Der größere Jeep Grand Cherokee hat 2022 die aktuelle Designsprache eingeläutet, der kleinere Jeep Compass wurde in seiner jüngsten Generation erst im Mai 2025 vorgestellt – nun ist der Jeep Cherokee an der Reihe. Voraussichtlich Ende 2025 wird der US-amerikanische Autobauer die Neuauflage auch zu uns bringen. Preislich ist eine Einordnung nicht ganz trivial, wird der Vorgänger doch schon seit März 2023 nicht mehr bei uns angeboten. Ein Startpreis in der Region 50.000 bis 60.000 Euro erscheint aber plausibel.

Antriebe: Vielfalt bei den Motoren

Der neue Jeep Cherokee (2025) steht auf der neuen STLA Large Plattform von Stellantis, die es in vier Varianten gibt und sowohl Verbrenner als auch hybridisierte und rein elektrische Antriebe ermöglicht. Auf der für den Cherokee vorgesehenen LP2-Version sind Vorderrad- und Allradantrieb möglich. Sehr wahrscheinlich werden beide Optionen für den Cherokee verfügbar sein. Als Antrieb kommt für den Cherokee der 1,6-l-Vierzylinder-Vollhybrid infrage, der über 197 PS (144 kW) und 360 Nm verfügt und bis zu 85 km rein elektrisch fahren können soll. V6-Motoren könnten indes mit der Neuauflage gestrichen werden. Dafür könnte ein batterieelektrischer Cherokee folgen (was Stellantis bereits indirekt angedeutet hat) mit Akkugrößen zwischen 85 und 118 kWh. Die Ladeleistung hängt von der Ausbaustufe der STLA-Plattform ab: Mit der 800V-Architektur sind bis zu 350 kW DC-Ladeleistung möglich.

Exterieur: Geradliniges Design bei ca. 4,7 m Länge

Die STLA-Plattform ist auf Fahrzeuge mit Radständen zwischen 2,9 bis 3,1 m ausgelegt. Daraus lässt sich schließen, dass der neue Jeep Cherokee (2025) deutlich größer als der Compass (2,64 m) wird, aber unterhalb des Grand Cherokee (2,96 m) bleibt. Die Außenabmessung könnte demnach rund 4,7 m in der Länge betragen. Das Design der Neuauflage orientiert sich stark am 2022 vorgestellten Grand Cherokee, aber auch am im Mai 2025 präsentierten Compass. Auffällig ist natürlich der Jeep-typische Kühlergrill. Die Front wird – und das ist neu für die Marke – von vertikalen Bügelfalten eingefasst, welche die eckig gestalteten Scheinwerfer von den Kotflügeln trennen. Ein charmanter Kniff ist die über die Bügelfalte in den Kotflügel reichende Begrenzungsleuchte. Das Heck fällt vertikal ab – auffällig ist die geradlinige Gestaltung.

