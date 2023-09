Jean Pierre Kraemer lebt eher zurückgezogen und lange war nichts über seine Freundin bekannt. Nachdem er seine Beziehung im Juli 2023 offiziell gemacht hat, freut er sich jetzt öffentlich über seine Verlobung.

J.P. Kraemer gibt Verlobung bekannt

Der Dortmunder YouTube-Star Jean Pierre Kraemer und seine Freundin Julia Meck wollen heiraten. Erst im Juli 2023 ging das Paar den Schritt, ihre Beziehung im Rahmen des Goodwood Festival of Speed der Öffentlichkeit preiszugeben. Nun verkündete J.P. die Verlobung mit dem portugiesisch-deutschen Model auf Instagram. In einem emotionalen Post fasst der "JP Performance"-Betreiber am 25. September 2023 zusammen: "Ich kenne Julia jetzt seit über 6 Jahren und sie war immer als sehr gute Freundin in vielen schlimmen Phasen meines Lebens an meiner Seite." Wie der Tuning-Spezialist Mitte 2022 bekannt gab, ist er an einer Form von Autismus erkrankt, auch sein Kampf gegen Depressionen sind seiner Fangemeinde bekannt. In besagtem Post nimmt J.P. auf seine Krankheit Bezug: "Was diese Wahnsinnsfrau auszeichnet, ist einfach ihre unglaubliche Geduld und Kraft mit so einem Kopf und Mensch wie mir umzugehen." Weiter schreibt er: "Sie ist ein großer Grund meines Fortschritts […] und ich bin einfach sehr glücklich, euch sagen zu können, dass wir verlobt sind." Man darf gespannt sein, welches Auto J.P. Kraemer für den Hochzeitstag ausführt. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

