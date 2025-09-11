close
IAA 2025: Die Highlights des Open Space im Video

Jan Becher Videoredakteur
Johannes Beck Redakteur
Max Grigo Redakteur
Ob Audi Concept C, BMW iX3 oder Mercedes GLC – auf der IAA 2025 in München erwarten die Besucher:innen zahlreiche Neuheiten und spannende Konzepte. Und das auf dem Open Space in der Münchener Innenstadt hautnah und für alle kostenfrei zum Anfassen.
Welche Highlights und Weltpremieren es zu entdecken gibt, wie die beiden AUTO ZEITUNG-Redakteure Johannes Beck und Max Grigo bewerten und ob sich der Besuch des Open Space für Autofans wirklich lohnt, zeigen wir im Video!

