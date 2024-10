Auto-Highlights des Jahres 2022: Top-8

Emotionalisierung von Elektroautos

Während die Elektroauto-Offensive aus China hierzulande ankommt, machen sich die alteingesessenen Hersteller viele Gedanken, wie man den Umstieg auf den Stromer erleichtern kann. 2022 deuteten sich erste stichhaltige Antworten auf die viel zitierte fehlende Emotionalität an: Sowohl Toyota beziehungsweise Lexus als auch Hyundai arbeiteten an Schaltgetrieben, die die Funktionsweise von klassischen Getrieben simulieren sollten. Was sich in der Theorie noch ungewöhnlich liest, dürfte in der Praxis – auch dank immer aufwändigerer Elektrosounds – ein ordentliches Plus an Fahrspaß bringen.

Foto: Toyota