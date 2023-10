Auch in der Garage ist eine hohe Luftfeuchtigkeit problematisch. Luftentfeuchter für die Garage können kurzzeitig helfen. Wir zeigen, wie der Auto-Abstellplatz wieder trocken wird.

Eine Garage ist der ideale Stellplatz für ein Auto. Sie sind recht gleichmäßig temperiert, witterungsgeschützt und trocken – im besten Fall! Denn manchmal tritt doch etwas Feuchtigkeit ein. Ein Luftentfeuchter für die Garage kann in diesem Fall helfen. Ist der Wassereintritt auf einen Schaden am Bauwerk oder an Leitungen zurückzuführen, sollten natürlich die baulichen Mängel an der Garage schnellstmöglich behoben werden. Die Luftentfeuchter sollten dann eine Übergangslösung bleiben. Wir zeigen die besten Geräte im Vergleich.

Was ist ein Luftentfeuchter für die Garage?

Ein Garagen-Luftentfeuchter ist nichts weiter als ein leistungsstärkerer Lufttrockner, wie er auch in der Wohnung eingesetzt wird. Für den Einsatz in der Garage kommen daher häufig Geräte zum Einsatz, die auch als Bautrockner oder Gewerbe-Luftentfeuchter verkauft werden. Bei kleineren Garagen kann auch ein leistungsstarker Wohnraum-Lufttrockner eingesetzt werden. Wichtig: Das Gerät sollte mindestens Räume mit derselben Quadratmeterzahl trocknen können.

Wichtig ist daneben auch, ob die Garage im Winter beheizt wird oder nicht. In einer recht warmen, beheizten Garage kann ein sogenannter Kondensationstrockner, wie er auch in Wohnräumen und Kellern eingesetzt wird, effektiv arbeiten. Ab Temperaturen unter 12 Grad Celsius kann das Wasser im Inneren des Entfeuchters nicht mehr gut an den Kühlkörpern kondensieren. In einer unbeheizten Garage lohnt sich deshalb der Kauf eines Absorptions-Luftentfeuchters.

Luftentfeuchter für die Garage im Vergleich

Eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Garage kann schwerwiegende Folgen für Gesundheit, Gebäude und auch den Zustand des geparkten Autos haben. Ein Luftentfeuchter für die Garage ist ein erster Schritt, lösen aber nur das Feuchtigkeitsproblem, nicht jedoch die Ursache dafür. Daher sollte das Bauwerk schnellstmöglich auf Schäden an Wänden oder dem Dach überprüft werden. Unsere Empfehlungen bei feuchten Garagen:

Shinco SDL5-10D Luftentfeuchter

Der Luftentfeuchter SDL5-10D von Shinco kommt mit einer Spitzenleistung von zehn Litern pro Tag. Das soll laut Hersteller (unter Optimalbedingungen) für kleinere Räume bis 15 m² (oder 37,5 m³). Das Gerät bietet sogar einige Features, die das Entfeuchten vereinfachen: Ein Automatik-Modus senkt die Luftfeuchtigkeit automatisch bis zu einem voreingestellten Wert (in 5 % Schritten zwischen 30 – 80 % wählbar) und schaltet das Gerät automatisch ab. Dazu gibt es einen 24-Stunden-Timer oder eine Wäschetrockner-Funktion. Das Wasser wird in einem 1,7 l-Container gesammelt (mit automatischer Überlauf-Abschaltung), eine Leitung lässt sich laut Hersteller ebenfalls anschließen. Auch bei Temperaturen bis fünf Grad Celsius einsetzbar.



Nedis DEHU10WT Elektro-Luftentfeuchter

Eine ähnliche Leistung bietet auch dieser Luftentfeuchter von Nedis: Zehn Liter soll das Gerät pro Tag (bei optimalen Bedingungen, 30 °C und 80 % Luftfeuchte) aus der Raumluft ziehen. Hierzu stehen vier Modi zur Auswahl: Entfeuchtung (senkt Luftfeuchtigkeit), Automatik (senkt Luftfeuchtigkeit auf voreingestellten Wert), Wäsche trocknen und Ventilatorfunktion (mit Entfeuchtungs-Effekt). Das Gerät soll laut Hersteller bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C am besten funktionieren und eignet sich für Räume bis 38 m³. Tankvolumen: 2,1 Liter.



Olimpia Splendid Aquaria S1 14 P Luftentfeuchter

Der Aquaria-Luftentfeuchter von Olimpia Splendid zieht nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Staub aus der Luft. Und das sogar für Räume bis 65 m³ Raumvolumen. Die Trockenleistung gibt der Hersteller mit 14 l pro Tag an. Das Wasser wird in einem Zwei-Liter-Tank gesammelt. Zwei Filter (Staub- und Aktivkohlefilter) sorgen im Betrieb für weniger Allergene und Gerüche in der Luft. Auch bei diesem Gerät gibt es verschiedene Modi, darunter eine Wäschetrockner-Funktion.



Trotec TTK 66 E

Etwas teurer, dafür auch leistungsstärker, ist der Luftentfeuchter TTK 66 E von Trotec. Laut Hersteller soll das Gerät bis zu 24 l pro Tag aus der Raumluft ziehen können. Das genügt auch für größere Räume bis 125 m³ (oder 50 m²). Im Automatik-Modus senkt der hygrogesteuerte Lufttrockner die Feuchtigkeit auf den eingestellten Wert, das Wasser wird in einem drei Liter fassenden Tank gesammelt. Eine Warnleuchte und Automatik-Abschaltung bei vollem Tank verhindern ein Überlaufen. Einsetzbar zwischen 5 und 32 °C.



Newentor ND-25L-WH-Z

Noch eine Ecke effektiver arbeitet der Entfeuchter von Newentor. Dank innovativer Kompressor-Technologie soll das Gerät dabei zusätzlich weniger Strom verbrauchen als einige Konkurrenten. Die Leistung: Maximal 25 l Wasser sollen in 24 Stunden aus der Luft gefiltert werden. Das soll laut Hersteller für bis zu 215 m³ (oder 80 m²) ausreichen. Neben einem Wassertank (max. 3,4 l) gibt es auch die Möglichkeit, das Kondenswasser direkt über einen mitgelieferten Wasserschlauch abzuleiten.



Trotec TKK 166 ECO Bautrockner

Wer eine große Garage entfeuchten möchte, findet mit dem Trotec TKK 155 ECO ein professionelles und robustes, aber teures Werkzeug für den Job. Der Entfeuchter ist für den gewerblichen Bereich konzipiert und deshalb auch als robuster Fahrwagen mit Stahlkonstruktion für den Baustelleneinsatz ausgeführt. Die Trockenleistung beträgt 52 l in 24 Stunden und soll für Räume bis 230 m³ (oder 90 m²) genügen. Ein Automatik-Modus senkt die Luftfeuchte auf den eingestellten Wert, gesammelt wird das Wasser in einem Tank (7 l), alternativ kann es auch über einen Kondensatablauf abgeleitet werden.



Dema DLE60 Luftentfeuchter

Der DLE60 von Dema ist ein Hochleistungs-Gerät im Kampf gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit. Bis zu 60 l pro Tag verspricht der Hersteller, das soll für Räume bis 100 m² ausreichen. Achtung: Das Gerät mit Kondensatpumpe ist nur für eine Entwässerung per Schlauchablauf gedacht. Einen Wassertank gibt es nicht. Dafür wird im Kondensator-Kreislauf R290-Kältemittel (Propan) verwendet, was im Vergleich zu anderen Kühlmitteln deutlich umweltfreundlicher ist.



Wie kommt Feuchtigkeit in die Garage?

Feuchtigkeit kommt auf verschiedenste Wege in die Garage. Daher ist es wichtig, die Quelle am eigenen Objekt zu orten, sobald die Luftfeuchtigkeit langfristig hoch ist. Während und nach einem heftigen Regenschauer oder schmelzendem Schnee kann die Luftfeuchtigkeit kurzfristig ansteigen, genauso sorgt ein nasses Auto in der Garage für einen Peak. Senkt sich der Wert nicht, sind wohl andere Ursachen für die hohe Feuchte verantwortlich. Das kann sowohl das Mauerwerk als auch den Boden oder die Decke der Garage betreffen. Hier kann durch Risse im Putz, undichte Fugen oder ein schlecht abgedichtetes Dach Wasser eintreten. Auch fehlende Dämmung, leckende Wasserleitung oder verstopfte Dachrinnen sorgen für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit.

Wie hoch sollte die Luftfeuchtigkeit in der Garage sein?

Die Idealwerte für die Garage liegen – wie auch in Wohnräumen – bei unter 60 Prozent. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt in auch in der Garage zwischen 50 und 55 Prozent. Am einfachsten lässt sich der Wert mit einem Hygrometer bestimmen. Liegt der Wert dauerhaft über 60 Prozent, kann Schimmel entstehen – was wiederum nach kurzer Zeit bereits zu gesundheitlichen Problemen führen! Neben einer Entfeuchtung muss dann im Zweifelsfall auch geprüft werden, ob das Bauwerk Mängel vorweist.



Was sind die Folgen hoher Luftfeuchtigkeit in der Garage?

Wenn die Luft in der Garage klamm anfühlt oder sich gar Tropfen an Wänden, Decken oder dem Fahrzeug bilden, ist es wohl zu feucht. Klarheit schafft eine Messung mit einem Hygrometer. Feuchtigkeit führt in Räumen schnell zu gesundheitsschädlicher Schimmelbildung. Das gilt auch für die Garage. Ist sie zu feucht, kann sich an den Wänden und der Decke Schimmel bilden, der auf lange Sicht auch die Bausubstanz angreifen kann. Auch sogenannte Salzausblüten (Salpeter) sind möglich und ebenso schädlich für das Mauerwerk.

Doch nicht nur die Bausubstanz ist vom Pilzbefall betroffen: Auch an Möbeln, Planen oder Autos (besonders auf Polstern, an Innenraumfiltern oder Stoff-Cabriodächern) kann sich Schimmel ausbreiten. Eine hohe Luftfeuchtigkeit schadet auch Fahrzeugen, die lange stehen, etwa Oldtimer oder teure Sportwagen, die in der Garage zum Überwintern eingemottet werden. Ein hoher Wasseranteil in der Raumluft kann – besonders bei bestehenden Beschädigungen am Lack oder ungeschütztem Blech – schnell zu Rostbildung führen.

Wie kann man Feuchtigkeit in der Garage vorbeugen?

Wenn sich viel Feuchtigkeit in der Garage sammelt, muss die Ursache nicht immer ein Baumangel sein. Unsere Tipps für eine trockene Garage: