Im Sommer 2023 die Beziehung öffentlich gemacht, im Herbst des gleichen Jahres die Verlobung verkündet, treten nun JP Kraemer und Julia, nun Meck-Kraemer, als Ehepaar in Erscheinung. Der Tuningpapst aus Dortmund teilte dazu Bilder und eine rührende Liebeserklärung!

Wenn JP Kraemer von "seiner" Julia spricht, hat er stets ein Lächeln auf den Lippen: In seiner Krankheit und seiner einsamen Kindheit hat er in ihr einen stabilen Anker in seinem Leben gefunden – und nun geheiratet. Am 9. August 2024 teilte der Tuningprofi aus Dortmund auf Instagram Hochzeitsbilder von ihr und sich auf der Social Media-Plattform Instagram, verbunden mit einer rührenden Liebeserklärung. So schreibt er dort: "Liebe in diesem Maße zu einem so späten Zeitpunkt in meinem Leben fühlen zu dürfen, macht mich unglaublich sprachlos & glücklich zugleich." Und weiter: "Julia Meck-Kraemer, ich liebe dich!" Mit dem Post ist somit nicht nur die Namensgebung geklärt, sondern auch wo und wie sie geheiratet haben. Nämlich im Gran Canyon in den USA, sie in einem klassisch-zurückhaltenden, weißen Kleid und er in einem grau-beigen Anzug samt Fliege und Einstecktuch.

JP Kraemer und Julia Meck: Romantische Hochzeit im Gran Canyon

Seine Fans freuen sich mit JP Kraemer über seine Hochzeit: Nur zwei Stunden nach dem Erscheinen hat der Post über 200.000 Likes gesammelt und knapp 4000 Kommentare. Zahlreiche Promis aus der Tuningbranche, darunter Philipp Kaess und Marco Degenhardt von Halle 77, gratulieren herzlich. Doch die für den Tuningpapst wichtigste Nachricht dürfte wohl die von Julia sein: "Ich liebe dich!".