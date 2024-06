Sidney Hoffmann hat "seine" Lea geheiratet

Sidney Hoffmann, Tuner, TV-Moderator und gebürtiger Dortmunder, hat die Ruhrmetropole verlassen und ist mit seiner Familie nach Aurich (Ostfriesland) gezogen. Das macht der Ehemann von Lea Rosenboom aktuell ("Sidneys Welt"), so steht er zu JP Kraemer und das ist zu seinem Vermögen bekannt!

Umzug nach Aurich: Sidney Hoffmann & Familie haben Dortmund verlassen

Sidney Hoffmann ließ Ende August 2023 auf seinem Instagram-Profil eine Bombe platzen: Seine Frau Lea, der er im Juni 2024 noch einmal bei einer freien Trauung das Ja-Wort gegeben hat (hier Bilder von seiner Hochzeit auf Instagram), seine zwei Söhne und er verlassen Dortmund – hier hatten sie ein Haus neu gebaut – und ziehen in die Heimat von Lea Hoffmann (geborene Rosenboom), in den Landkreis Aurich (Ostfriesland). Auch die Frage, wie es mit Sidney Industries (SIIND) weitergeht, hat der beliebte Tuner und TV-Moderator bereits mit diversen Postings und Stories auf Instagram beantwortet: Derzeit arbeitet der Dortmunder an einer Neueröffnung der Werkstatt vor Ort in Norddeutschland. Ob sich mit dem Umzug auch das Geschäftsmodell von Sidney Hoffmann verändert, bleibt spannend zu beobachten.

Vermögen & Alter

Mit dem Umzug in den Norden der Republik verlässt Sidney Hoffmann seine Geburtsstadt. Am 2. September 1979 hat er in Dortmund das Licht der Welt erblickt, verlor früh seinen Vater und verbrachte viele Jahre in Südafrika. Seine ersten Tuning-Gehversuche unternahm "Sid" an seinem BMX-Bike und seinem ersten Auto, einem VW Golf 2 GT mit 90 PS. Bekannt geworden ist er über die Fernsehserie "Die PS-Profis", die er mit seinem damaligen Geschäftspartner und Freund JP Kraemer moderiert hat. Welches Vermögen er über seine TV- und Tuningtätigkeiten mit seiner Firma Sidney Industries erworben hat, ließ Sidney Hoffmann im Gegensatz zu Kraemer, Besitzer von JP Performance, stets unkommentiert.

Streit & Versöhnung mit JP Kraemer

Warum sich Sidney Hoffmann und JP Kraemer, einst unzertrennlich, zerstritten haben, ist unbekannt. Beide halten sich über die Gründe bedeckt. Fakt ist aber, 2012 gingen die beiden, zuvor Geschäftspartner bei der Tuningwerkstatt "Five Star Performance", getrennte Wege. Nach Jahren der offensichtlichen Distanz haben sich die zwei Dortmunder zuletzt wieder angenähert.

Das ist Sidney Industries

2018 bezog Sidney Industries das "Cube-Haus" in Dortmund-Kley. Im 6000 qm großen Gesamtpaket fanden neben der Werkstatt auch Foto-, Film- und Tonstudios ihre neue Heimat. Im 400 qm großen, lichtdurchfluteten Showroom bietet Sidney Hoffmann seinen Fans eine wechselnde Ausstellung von Tuningboliden. Mit dem Umzug nach Aurich dürfte sich das Gesicht der Tuningwerkstatt erheblich verändern: Wie das neue Gebäude in Ostfriesland aussieht, hält Sidney Hoffmann derzeit noch unter Verschluss – nur Details wie Wand- oder Bodengestaltung hat der Tuner bereits mit seinen Fans auf Instagram geteilt.

Zweite Staffel von "Sidneys Welt" & Tuning Trophy Germany

Sidney Hoffmann ist mit seinem TV-Format "Sidneys Welt" auf DMAX zu sehen. Das Konzept: Sidney Hoffmann lässt sich in seinem abwechslungsreichen Alltag von Kameras begleiten und gewährt so Einblicke in sein Berufs- und Privatleben. Außerdem moderiert er die TV-Show "Tuning Trophy Germany".

Biografie "Normal ist das nicht"

AUTO ZEITUNG-Interview mit Sidney Hoffmann (Video):

"Normal ist das nicht" lautet der Titel der Sidney Hoffmann-Biografie. Der aus der Sport1-Sendung "Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott" bekannte Tuner und Moderator schreibt über seine Erfahrung in Sachen Tuning, seine Karriere und seine Kindheit. Im Buch spricht Sidney auch über das Verhältnis zu JP Kraemer und die Erfahrungen, die beide während der Drehs zum Kult-Format "Die PS-Profis" gemacht haben. Der Dortmunder gibt auch Einblicke in seinen Alltag als Chef von Sidney Industries.

Zudem spricht der umtriebige Youtuber auch offen über seine Beziehung zur Polizei und gibt Tuner:innen folgenden Rat, wenn es zu einem Zusammentreffen mit den Gesetzeshüter:innen kommt: "Wenn ihr rausgezogen und kontrolliert werdet, gebt eure Verteidigungshaltung und die ganzen Ausreden auf." Die Biografie umfasst 240 Seiten.