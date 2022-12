2023, so hört man es in der Europa-Zentrale in Offenbach, soll es den neuen Genesis G90 zumindest in einer Kleinserie auch bei uns geben.

Für die erste Testfahrt trafen wir den neuen Genesis G90 (2016) in den USA. Kam die Luxuslimousine bisher nur in Fernost und den USA zum Zuge, deutet sich eine Kleinserie für Europa an. Das erwartet uns!

Der neue Genesis G90 (2023), der uns zur ersten Testfahrt bereitsteht, zeigt einmal mehr: Genesis lässt sich von der Dominanz von Audi, BMW und Mercedes in der Luxusklasse nicht beeindrucken. So wie Hyundai und Kia vor allem VW mittlerweile das Fürchten gelehrt haben, hat deren feine Schwester einen Durchmarsch in der Oberklasse gestartet, der bereits pralle Früchte trägt. Daheim in Korea und vor allem in den USA ist die Marke längst als ernsthafte Alternative zum süddeutschen Triumvirat etabliert. Auch in Europa hat sie nur ein gutes Jahr nach dem Start schon viel Beachtung geerntet. Autos wie der GV70 oder der G80 waren nur das Vorspiel, mit der neuen Generation des Flaggschiffs G90 geht Genesis einmal mehr auf Konfrontationskurs mit S-Klasse & Co. Dabei umgarnt sie die Oberschicht mit vertrauten Annehmlichkeiten und lockt vor allem mit jeder Menge Platz. Denn schon die Standardversion des neuen Genesis G90 (2023) misst 5,28 Meter und hat einen Radstand von 3,18 Metern, was vorne für feudale Sessel und hinten auf Wunsch für eine Loungeliege mit elektrischer Fußanlage reicht. Wer sich auf der Rückbank wirklich räkeln will, bestellt die um 19 Zentimeter gestreckte Langversion. Dazu gibt es allerlei Gimmicks – von den elektrischen Türen reihum bis hin zu den Massagesitzen, die mit Beleuchtung, Klima- und Musikanlage auch von einem elektronischen Wellness-Coach gesteuert werden und so je nach Stimmung ganzheitlich entspannen, animieren oder aufputschen – der "Energizing Comfort" der S-Klasse lässt grüßen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt im neuen Genesis G90 (2023)

Und natürlich ist der neue Genesis G90 (2023) auch bei den Assistenzsystemen auf dem neuesten Stand: Er hält automatisch Tempo, Spur und Abstand, parkt per Fernbedienung ein und aus und füllt zum Beispiel den Toten Winkel über die Einblendung zweier Kameras hinter dem Lenkrad mit Leben. Zwar eifert Genesis den deutschen Marken bei Ausstattung und Ambiente nach, schlägt aber beim Design eine ganz andere Richtung ein: Innen, weil sie den Trend zur Digitalisierung mit reichlich Lack und Leder kaschiert – selbst wenn es natürlich auch im G90 eine Ambientebeleuchtung gibt, die den Innenraum auf Wunsch auch in ein schreiendes Pink taucht. Und außen, weil sie eine gelungene Mischung aus Eleganz und Präsenz gefunden hat. Wo der neue 7er zumindest für europäische Augen Provokation ist und die S-Klasse fast schon bescheiden auftritt, erzeugt der neue Genesis G90 (2023) mit seinen vier LED-Schlitzen links und rechts des großen Kühlers die nötige Aufmerksamkeit, eckt dabei aber nirgends an. Sein Heck erinnert uns bei der ersten Testfahrt fast ein bisschen an den ersten Mercedes CLS, so elegant und fließend kaschiert Genesis dort den klassischen Stufenschnitt.

Neuer G90 (2023) hat modernste Assistenzsysteme

Spätestens beim Blick unter die Haube fällt der neue Genesis G90 (2023) zurück: Wo BMW mit einer rein elektrischen Version den Aufbruch in die Zukunft wagt, Mercedes mit einer AMG-Variante die Bleifüße lockt oder der Generation E den EQS anbietet, alle deutschen Marken mindestens bis zum Achtzylinder gehen und die Bedenkentragenden mit einem Plug-in-Hybrid beruhigen, gibt es den G90 mit einem zumindest auf dem Papier für diese Klasse bescheidenen V6-Motor von 3,5 Litern Hubraum. Dafür verspricht ein elektrischer Turbolader ein bisschen Hightech und steigert die Leistung von 380 PS (279 kW) auf 409 PS (301 kW). Wer die Papierform ignoriert und beim Prestige eher auf die Marke als die Motoren setzt, findet kaum einen Grund zur Klage. Denn bei bis zu 540 Newtonmeter Drehmoment sind gute fünf Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h freilich kein schlechter Wert, die üblichen 250 Sachen sollte er auf einer deutschen Autobahn spielend schaffen und in der Komfortwertung muss sich der Südkoreaner ohnehin nicht verstecken. Adaptive Dämpfer, eine seidenweiche Achtgang-Automatik, die Option auf einen beruhigend traktionsstarken Allradantrieb und eine Hinterachslenkung machen den G90 bei der ersten Testfahrt zum fliegenden Teppich für die linke Spur. Und wenn man in den Sport-Modus wechselt, dann erlaubt sich der G90 sogar ein bisschen Würze und taugt soweit als Pulsbeschleuniger, wie das bei einem 2,5-Tonner von mehr als fünf Metern eben möglich ist. Dass der neue Genesis G900 (2023) daheim in Korea gut ankommt, ist eine Frage der nationalen Ehre. Und auch der Erfolg in den USA ist kein Wunder, schließlich schauen die Amis mehr auf den Preis, der rund 30.000 US-Dollar unter der S-Klasse oder dem 7er liegt, als aufs Prestige. Doch im neuen Jahr, so hört man es in der Europa-Zentrale in Offenbach, soll es den neuen Genesis G90 (2023) zumindest in einer Kleinserie auch bei uns geben. Und selbst wenn die US-Preise dabei kaum zu halten sein werden und es ins Sechsstellige gehen dürfte, bleibt der kolossale Koreaner eine attraktive Alternative.

