Jaguar definiert sich mit elektrischen Premiumfahrzeugen neu

Neues Logo, neue Schrift, neue Fahrzeuge: Jaguar geht einen radikalen Schritt, definiert sich neu und stellt die Produktion aller bisherigen Modelle ein. Es wird neue Fahrzeuge geben - allerdings nur Stromer und auch nicht vor Ende 2025. Die Hintergründe hier!

Vom Traditionshersteller zur Luxus-Elektromarke: 1922 als Jaguar Cars Limited gegründet, konnte sich die britische Marke historisch gesehen insbesondere mit ihren ikonischen Modellen wie dem E-Type und dem XJ sowie Erfolgen im Motorsport etablieren. Seit einigen Jahren hat die Marke, die seit 2008 zu Tata Motors gehört, jedoch Schwierigkeiten und die Verkaufszahlen lassen deutlich nach. So wurden in Deutschland 2023 laut dem Kraftfahrt-Bundesamt lediglich 3198 neue Jaguar zugelassen. Darauf hat die Marke mit einem radikalen Schritt reagiert und sich für einen Neustart entschieden. Ab sofort wird die Produktion sowie der Verkauf aller aktuellen Modelle eingestellt. Lediglich der Jaguar F-Pace wird noch in einigen Ländern bis Ende 2025 gebaut. Dann wird keines der noch aktuellen Fahrzeuge von Jaguar mehr erhältlich sein.

Ab 2025 positioniert sich die Marke neu, kommt nach vierjähriger Entwicklungszeit mit neuem Logo, neuen Modellen und neuer Identität. Jaguar wird ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge im Premiumsegment anbieten. Anfang Dezember 2024 wird ein Konzeptfahrzeug auf der Miami Art Week in Florida gezeigt, für Ende 2025 ist das erste Modell der Marke angekündigt: ein viertüriger GT, der bereits auf Erprobungsfahrten unterwegs ist und im britischen Solihull gefertigt wird.

Neues Logo und neue Fahrzeuge für eine neue Kundschaft

Jaguar will sich als Marke komplett neu gestalten und greift mit ihrem Prinzip "Copy nothing" die Grundwerte des Gründers Sir William Lyons auf, nichts zu kopieren und einzigartig zu sein. Die Historie soll dabei nicht vergessen werden, spiele aber keine sehr große Rolle mehr, denn die Zielgruppe habe sich ebenfalls verändert. "Es ist eine Neuinterpretation, die die Essenz von Jaguar und die Werte, die die Marke einst so beliebt gemacht haben, wieder aufgreift und sie gleichzeitig für ein modernes Publikum relevant macht. Wir gestalten Jaguar für die Zukunft und stellen seinen Status als Marke wieder her, die das Leben unserer Kundschaft und der Jaguar-Enthusiasten bereichert“, so Professor Gerry McGovern, Chief Creative Officer bei Jaguar Land Rover, bei der Vorstellung der neuen Markenidentität.

Die künftigen Elektrofahrzeuge basieren auf der neu entwickelten Plattform JEA (Jaguar Electric Architecture). Das erste Modell, ein viertüriger GT, soll eine Reichweite von bis zu 700 km ermöglichen. Er wird unter dem neuen Logo und dem Namen JLR erscheinen. Zusammen mit Range Rover, Defender und Discovery gehört Jaguar zum sogenannten "House of Brands" von JLR. Näheres dazu will der Autobauer zeitnah kommunizieren. Dabei sollen auch Details zum künftigen Kundenerlebnis und den neuen Verkaufsräumen, die nichts mehr mit einem gewöhnlichen Autohaus gemeinsam haben sollen, bekanntgegeben werden. Bei all den großen Veränderungen ist etwas Bekanntes geblieben: Neugestaltet als Silhouette wird sich der "Leaper", der springende Jaguar, der als Kühlerfigur bekannt wurde, auch auf den künftigen Fahrzeugen wiederfinden.