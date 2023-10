Mit kürzeren Tagen und längerer Dunkelheit gewinnt die Beleuchtung von Garagen nicht nur an praktischer Bedeutung, sondern beeinflusst auch die Sicherheit und den Komfort. In dieser Saison ist die Wahl der richtigen Beleuchtung nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern vor allem der Funktionalität. Von energiesparenden LED-Lösungen bis zur intelligenten Nutzung von Bewegungssensoren: Wir zeigen die beste Garagenbeleuchtung.

Eine durchdachte Garagenbeleuchtung ist entscheidend für Funktionalität, Sicherheit und ausreichend Helligkeit. Genau dies verspricht auch der Hersteller bapro mit seinen Deckenleuchten für die Garage. Die LED Röhren leisten 40 Watt und sollen nach Angaben des Herstellers effizient Strom sparen. Dazu trägt auch die intelligente Speicherfunktion bei. Zudem soll die Leuchte auch ganz einfach ohne Elektriker zu installieren sein.



Garagenbeleuchtung – unsere Empfehlungen

Eine gute Garagenbeleuchtung ist nicht nur während der kalten und dunklen Jahreszeit empfehlenswert. Mit unseren Empfehlungen für Leuchtmittel wird die Garage richtig hell und einladend.

Maxkomfort LED Deckenleuchte

Die LED Deckenleuchte von Maxkomfort ist in sieben verschiedenen Varianten und unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Leuchten sind zwischen 18 und 60 Watt und in Neutralweiß erhältlich. Außerdem sollen die Leuchtmittel einfach und unkompliziert anzubringen sein.



WZTO LED Feuchtraumleuchte

Wer seinen Keller oder seine Garage mit einer neuen Beleuchtung ausstatten möchte, kann auch auf die Feuchtraumleuchte von WZTO zurückgreifen. Diese ist in drei verschiedenen Größen (600 mm, 1200 mm und 1500 mm) zu haben. Besonders praktisch: Manche Versionen der Leuchte sind dimmbar. Zudem sind die Leuchtmittel für Indoor und Outdoor gleichermaßen geeignet.



Anten LED Garagenbeleuchtung

Vom Hersteller Anten kommt eine Garagenbeleuchtung, die mit ihrer robusten Polycarbonatabdeckung gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt ist. Das Licht soll gleichmäßig leuchten und weich sein. Außerdem kann sie auf zwei verschiedene Arten installiert werden: entweder als Festinstallation oder als Aufhängung. Ist in drei verschiedenen Größen verfügbar.



CosHall LED Feuchtraumleuchte

Die Garagenbeleuchtung von Coshall soll eine besonders lange Lebensdauer haben. Dafür sorgt das versiegelte Gehäuse, das verhindert, dass Wasserdampf in das Innere der Lampe eindringt. Die Leuchte ist darüber hinaus in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Lichtfarben erhältlich.



Cisivis LED Deckenleuchte

Zwar nur in einer Version kann man die Cisivis Deckenleuchte kaufen, dafür bekommt man hier eine laut Kund:innen besonders leichte Röhre, die für eine gute Lichtausbeute sorgen soll. Die 120 Zentimeter lange und 40 Watt starke Deckenleuchte ist für Garagen, die Werkstatt oder auch Feuchträume geeignet.



Welche Beleuchtung ist am besten für Garagen geeignet?

Die Wahl der besten Beleuchtung für Garagen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe der Garage, der Verwendungszweck und natürlich persönliche Vorlieben. Als besonders energieeffizient und langlebig gelten beispielsweise LED-Lampen. Sie sind eine häufig empfohlene Wahl für Garagen. Allerdings sind auch Leuchtstofflampen kostengünstig und bieten eine gute Ausleuchtung. Ein besonders helles Licht bieten Halogenlampen. Dafür sind sie aber weniger energieeffizient im Vergleich zu LEDs.

Wie kann man Garagenbeleuchtung energieeffizient gestalten?

Die Beleuchtung in einer Garage energieeffizient zu gestalten, kann definitiv dazu beitragen, Energiekosten zu senken. LEDs (Light Emitting Diodes) beispielsweise verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Glühbirnen oder Leuchtstofflampen. Statt die Beleuchtung dauerhaft eingeschaltet zu lassen, können auch Bewegungssensoren installiert werden. Diese schalten das Licht nur dann ein, wenn sich jemand in der Garage aufhält. Auch Zeitschaltuhren, Dimmer oder helle Farben im Raum, die das Licht reflektieren, helfen dabei, die Garagenbeleuchtung möglichst energieeffizient zu gestalten.

Gibt es Sicherheitsaspekte, die bei der Garagenbeleuchtung berücksichtigt werden sollten?

Die Sicherheit ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt bei der Gestaltung der Garagenbeleuchtung. So trägt eine gut beleuchtete Garage nicht nur dazu bei, Unfälle zu vermeiden, sondern auch, potenzielle Sicherheitsrisiken zu minimieren. Daher sollte man sicherstellen, dass die Beleuchtung in der Garage gleichmäßig verteilt ist. Dies hilft, Stolperfallen und unsichere Bereiche zu vermeiden. Die Helligkeit sollte an die Aktivitäten in der Garage angepasst werden. Arbeitsbereiche zum Beispiel erfordern möglicherweise eine höhere Beleuchtungsstärke als einfache Durchgangsbereiche. Zudem kann auch eine Notbeleuchtung oder eine Backup-Beleuchtung installiert werden. Somit kann man sicherstellen, dass die Garage auch bei einem Stromausfall ausreichend beleuchtet ist.