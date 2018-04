Die Oberklasse-Limousine Jaguar XF ist der Nachfolger des S-Type und wurde Anfang 2008 auf dem europäischen Markt eingeführt. Mittlerweile läuft der Brite in seiner zweiten Generation vom Band. Angetrieben wird er von verschiedenen Benzin- und Dieselaggregaten. Zudem wird der Jaguar XF zu einem Großteil aus Aluminium gefertigt, was sein Gewicht reduziert, den Verbrauch drückt und letztendlich die Performance befeuert.

In unseren Tests wird der Jaguar XF regelmäßig unter Aspekten wie Fahrdynamik, Komfort, Motor, Leistung und Preis unter die Lupe genommen. Dabei muss er sich in den Vergleichstests immer wieder seinen Widersachern aus dem Segment stellen und zeigen, ob er das Zeug hat Mercedes E-Klasse, BMW 5er oder Audi A6 den Rang abzulaufen. Im Einzeltest spielt dagegen nur der Jaguar XF die Hauptrolle und wird von den Testern an seine Grenzen gebracht.