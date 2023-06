Der Honda Jazz gilt als langlebig und technisch solide. Bei der HU haben die Prüfenden hauptsächlich etwas an der Beleuchtung und der Bremsanlage zu bemängeln. Die häufigsten Mängel: defekte oder falsch eingestellte Leuchten, verschlissene Bremsscheiben und -beläge, korrodierte Bremsleitungen, ausgeschlagene Spurstangenköpfe.

Der Kleinwagen Honda Jazz setzt sich durch viel Variabilität im Innenraum und eine solide Qualität von der Konkurrenz ab. Das sollte man beachten, wenn man ihn als Gebrauchtwagen kaufen möchte. Den Honda Jazz als Gebrauchtwagen kaufen Positiv Viel Platz im Innenraum, variabler Kofferraum mit ebenem Ladeboden; sparsame Hybrid-Option (zweite Generation) Negativ Zu straffe Federung, unpräzises Lenkgefühl, nur zwei Motoren, gebraucht recht teuer, gewöhnungsbedürftiges CVT-Getriebe

Auch die vierte Generation des Honda Jazz aus diesem Gebrauchtwagen-Check verbindet den Platzbedarf eines Kleinwagens mit dem Raumangebot eines Mini-Vans. Auf nun 4,04 Metern Länge bietet der seit April 2020 in Deutschland angebotene Japaner einen Kofferraum mit 298 bis 1205 Litern Fassungsvermögen. Wie gehabt sitzt man hinten auf sogenannten "Magic Seats". Diese lassen sich wie Kinositze hochklappen und schaffen so einen besonders hohen Stauraum hinter den Vordersitzen. Der Jazz gilt in allen bisher gebauten Generationen als grundsätzlich zuverlässig. Bei der Hauptuntersuchung gibt es meist nur wenig zu bemängeln – entsprechend hoch ist allerdings auch das Preisniveau auf dem Gebrauchtwagenmarkt.

Die meisten Exemplare überzeugen dafür mit umfangreicher Ausstattung, je nach Motorisierung sind unter anderem LED-Scheinwerfer Serie. Besonders bei älteren Modellen leidet der Fahrkomfort unter der zu harten Fahrwerksabstimmung und der gefühllosen Lenkung. Neben zwei Benzinern mit 90 und 99 PS (66 und 73 kW) gibt es die zweite Generation als Gebrauchtwagen auch mit einem sparsamen Hybrid-Antrieb zu kaufen. Im Honda Jazz der vierten Generation arbeitet ausschließlich ein vollhybridisierter, 109 PS (80 kW) starker 1,5-Liter-Vierzylinder ohne Turbo. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den Lexus LBX (2023) im Video: