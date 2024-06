JP Kraemer hat in den vergangenen Jahren seine Depressionen, seine Autismus-Spektrum-Störung und seine Therapie öffentlich gemacht. Doch im Interview mit Matze Hielscher ("Hotel Matze") gewährt der Dortmunder Einblicke in sein Leben, die selbst Fans überraschen dürfte.

Für viele (Fans) ist JP Kraemer ein offenes Buch – vermeintlich. Denn natürlich öffnet sich der Tuningpapst nur so weit, wie er es möchte. Privatsphäre, gerade für prominente Menschen wie ihn, ist ein hohes Gut. Umso überraschender ist das lange wie tiefe Interview mit Matze Hielscher ("Hotel Matze"), das Mitte Juni 2024 bei Youtube online ging (siehe unten) und über zwei Stunden lang das Leben von Kraemer behandelt. Auch seine Aussagen gehen teils weit über das hinaus, was über den Dortmunder bislang bekannt ist. Seine Depressionen bezeichnet er etwa als "Krankheit des Teufel": Wenn es ihm nicht gut gehe, sei es in "der Firma" still. Und auch wüssten seine Mitarbeitenden, dass es Phasen gebe, in denen er besser nicht angesprochen werde. Zudem gebe es für ihn die Möglichkeiten, sich unbemerkt zwischen den Gebäuden von JP Performance – die GmbH ist laut Kraemer deutlich größer, als es den Anschein hat – zu bewegen.

JP Kraemer im Interview mit "Hotel Matze" (Video):

"Hotel Matze": Der Podcast zeichnet einen extrem vielschichtigen Menschen hinter JP Kraemer

Woraus er seinen Antrieb zieht, wird JP Kraemer im Podcast gefragt. "Angst", antwortet dieser. Perfektionistisch veranlagt, wie er ist, wolle er für die Besucher:innen – das Wort "Fan" mag er nicht – das Maximale aus ihrem Geld, sei es für den Eintritt ins Museum Pace oder für einen Burger in seinem Restaurant, herausholen. Und das treibe ihn auch an, ständig etwas Neues bieten zu wollen. Erst, wenn die Leute das Interesse an ihn verlören, sei das Thema für ihn durch. Der Ursprung seines erfolgreichen Youtube-Kanals JP Performance liegt, wie Kraemer erklärt, in seiner Faszination für Technik, für Materialien und wie aus ihnen funktionierende Motoren und Autos werden. Er habe schon immer "erklären" wollen. Ein Punkt, der ihn bei seiner damaligen TV-Show "Die PS-Profis", in der er jahrelang an der Seite von Sidney Hoffmann zu sehen war, sehr gestört habe. Seine Versuche, Technik zu erklären, seien rausgeschnitten worden. Weshalb Kraemer, überzeugt davon, dass es Menschen gibt, die Technik verstehen wollen, den Youtube-Kanal "JP Performance" eröffnet hat. Heute, räumt er ein, schauen seine Follower den Kanal wohl eher seinetwegen, als wegen der Autos und Erklärungen.

"Normalität", sofern es das denn überhaupt gibt, nimmt im Gespräch ebenfalls einen großen Raum ein. Aufgewachsen bei einer Mutter, die ihn teils tagelang alleine gelassen hat, habe sich JP Kraemer in seine Gedankenwelt zurückgezogen. Ganze Phantasiewelten habe er in seinem Kopf aufgebaut. Noch heute plane er einen Roboter und ein Wohnmobil allein im Geiste. Seine besondere "Zauberkraft", mit der er seine Firma und sein Privathaus maßgeblich gestaltet hat, birgt aber auch Schattenseiten. Menschliche Interaktionen fallen ihm noch heute schwer. Seine Diagnose, Autismus-Spektrum-Störung, habe ihm aber aufgezeigt, dass seine Wahrnehmung der Dinge eben nicht normal sei – weshalb er gelernt habe, über Rückfragen abzuklären, wie andere Menschen Situationen wahrnehmen. Was er bereit sei, für ein normales Leben aufzugeben? "Alles".