Große Antriebsvielfalt beim neuen Compass

Der Jeep Compass startet 2025 in seine dritte Generation. Viele Infos gibt es zwar noch nicht, aber immerhin hat der Hersteller bereits ein Teaserbild veröffentlicht, das einen ersten Blick auf das Design zulässt.

Preis des Jeep Compass (2025) noch unbekannt

Die dritte Generation des Jeep Compass kündigt sich an und soll bereits 2025 in Europa erscheinen. Jeep veröffentlicht im Oktober 2024 neben einem Teaserbild auch erste Infos zur Neuauflage. So fußt das kompakte SUV auf der STLA Medium-Plattform von Stellantis, die zwar hauptsächlich für elektrische Antriebe entwickelt wurde, aber auch hybride oder reine Verbrennerantriebe ermöglicht.

Die Produktion des Compass soll 2025 im italienischen Werk in Melfi anlaufen, in anderen Weltregionen wie Nordamerika erst ab 2026 starten. Ob sich in den jeweiligen Kontinenten auch der Marktstart an diesen Zeitplan anpasst, ist unklar.

Antriebe: Verbrenner, Hybrid- und Elektroantrieb

Für den Jeep Compass (2025) kündigt der Hersteller eine breite Antriebspalette an. So soll das kompakte SUV sowohl mit elektrischen als auch mit hybride Antrieben und als Verbrenner verfügbar sein. Welche Motorisierungen dafür infrage kommen, beantwortet möglicherweise ein Blick auf den Opel Grandland und den Peugeot E-3008, die ebenfalls auf der STLA Medium-Plattform aufbauen. Beide Modelle sollen als Stromer eine Reichweite von bis zu 700 km schaffen und werden von einer 73-kWh-Batterie gespeist. Die Leistungsdaten reichen im Falle des E-3008 von 157 kW (210 PS) bis 240 kW (320 PS). Als Verbrenner könnte im Compass der mildhybridisierte 1,2-l-Dreizylinder mit 136 PS (100 kW) eingesetzt werden.

Exterieur: Erstes Teaserbild zeigt Compass-Design

Jeep zeigt neben den oben genannten Infos auch ein erstes Teaserbild, auf dem die Silhouette des kompakten SUV zu erkennen ist. Eindeutig zu sehen ist, dass sich der Jeep Compass (2025) dem Jeep Avenger optisch annähert. Die Silhouette ist kantiger gezeichnet und das Greenhouse wirkt flacher. Beim gezeigten Bild handelt es sich aber nicht um ein finales Foto, sondern um eine Designskizze. Soll heißen: Die Proportionen – etwa die besonders großen Radhäuser und das flache Greenhouse – dürften so kaum in die Serienfertigung kommen.