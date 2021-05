Iso Rivolta: Classic Cars

Mit Mut und Instinkt verwirklichte Renzo Rivolta 1962 seinen Traum vom perfekten Luxuscoupé. Die Ölkrise brach seiner Firma das Genick. Classic Cars blickt in den Rückspiegel.

Wenn es je ein Musterbeispiel des findigen italienischen Unternehmers gab, dann war es Renzo Rivolta. In seiner Person vereinten sich alle gängigen Klischees: Rivolta war ebenso temperamentvoll wie ungeduldig, immer auf der Suche nach neuen Ideen und Produkten und instinktiv bestrebt, mit diesen so schnell wie möglich ein prosperierendes Geschäft zu starten. Es verwundert, dass Rivolta, der Liebhaber schneller Boote, schöner Frauen und großer Gesten, mit eher pragmatischen Produkten zu Erfolg und Wohlstand kam: Seine Firma "Isothermos" baute in den 30er-Jahren Kühl- und Heizgeräte; der Einstieg in die Kraftfahrzeugbranche erfolgte nach Kriegsende mit leichten Motorrädern. Diese erfreuten sich im Italien der frühen 50er so großer Beliebtheit, dass das Städtchen Bresso vor den Toren Mailands zugeparkt war, wenn Iso daheim zum Clubtreffen aufrief. Isos Erfolg veranlasste 1951 den jungen Flugzeug-Ingenieur Ermenengildo Preti dazu, bei Rivolta vorzuspechen. Als er das Büro betrat, trug er eine Art Wassermelone unter dem Arm: das Holzmodell eines eiförmigen Kleinwagens, dazu gedacht, Rollerfahrern den Aufstieg zum Auto zu ermöglichen. Daraus sollte die berühmte "Isetta" hervorgehen. Mehr zum Thema: Das ist die BMW Isetta

Classic Cars: Die Geschichte von Iso Rivolta

Innerhalb von einem Jahr puschte Rivolta die Isetta zur Serienreife und stampfte neben der Fertigung von Rollern und Lieferwagen eine Linie für 50 Isetta pro Tag aus dem Boden. Doch trotz Mille Miglia-Teilnahme stand die Isetta wie Blei im Handel; Fiat ließ sich bei Kleinwagen nicht die Butter vom Brot nehmen. Da flatterte Rivolta die Anfrage von BMW nach einer Isetta-Lizenzproduktion auf den Schreibtisch. Iso selbst hatte noch keine 2.000 Isetta verkauft, doch BMW und andere Lizenznehmer in Frankreich, Brasilien und Spanien – dort pikanterweise Borgward – bauten bald ein Hundertfaches davon. Renzo Rivolta besaß ein Faible für große, schnelle Autos, aber wie Ferruccio Lamborghini fand auch Rivolta an allen etwas auszusetzen. Ein Ferrari war ihm zu unkomfortabel, ein Maserati zu unzuverlässig, und beim Jaguar Mk.VII hielt das Fahrwerk nicht, was der Motor versprach. Auf der IAA 1961 traf er sich mit Nuccio Bertone. Dieser berichtete ihm von einem neuen Luxuscoupé, das italienische Eleganz mit amerikanischem Komfort und Zuverlässigkeit verbinden werde. Bertone meinte den vom Briten John Gordon initiierten Gordon-Keeble mit Corvette-V8.

Iso Rivoltas Ende kam mit der Ölkrise