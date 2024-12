Der Ioniq in 5XL-Breite

Dieser Hyundai Ioniq trägt nun Größe 5XL: Der indonesische Tuner Coga Bodykit hat dem koreanischen Crossover einen effektheischenden Breitbau gedengelt.

Zugegeben: Ein wenig sieht der Hyundai Ioniq 5 Widebody von Coga Bodykit so aus, als sei jemand auf ein besonders großes Stück Lachsfleisch getreten – so tief und breit kauert der rosarote Koreaner über dem Boden. Die mutige Farbe soll dabei keinesfalls die Detailversessenheit des Tunings überdecken. Denn dem indonesischen Betrieb ist es gelungen, den Stromer optisch in ein durchtrainiertes Renn-Biest zu verwandeln und trotz der vielen Breitbau-Muskeln das progressive Markendesign noch zu unterstreichen.

Monster-Frontschürze im Klonkrieger-Stil? Check. Seitenschürzen, die direkt aus "Need for Speed: Underground 2" stammen könnten? Check. Ein doppelter Heckflügel, der selbst WRC-Boliden stolz machen würde? Ebenfalls check. Dazu gesellen sich unzählige Luftleitbleche aus Kohlefaser und ein Diffusor, der nur so nach der nächsten Carrera-Bahn zum Einhaken zu suchen scheint. Etwas weiter vorn untermalen die hinteren Radhausverbreiterungen die typische Pfeilform in der Flanke. Genauso wie ihre vorderen Pendants münden sie in tief gefurchten "Lüftungsschlitzen". Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Widebody-Tuning für den Hyundai Ioniq 5

Beim Anblick des Hyundai Ioniq 5 mit Tuning von Coga Bodykit bekommen auch GTI-Fans und Elektroauto-Gegner:innen ölfeuchte Träume. Das böse Erwachen folgt, wenn man die technischen Daten des Breitbau-Stromers studiert: Nicht nur beließ es Coga Bodykit – nomen est omen – bei äußerlichen Modifikationen nebst Airride und rennmäßiger Rad-Reifen-Kombination. Nein, als Basis für den dick auftragenden Umbau wählten die Indonesier:innen ausgerechnet die 125 kW (170 PS) leistende Einstiegsvariante. Und die zieht mit einer Sprintzeit von 8,5 s wahrlich kein Lachsfilet vom Teller.

Die Chancen auf die ohnehin überschaubare Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h verhageln die zahlreichen Anbauteile, die zudem auch etwas mehr auf die Waage bringen dürften als der Hyundai Ioniq 5 von der Stange. Die Reichweite von normalerweise 400 km dürfen wir deshalb auch ernsthaft infrage stellen. Im Innenraum bleibt übrigens alles beim Alten, dort hat Coga (noch) nicht Hand angelegt. Ihre Tuning-Kreation haben die Indonesier:innen ohne Preis-Informationen erst kürzlich auf einer lokalen Messe präsentiert. Ob und wann das Bodykit erhältlich ist, bleibt also vorerst offen. Unsere Empfehlung: Schnellstens auf den 478 kW (650 PS) starken Ioniq 5 N schrauben und zur Essen Motor Show verschiffen.