close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!
Alle Infos zum Porsche 911

Porsche 911 Turbo S (2025): eTurbo und Vollhybrid-Technik erklärt

Jan Becher Videoredakteur
Martin Urbanke Geschäftsführender Redakteur Test & Reifen
Video Platzhalter

Gewaltige 711 PS (523 kW) Systempower dank zwei eTurbos und Hybrid-Konzept – damit verbläst der neue Porsche 911 Turbo S nahezu alles, was sich ihm in den Weg stellt. Satte 61 PS (45 kW) mehr als beim Vorgänger nehmen zweifelnden Naturen direkt den Wind aus den Segeln. Zumal der neue Turbo-Elfer mit seiner enormen Power das Mehrgewicht von 85 kg derart überkompensiert, dass wirklich keine Fragen mehr offen bleiben. Null bis 100 km/h? 2,5 s! Die 200er-Marke soll in 8,4 s fallen – 0,5 s schneller als bislang.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

News Eine Collage zeigt das Porsche 911 Turbo S Facelift als Coupé und Cabrio.
Porsche zeigt neuen 911 Turbo S 711 PS dank Vollhybrid-Technik

Der Vollhybrid-Antrieb des neuen 911 Turbo S erinnert nicht nur an den GTS T-Hybrid, tatsächlich handelt es sich dabei um eben jene Technik, nur entsprechend weiterentwickelt und um einen weiteren Turbolader ergänzt. Wie viel Aufwand sich Porsche damit gemacht hat, wie das System funktioniert und was sonst noch zu wissen gibt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke im Vorstellungsvideo – samt Schnittmodell des Motors!

Auch interessant:

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. 
Tags:
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.