Essen Motor Show 2023: Tickets/Adresse Traditionelle Tuningmesse öffnet am 2. Dezember

Anfang Dezember 2023 gibt es im Ruhrpott wieder alles zu sehen, was das Tuning- und Sportwagenherz begehrt.

Tuning- und Sportwagenfans können sich den 1. bis 10. Dezember rot im Kalender markieren, denn die Essen Motor Show 2023 steht an. Hier gibt es Infos zu Tickets und Ausstellern sowie die Adresse des Events.

Die Essen Motor Show fand das erste Mal 1968 statt und ist auch 2023 eine der Top-Adressen für Begeisterte des Tunings und sportlichen Fahrens. Neben modernen Umbauten gibt es auch Oldtimer und Rennwagen zu sehen. 2022 lockte die Messe laut eigenen Angaben rund 500 Aussteller und mehr als 200.000 Fans an. Die Essen Motor Show 2023 läuft regulär von Samstag, den 2. Dezember, bis Sonntag, den 10. Dezember. Der 1. Dezember ist als Previewday deklariert und kann bei höherem Eintrittspreis ebenfalls besucht werden. Für die Anreise mit dem Auto lautet die Adresse Messeplatz 1 in 45131 Essen, Parklplätze sollen in ausreichender Menge vorhanden sein. Die Tagesparkgebühr von zehn Euro beinhaltet einen Shuttleservice vom Parkplatz zur Essen Motor Show 2023. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Unsere Tops und Flops der Essen Motor Show 2021 im Video:

Öffnungszeiten, Tickets & Preise der Essen Motor Show 2023

Wer sich für einen Besuch der Essen Motor Show 2023 interessiert, kann hier online Tickets bestellen. Das Messegelände öffnet an Wochentagen von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Wochenende bereits ab 9 Uhr. Tagestickets für Erwachsene kosten 20 Euro, Schüler:innen, Studierende und Menschen mit Behinderung bekommen einen ermäßigten Preis von 16 Euro. Kinder unter acht Jahre genießen freien Eintritt. An den Wochentagen gibt es ab 14 Uhr zusätzlich Nachmittagstickets, die nicht ermäßigt werden und für alle 14 Euro kosten. Der Previewday 1. Dezember kostet 32 Euro Eintritt, 27 Euro ermäßigt und 17 Euro für den Nachmittag. Haustiere sind auf der Essen Motor Show 2023 nicht erlaubt.

Aussteller auf der Essen Motor Show 2023

Während BMW auf der vergangenen Essen Motor Show noch einen M2 mit M Performance Parts vorstellte, sind 2023 laut Ausstellerliste (Stand: Oktober 2023) keine Autohersteller mit eigenem Stand vertreten. Die Liste an bestätigten Aftermarket- und Tuning-Austellern sowie sonstigen Ständen ist dafür lang. Hier ein kleiner Auszug bekannter Aussteller: