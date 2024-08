Ausgezeichnet im Caravan auf Achse

Das zentrale Bedienpanel im Eingangsbereich ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung und gibt Infos über den Frischwasserstand sowie die Wassertherme. Noch einfacher geht das per App am Smartphone.

Von außen betrachtet sind die Wohnwagen von Hobby eher konventionell als experimentell gezeichnet. Allerdings punkten sie mit cleveren Details und einem Autarkie-Versprechen. Hier die Preise und Ausstattung des Hobby Excellent 460 SL (2024).

Preis: Hobby Excellent 460 SL (2024) ab 26.720 Euro

Der Anspruch des norddeutschen Wohnwagenbauers Hobby an seine kompakte Reise-Wohnwagen-Baureihe ist hoch: Nicht weniger als alle Voraussetzungen "für den perfekten Urlaub" soll er bieten, der Hobby Excellent. Erhätlich ist er in insgesamt neun Varianten. Ob man in ihm wirklich so exzellent reist, wohnt und nächtigt, wie der Name verspricht? Wir haben uns das Modell der Baureihe, das auf den Beinamen 460 SL (2024) hört, einmal genauer angesehen.

Sollte die Buchstabenkombination "SL" wie einst bei Mercedes für "sportlich-leicht" stehen, verspricht sie jedenfalls nicht zu viel. Zumindest nicht, was das den Part mit dem Gewicht angeht. 1350 kg technisch zulässige Gesamtmasse bringt er vollbeladen auf die Fahrzeugwaage. Fahrbereit und ohne Gepäck sind es 1201 kg Masse. Das ist nicht viel. Und zugleich genug, um ihn auch mit kleineren Zugfahrzeugen wie aus der VW-Golf-Klasse, ohne Konflikt mit dem Gesetz ans Urlaubsziel zu ziehen. Mit einem Einstiegspreis ab 26.720 Euro (Alle Preise: Stand August 2024) ist der Hobby Excellent 460 SL zudem nicht teurer als das genannte Zugfahrzeug.

Innenraum: Klassisch mit großer Liegefläche

Innen drin folgt die Raumaufteilung einem klassischen Grundriss. Auf dem Papier bietet bis zu drei Erwachsenen Platz, in der Praxis dürften wohl vor allem Paare mit Kind damit gut bedient sein. Zwei Einzelbetten von je 1,93 x 0,82 m Abmessungen sind längs zur Fahrtrichtung nebeneinander unter dem Bugfenster des Hobby Excellent 460 SL (2024) angeordnet, der in der Außenlänge 6762 mm misst. Dessen vollintegriertes Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee verspricht wie bei allen Fenstern außer dem im Heckbad totale Finsternis, auch wenn draußen der Vollmond oder das Neonlicht der Campingplatz-Beleuchtung mit den glücklichen Erstbesitzer:innen des Hobby Excellent 460 SL (2024) um die Wette strahlen.

Interessant: Für ihn, wie für alle Wohnwagen mit Einzelbetten aus der Excellent-Reihe, ist gegen 457 Euro Aufpreis eine ausziehbare Bettverbreiterung bestellbar. Durch das Zusatzpolster entsteht eine große durchgängige "Liegewiese", die auf nahezu der vollen Innenraumbreite von 2172 mm zum Lümmeln, Toben und Kuscheln einlädt, sofern man als Familie oder als Paar unterwegs ist. Andernfalls können die Bugbetten für mehr Privatsphäre vom dahinter liegenden Wohnbereich auch durch einen Vorhang abgetrennt werden. In der Mitte des Wohnwagens befindet sich auf der linken Seite die kompakte Dinette mit zwei Längsbänken. Sie kann für eine weitere Person, die allerdings nicht allzu groß sein sollte, zu einem Bett mit einer Liegefläche von 1,85 x 0,77 m umgebaut werden. Ihr gegenüber finden ein großer Kleiderschrank und der bis zu 133 l fassende Kühlschrank Platz.

Das Heckbad ist wohnwagentypisch beengt, erfüllt aber seinen Zweck. Warmen Mahlzeiten lassen sich in der Küchenzeile mit Spüle und dreiflammigem Gasherd zubereiten. Die Kombination von hellen Farben und warmen Erdtönen soll laut Hersteller "modern und skandinavisch" wirken. Das gerade, schnörkellose Linienführung des Innenraumdesgins passt gut dazu. Sie wird durch stimmige LED-Beleuchtung untermalt. Apropos Skandinavien: Ein Autarkiepaket mit einer 12-V-Lithium-Batterie mit einer Kapazität von 150 Ah soll das Stehen abseits der Zivilisation ermöglichen. Es findet seinen Platz vorne rechts hinter einer Bugklappe. Dank integrierter Zellenheizung soll die Batterie auch bei eisigen Minustemperaturen zuverlässig laden, was den Wohnwagen laut Hersteller Hymer "perfekt fürs Wintercamping" macht, aber mit einem Zusatzgewicht von mindestens 22 kg zu Buche schlägt. Bei einer standardmäßig (also ohne zusätzliche Auflastung) maximal möglichen Zuladung von gerade einmal 149 kg will das aber wohlüberlegt sein.

Alles per App: Smartes Batterie- und Heizkonzept

Mit der kostenlosen "Hobby-Connect"-App können die Details zum Batteriestatus wie Ladestand und verbliebene Laufzeit bequem per Smartphone oder Tablet überwacht werden. Ebenfalls komfortabel: Fünf 230-V-Steckdose ermöglichen das Laden von elektronischem Kleingerät. Clever ist, dass Smartphone und Tablet auch ohne ein externes Netzteils an der USB-Doppelladesteckdose geladen werden können. Eine elektrische Zusatzheizung soll das Fahrzeuginnere schnell und zuverlässig auf Wohlfühltemperatur bringen. Je nach individuellem Temperaturempfinden kann dafür eine der drei Leistungsstufen von 500 W, 1000 W oder 2000 W gewählt werden. In der Übergangszeit soll die elektrische Zusatzheizung, diesen Job im Alleingang erledigten. Sie stammt von Thuma und hört auf den klangvollen Namen "Ultraheat". Wenn es draußen tatsächlich ultrakalt wird, kann zusätzlich die gasbetriebene S-Heizung von Thuma mit Piezo-Zündung zurückgegriffen werden.

Alternativ lässt sich auch einfach ein bisschen in die Pedale treten, damit es den Campingfans warm ums Herz wird. Fahrräder lassen sich auf dem 283 Euro Aufpreis kostenden Deichselträger komfortabel transportieren. Das sorgt für eine ausgeglichene Gewichtsverteilung. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Träger nach vorne klappen. Das verschafft schnellen Zugang zum geräumigen Gasflaschenkasten, der Platz für zwei Flaschen à 11 kg bietet.