigurieren. Im Zuge des "Flexline" genannten Baukastensystems verspricht der Hersteller "fast unbegrenzte Einrichtungsmöglichkeiten".

Variable Wohnwelt: Separate Bereiche zum Essen, Spielen und Schlafen

Alle Varianten des Kabe Imperial 1000 TDL (2025) haben allerdings gemeinsam, dass sie so aufgebaut sind, dass die unterschiedlichen Wohnwelten optisch wie baulich klar voneinander getrennt werden können. Ins Innere des XXL-Caravans gelangt man durch die fast haustürgroße Aufbautüre mit integriertem Fenster, Insektenschutz-Plissee und Schwellenheizung. An den Eingangsbereich schließt sich eine loungeartige Rundsitzgruppe an. Vorhänge in drei verschiedenen Dekorvarianten oder Schiebetüren sorgen dafür, dass sich auf der gesamten Aufbaulänge von 9400 mm separate Spiel-, Aufenthalts- und Schlafbereiche vom restlichen Wohnbereich abtrennen lassen. Das sorgt einerseits für mehr Privatsphäre, lässt den skandinavischen XXL-Luxus-Wohnwagen andererseits sogar noch größer wirken als er de facto ist.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Und

Das gilt auch für die Bugküche des Kabe Imperial 1000 TDL (2025). Sie zeichnet sich durch hohe Funktionalität und Variabilität aus. Geschnibbelt, gebraten und gekocht wird hier mit Aussicht, für die zwei großen Panoramafenster sorgen. Zur Zubereitung von Speisen steht neben zwei 230-V-Induktionskochfeldern zusätzlich noch ein Zweiflammen-Gaskocher zur Verfügung (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test). Ein Gasgrill, ein Backofen, eine Mikrowelle und eine leistungsstarke Dunstabzugshaube ergänzen das beeindruckende Ensemble an E-Geräten (Küchengeräte fürs Wohnmobil in unserer Übersicht). Trotz der Vielzahl an Einbaugeräten wird auch ausreichend Stauraum geboten. Ein formschlüssig integrierter Eckschrank beherbergt beispielsweise ein zweistöckiges Topfkarussell. Der Kompressor-Kühlschrank verfügt über ein Fassungsvermögen von 167 l plus 29 l großem Gefrierfach. In dieser Kühlkombi lassen sich also ausreichend frische Lebensmittel lagern, um auch bei Maximalbelegung des Luxus-Caravans dessen achtköpfige Besatzung standesgemäß zu verköstigen.

Ähnliche Wohnwagen:

Klotzen statt kleckern im extragroßen Raumbad

Im Sanitärbereich des Kabe Imperial 1000 TDL (2025) wird ebenfalls nicht gekleckert, sondern geklotzt: Der Namenszusatz TDL lässt sich sinngemäß mit "Toilette Dusche Large" übersetzen, wobei das "Large" eine fast schon niedliche Untertreibung für das ist, was Campingfans mit ausgeprägtem Sinn für Luxus im ebenfalls extragroßen Raumbad erwartet: Dieses ist quer und in voller Wagenbreite von 2500 mm im Heck des Caravans eingebaut. Es verfügt über eine separate Dusche, die jedem Wellness-Hotel gut zu Gesicht stehend würde (mobile Campingduschen für den Außenbereich in unserem Vergleich).

Foto: Kabe

In der kürzlich neu hinzugekommenen "E8" genannten Variante des Kabe Imperial 1000 TDL (2025) ist rechtsseitig im Hauptschlafzimmer ein Queensbett eingebaut. Es bietet eine Liegefläche von 1,46 x 2,03 m. Je nach Wunsch und Budget komplettieren Etagen-, Längs- oder Querbetten die Auswahl an Schlafgelegenheiten in diesem Luxushotel auf Rädern.