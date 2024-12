Jaguar erfindet sich neu – auch optisch

Es ist die letzten Jahre recht still geworden um Jaguar. Nun meldet sich die Marke mit einem Paukenschlag zurück und präsentiert nicht nur eine komplett neue Markenstrategie, sondern auch gleich eine auffällige Studie. Wir stellen den Jaguar Type 00 (2024) umfassend vor!

Jaguar Type 00 (2024): farbenfroh, groß, auffällig, anders

Mit dem Jaguar Type 00 präsentiert die Marke nach der Verkündung der neuen Markenstrategie und der Neuausrichtung der Marke jetzt ihr erstes Konzeptfahrzeug. Auf der Miami Art Week in Florida wurde das auffällige Showcar Anfang Dezember 2024 enthüllt, das mit seiner langen Front Erinnerungen an den ikonischen E-Type hervorruft – oder besser: hervorrufen soll. Dabei will Jaguar sämtliche Erinnerungen an die Vergangenheit kappen und hat sich der Devise "copy nothing" verschrieben. Also alles auf neu: Die künftigen Modelle der Marke sollen ausschließlich elektrisch sein und sich im oberen Preissegment ansiedeln.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

Nachdem acht Jahre nichts Neues von Jaguar gekommen ist, hat der britische Autobauer nach einer dreijährigen Entwicklungsphase die Studie Jaguar Type 00 (ausgesprochen "zero zero") enthüllt, die so aber auch nie in die Serienproduktion gehen wird. Nach dem Entschluss, noch im laufenden Jahr 2024 die Produktion sowie den Verkauf aller aktuellen Modelle einzustellen – lediglich der E-Pace wird noch in einigen Ländern bis Ende 2025 noch gebaut – wird es noch mindestens bis Ende 2025 dauern, bis der neue Jaguar erhältlich ist: Hier gibts alle Details nur Jaguar-Revolution!

Über Modellbezeichnung spekulieren lässt sich auch schon: Die Nomenklatur wird vermutlich stets mit der Vorsilbe "Type" beginnen, die auf die Wurzeln der Marke verweist, und dann unterschiedliche Zahlen erhalten. Die beiden Nullen der Serie stehen für null Emissionen sowie seinen Status als Auto Null der komplett neuen Modellfamilie. Jaguar hat bereits verraten, das auf der neuen Plattform auch ein SUV zu erwarten ist.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Jaguar F-Type im Vergleich (Video):

Antrieb: Nach dem I-Pace der zweite rein elektrische Jaguar

Das erste Serienmodell nach neuer Jaguar-Zeitrechnung ist ein elektrischer viertüriger GT, der Ende 2025 enthüllt und in England produziert werden soll. Er ist bereits als Prototyp unterwegs. Das zukünftige Modell wird auf der neuen Jaguar Electric Architecture (JAE) Plattform basieren und eine Reichweite von bis zu 770 km ermöglichen. Das Laden von bis zu 321 km zusätzliche Reichweite soll bei der Hochleistungs-Limousine in 15 min möglich sein.

Ex- & Interieur:

Entgegen der gängigen Standards bei E-Fahrzeugen fällt die Studie Jaguar Type 00 (2024) nicht nur durch die lange Motorhaube, sondern besonders durch die scheibenlose Heckklappe, das große Panoramadach sowie durch das sehr reduzierte Design aufgrund der fehlenden Türgriffe sowie Außenspiegel auf. Präsentiert wird der Type 00 in den Farben "Miami Pink" und "London blue". Der "London Blue" getaufte Farbton ist vom Opalescent Silver Blue der 1960er Jahre inspiriert und verweist auf die britischen Wurzeln von Jaguar.

Apropos: Um sich als rein elektrische Luxusmarke zu positionieren, gibt es auch ein neues Logo. Der springende Jaguar, der seit 1982 die Fahrzeuge der britischen Marke ziert, ist einem nüchternen Schriftzug gewichen. So besteht das neue Logo jetzt aus dem kleingeschriebenen Wort "jaguar". Ganz verschwunden ist die Großkatze aber nicht: Neugestaltet als Silhouette wird sich der "Leaper", der springende Jaguar, der als Kühlerfigur bekannt wurde, auch auf den künftigen Fahrzeugen wiederfinden.

Foto: Jaguar

Innen finden sich zwei freischwebende Sitzplätze, ein reduziertes Interieur, das zentrale und recht hoch positionierte Mittelteil sowie Materialien wie gewebte Textilien, Messing, Travertin und Alabaster. Rawdon Glover, Managing Director bei Jaguar, erklärte zum Type 00: "Wir haben einen furchtlos kreativen neuen Charakter für Jaguar geschaffen, welcher der DNA der Marke folgt – aber zugleich zukunftsorientiert und relevant ist und wirklich aus der Masse heraussticht." Und waren die Reaktionen auf die mutige neue Markenausrichtung eher gemischt, kann man zur Serie sagen, dass ihr Ziele erreicht wurde. Denn der Type 00 sticht durchaus aus der Masse heraus.