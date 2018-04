Mit dem Honda Jazz Facelift (2018) möchten die Japaner an den Erfolg der Vorgängermodelle anknüpfen, der weltweit seit seiner Einführung in 2001 mehr als sieben Millionen mal verkauft worden ist.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2015 Aufbauarten Kleinwagen/Van Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4028/1980/1525 Leistung 102 bis 130 PS Getriebearten manuell/stufenlos CVT Kraftstoffarten Benzin Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 16.640 Euro

Die Japaner bringen den Honda Jazz Facelift (2018) auf den Markt und haben dem Kleinwagen mehr Raumangebot verschafft. Außerdem hat Honda das Design aufpoliert, einen sparsameren Motor eingebaut und mehr Assistenzsysteme sind auch im Paket. Der voraussichtliche Preis für den aufgefrischten Jazz startet bei 16.640 Euro.

Mit dem Honda Jazz Facelift (2018) möchten die Japaner an den Erfolg der Vorgängermodelle anknüpfen, der seit seiner Einführung in 2001 weltweit mehr als sieben Millionen mal verkauft worden ist. Der überarbeitete Kleinwagen kommt mit einem vergrößerten Raumangebot daher und hat nun ein Fassungsvermögen zwischen 354 und 1314 Litern bei umgeklappter Rückbank. Um den Platz daher bestmöglich auszunutzen, hat der Hersteller vier Konfigurationsmodi für die Sitze entwickelt, die mehr Variabilität mitbringen. Daneben befindet sich der Tank unter den Vordersitzen, sodass genug Stauraum unter der Rückbank bleibt. Außerdem besitzt das Fahrzeug eine niedrigere Ladehöhe und hat eine breitere Heckklappe, um ein einfaches Beladen zu ermöglichen. Der Antrieb der europäischen Versionen erfolgt durch ein erweitertes Motorenangebot, so stehen ein 1,3-Liter-VTEC-Motor mit 102 PS bei 6000 Umdrehungen pro Minute und ein 1,5-Liter-Aggregat mit 130 PS bei 6600 Umdrehungen zur Wahl. Zusätzlich dürfen sich Kunden zwischen stufenlosem Getriebe und Sechsgang-Schalter entscheiden. Der Honda Jazz Facelift (2018) mit der größeren Motorisierung und Schaltgetriebe beschleunigt in 8,7 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Zudem erfüllt er die Euro-6-Norm und hat einen Verbrauch von 5,4 Litern auf 100 Kilometern. Bei beiden Antrieben wird der Fahrer zusätzlich beim frühen Herunterschalten durch den Einsatz der Motorbremse unterstützt. Daneben behält die "Fast-Off"-Funktion das Tempo bei, für den Fall das der Fahrer seinen Überholvorgang plötzlich abbrechen muss und den Fuß hastig vom Gas nimmt, um sich wiederholt auf das Überholen vorzubereiten.

