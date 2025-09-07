Gewaltige 711 PS (523 kW) Systempower dank zwei eTurbos und Hybrid-Konzept – damit verbläst der neue Porsche 911 Turbo S nahezu alles, was sich ihm in den Weg stellt. Satte 61 PS (45 kW) mehr als beim Vorgänger nehmen zweifelnden Naturen direkt den Wind aus den Segeln. Zumal der neue Turbo-Elfer mit seiner enormen Power das Mehrgewicht von 85 kg derart überkompensiert, dass wirklich keine Fragen mehr offen bleiben. Null bis 100 km/h? 2,5 s! Die 200er-Marke soll in 8,4 s fallen – 0,5 s schneller als bislang.

Der Vollhybrid-Antrieb des neuen 911 Turbo S erinnert nicht nur an den GTS T-Hybrid, tatsächlich handelt es sich dabei um eben jene Technik, nur entsprechend weiterentwickelt und um einen weiteren Turbolader ergänzt. Wie viel Aufwand sich Porsche damit gemacht hat, wie das System funktioniert und was sonst noch zu wissen gibt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke im Vorstellungsvideo – samt Schnittmodell des Motors!

