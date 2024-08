Die bessere Hälfte des Ex-PS-Profis

Sie ist die Ehefrau von einem der berühmtesten Auto-Persönlichkeiten Deutschlands: Das wissen wir über den Job und die Herkunft von JP Kraemers Gattin Julia Meck-Kraemer!

Es sind Fotos, die Millionen JP. Kraemer-Fans weltweit berühren: Küssend stehen der Tuning-Papst und seine frisch vermählte Ehefrau Julia Meck-Kraemer vor malerischer Kulisse am Grand Canyon (USA). Die Vertrautheit der beiden ist stark zu spüren. Doch wer ist die brünette Schönheit an seiner Seite eigentlich

Was ist der Job von Julia Meck-Kraemer?

Mit Autos hat Julia Meck-Kraemer nicht annähernd so viel zu tun wie der ehemalige PS-Profi, wie sie in einem gemeinsamen Video in Goodwood im Jahr 2023 sarkastisch zugab. Beruflich ist sie stattdessen als Influencerin und Model tätig. Das geht jedenfalls aus ihrem Instagram-Konto hervor, in dem sie auch ihr Management verlinkt hat. In Sachen Social Media hat sie mit 229.000 Instagram-Followern zwar ein durchaus breites Publikum, dennoch kann Jean-Pierre Kraemer mit 1,3 Mio. Followern etwa das Fünffache aufweisen.

Woher kommt JP Kramers -Ehefrau?

Da das Management von Julia Meck-Kraemer in Düsseldorf sitzt und JP Kraemer aus Dortmund stammt, liegt es nahe, dass auch die Deutsch-Portugiesin in NRW beheimatet ist. Laut Medienberichten stammt sie aus Castrop-Rauxel, geboren übereinstimmenden Quellen zufolge am 18. Oktober 1999. Mit dem Chef von JP Performance lebt sie in der Dortmunder Gartenstadt. Das Haus, ursprünglich von Kraemer nur für sich gebaut, hätte sie bereits maßgeblich mit eingerichtet und umgestaltet, berichtete der Tuning-Papst im Podcast von Hotel Matze. Ein Auto seiner Wahl dürfe aber noch immer mitten im Wohnzimmer stehen.

Seit wann sind Meck und Kraemer zusammen?

Julia Meck-Kraemer und JP Kraemer beiden kennen sich bereits seit etwa sieben Jahren (Stand: August 2024) und waren seit September 2023 offiziell verlobt. Die Bekanntmachung der Hochzeit folgte im August 2024. Erstmals gesehen hatten sich die beiden witzigerweise bei der Essen Motor Show.