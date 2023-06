Ein Auto bei kleineren Schäden wie Kratzern, Dellen oder Lackschäden in die Werkstatt zu bringen bedeutet nicht nur hohe Kosten, sondern auch einen erheblichen Zeitaufwand. Smartrepair dagegen ermöglicht es Autobesitzer:innen, kleinere Schäden selbstständig zu reparieren, ohne das gesamte Fahrzeug einer aufwändigen Reparatur zu unterziehen. Wir machen den Produktvergleich.

Ein Smartrepair-Werkzeugset für Autos ist eine Sammlung von spezialisierten Werkzeugen, die für kleinere Reparaturen und kosmetische Verbesserungen an Fahrzeugen entwickelt wurden. Diese Werkzeugsets enthalten in der Regel verschiedene Werkzeuge und Ausrüstungen, die es den Benutzer:innen ermöglichen, Oberflächenschäden wie kleine Kratzer und Dellen zu reparieren. Allerdings ist bei sätmlichen DIY-Sets zu beachten, dass es Einschränkungen bei Anwendung gibt. So ist etwa die Dellengröße und -form zu beachten, denn die meisten Smartrepair-Kits eignen sich nur für kleine, kreisrunde Dellen. Auch Dellen mit Lackschäden sollten lieber vom Profi beseitigt werden.

Ein gutes Einstiegsset für Smartrepair ist das Reparaturset von Manelord. Das Set bietet neben einem Gummihammer auch eine Dent Removal Heißklebepistole und einen großen Dellen Puller. Enthalten sind außerdem mehrere Aufsätze für den Hammer und sechs Klebestifte für die Heißkleberpistole. Laut Hersteller verspricht dieses Smartrepair-Set eine schnelle Entfernung von kleinen Dellen. Kund:innen lobten vor allem die einfache Handhabung und den Preis.



Unsere Empfehlungen für Smartrepair-Sets im Vergleich

Mit Smartrepair gelingt es, kleine Schöneheitsreparaturen am Auto selbst durchzuführen. Einige Empfehlungen für Smartrepair präsentieren wir hier.

Fly5D Ausbeulwerkzeug

Das vielseitige Reparaturset von Fly5D entfernt zuverlässig kleine bis mittelgroße Dellen und ist auch von Anfänger:innen leicht zu benutzen. Enhalten sind unter anderem eine Heißklebepistole, ein Dellenheber und ein Gleithammer. Alle Werkzeuge sind wiederverwendbar und auch für Hagelschäden geeignet.



MENQANG Dent Repair Kit

Das Reparaturset von Menqang enthält einen Beulenheber, eine Heißklebepistole, Klebestifte, Kleber-Ziehlaschen, eine Plastikschaufel sowie ein Handtuch. Das Werkzeug ist einfach zu bedienen und eignet sich ideal zum Entfernen von kleinen Autodellen und ist dazu im Vergleich äußerst preiswert.



Uolor Auto Dellen Reparatur Set

Auch das Smartrepair-Set von Uolor ist hervorragend geeignet, um Dellen zu entfernen oder andere lackfreie Reparaturen durchzuführen. Das Set bietet eine Heißklebepistole, Klebestifte, Schaber, eine Alkoholsprühflasche und Brückenzieher. Der Hersteller verspricht außerdem eine einfache Anwendung ohne den Lack zu beschädigen.



Mookis Dellen Reparaturset

Das Mookis Smartrepair-Set ist preislich zwar etwas höher angesiedelt, kommt dafür aber auch mit vielen Einzelteilen, darunter ein Gleithammer, ein Dellenheber, einer LED-Linienplatine sowie einer maßgeschneiderten Werkzeugtasche. Selbstverständlich ist auch eine Heißklebepistole enthalten. Kunden lobten eine problemlose und schnelle Nutzung des Sets.



Randalfy DIY Paintless Ausbeulwerkzeug

Auch das DIY Reparaturset von Randalfy verspricht mit insgesamt 89 Teilen, einschließlich LED-Reflektor, Gleithammer und Schmelzklebepistole, eine vielseitige Anwendung. Mit dem großen Set können nach Herstellerangaben Dellengrößen von 0,1 Zoll bis 10 Zoll beseitigt werden. Hier ist ebenfalls eine praktische Tragetasche enthalten.



PDR TOOLS Werkzeugset zur lackfreien Dellenreparatur

Etwas günstiger kommt man wieder mit dem PDR Tools Werkzeugset weg. Das Set enthält alle wichtigen Werkzeuge, um kleine Autodellen am Fahrzeug zu entfernen. Mit dem Saugnapf-Dellenentferner soll laut Hersteller sogar das Enfernen größerer Dellen möglich sein. Durch eine bessere Haftung der Klebestifte ist es zudem möglich, auch schwer zu erreichende Schäden an der Karosserie auszubessern.



Wie funktioniert ein Smartrepair-Set?

Die genaue Funktionsweise eines Smartrepair-Sets kann je nach Art des Schadens und des Reparaturverfahrens variieren. Hier sind jedoch einige gängige Vorgehensweisen, wie ein Smartrepair-Set genutzt werden kann:

Oberflächenvorbereitung: Egal ob bei der Entfernung von Dellen oder anderen kleinen Reparaturen, zunächst sollte die beschädigte Stelle gründlich gereinigt und von Schmutz, Staub und Ablagerungen befreit werden. Hierzu können Sie auch einen speziellen Lackreiniger verwenden. Behebung von Dellen: Für kleinere Dellen können spezielle Werkzeuge wie Ausbeulwerkzeuge oder Saugnäpfe verwendet werden, um den Bereich vorsichtig zu massieren oder herauszuziehen, bis die ursprüngliche Form wiederhergestellt ist. Lackreparatur: Bei Lackschäden wie Kratzern oder Abplatzungen kann ein Smartrepair-Set Materialien wie Lackstifte oder Lackreparaturstifte enthalten. Mit diesen können Sie den beschädigten Bereich präzise ausbessern und den Farbton anpassen. Polieren: Um Oberflächenkratzer oder matte Bereiche zu entfernen, enthält ein Smartrepair-Set oft Poliermittel und Polierwerkzeuge. Durch das Polieren wird der Lack auf Hochglanz gebracht. Klebstoff- und Füllstoffanwendung: Bei kleineren Rissen oder Löchern kann ein Smartrepair-Set Klebstoffe oder Füllstoffe enthalten, um die beschädigte Stelle zu reparieren. Diese Materialien werden aufgetragen, geglättet und anschließend bearbeitet, um eine nahtlose Oberfläche zu bekommen.

Sind Smartrepair-Werkzeugsets für alle Autotypen geeignet?

Smartrepair-Werkzeugsets sind im Allgemeinen für eine Vielzahl von Autotypen und -modellen geeignet. Die Werkzeuge und Materialien in diesen Sets wurden entwickelt, um kleinere Reparaturen an der Karosserie, dem Lack und anderen Oberflächen von Fahrzeugen durchzuführen. Dies bedeutet, dass sie für die meisten gängigen Pkw, Geländewagen und Kleintransporter verwendet werden können. Allerdings kann es je nach Art des Schadens und der spezifischen Anforderungen Ihres Fahrzeugs einige Einschränkungen geben. Zum Beispiel können Smartrepair-Werkzeugsets möglicherweise nicht für spezielle Fahrzeugmaterialien wie Kohlefaser oder Aluminium geeignet sein, da diese spezielle Reparaturtechniken erfordern können. Daher ist es wichtig, die Anweisungen des Herstellers des Smartrepair-Werkzeugsets zu beachten und gegebenenfalls Rücksprache mit Fachleuten oder Experten zu halten.

Welche Dellen lassen sich mit smartrepair entfernen?

In der Regel sind Smartrepair-Methoden am besten für kleinere Dellen geeignet, insbesondere solche, die keine Beschädigungen des Lackes oder der Karosseriestruktur verursacht haben. Dazu zählen unter anderem Parkdellen, Hageldellen, Dellen, die durch das Öffnen von Türen gegen andere Objekte entstanden sind sowie Dellen durch Einkaufswagen oder Fußbälle. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Größe, Tiefe und Position der Delle sowie der Zustand des Lacks den Erfolg der Reparatur beeinflussen können.

Sind Smartrepair-Werkzeugsets kostengünstiger als professionelle Reparaturen?

In vielen Fällen können Smartrepair-Sets durchaus kostengünstiger sein als professionelle Reparaturen in einer Werkstatt. Professionelle Reparaturen in einer Werkstatt beinhalten oft höhere Kosten, da zusätzlich zur Arbeitszeit auch Materialien und gegebenenfalls spezielle Ausrüstung berücksichtigt werden müssen. Mit einem Smartrepair-Werkzeugset können Autobesitzer:innen dagegen kleinere Schäden kostengünstig selbst beheben, ohne dass teure Ersatzteile oder umfangreiche Arbeitsstunden erforderlich sind.

Beachten sollte man allerdings, dass es Grenzen gibt, was mit einem Smartrepair-Werkzeugset erreicht werden kann. Bei größeren Schäden, strukturellen Problemen oder komplexen Reparaturen, die spezialisierte Werkzeuge und Kenntnisse erfordern, ist es notwendig, eine professionelle Werkstatt aufzusuchen. Zudem können eine falsche Anwendung von Smartrepair-Kits zu sichtbaren Spuren oder sogar zusätzlichen Schäden führen.

Brauche ich Vorkenntnisse, um ein Smartrepair-Werkzeugset zu nutzen?

Um ein Smartrepair-Werkzeugset effektiv zu nutzen, sind in den meisten Fällen gewisse Vorkenntnisse und Fähigkeiten erforderlich. Es kann hilfreich sein, zunächst an weniger sichtbaren Bereichen des Fahrzeugs zu üben, um sich mit den Werkzeugen und Techniken vertraut zu machen. Die Arbeiten sollten außerdem mit Geduld und Sorgfalt durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden. Man sollte sich stets bewusst sein, welche Art von Reparaturen mit dem Werkzeugset durchgeführt werden können und wann es angemessen ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.