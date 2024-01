Enge Garagen und Türkanten sind ein Rezept für Desaster. Um Lack und Nerven zu bewahren hilft ein selbstklebender Garagenwandschutz. Wir zeigen die besten Produkte im Vergleich.

Kurz unaufmerksam, den Blick falsch gelenkt und es ist passiert: Die Tür des Autos knallt gegen die Garagenwand, hässliche Kratzer entstehen an der Türkannte. Autos, ganz gleich welcher Typ, werden immer breiter, Standard-Garagen hingegen bieten seit Jahrzehnten eine Breite von 2,5 Metern. Das birgt in vielen Garagen ein hohes Schadensrisiko. Parken Autofahrer:innen ihr Auto in Fahrtrichtung nicht äußerst rechts, haben sie kaum Platz zum Aussteigen. Mit einer speziellen Garagenschutzwand wird die Garage zwar nicht breiter, dafür verkleidet sie aber die harte Stein- oder Betonwand und schützt die Türen des Autos auf einer bestimmten Länge. Selbst auf Metall bieten die Kunststoffplatten Schutz vor Türremplern. Der besonders praktische Schutz kostet meist nicht viel und lässt sich oft ohne Werkzeug sehr einfach an der Wand befestigen, wie etwa der selbstklebende Garagen-Wandschutz FlexProtect für rund 20 Euro.



Was ist ein Garagenwandschutz?

Bei einem Garagenwandschutz handelt es sich je nach Typ um einen dicken, weichen Schutz gegen harte Schläge von Autotüren. Der Schutz wird meist selbstklebend an der Seitenwand der Garage auf Höhe der Tür des Autos angebracht und ist häufig wasserabweisend. Durch den Garagenwandschutz lassen sich Kratzer, Beulen und Risse an Türkanten des Autos vermeiden, wenn die Türen versehentlich zu weit geöffnet werden und gegen die Garagenwand schlagen. Denn der Garagenwandschutz dient auf seiner Länge als optimaler Anprallschutz und nimmt einen Teil der Energie auf.

Garagenwandschutz im Vergleich

In Online-Shops wie Amazon und eBay, Baumärkten und Autozubehör-Geschäften gibt es eine Reihe von verschiedenen Garagenwandschutz-Produkten und -Typen. Die meisten Produkte werden als Meterware am Stück an Kund:innen verkauft, sie sind selbstklebend und damit einfach anzubringen. Einige der Produkte sind wasserabweisend und reflektieren an der Oberfläche, um bei Dunkelheit besser erkannt zu werden. Neben dem Preis und dem Material sind besonders die Dicke des Garagen-Wandschutzes und ein möglichst perfekter Sitz entscheidend. Bei zugestellten Garagen lassen sich aus Meterware kleine Stücke schneiden, um einen möglichst großen Schutz für die Autotür zu erhalten. In Shops bieten einige Hersteller für Kund:innen extra fertig geschnittene Stücke an. Daher unbedingt die Maße beachten.

Athlon Tools 2x FlexProtect schwarz

FlexProtect ist ein Wandschutz in Schwarz, der selbstklebend auf die Seitenwand aufgebracht wird. Das Paket enthält zwei Schutzrollen à zwei Meter Länge, 20 Zentimeter Breite und 7,5 Millimeter Dicke. Kosten für das Pack in Schwarz oder Weiß bei Amazon: rund 20 Euro.



Athlon Tools 4x MaxProtect

Statt auf Rollen bietet Athlon Tools seinen Kantenschutz als Platten an. Das Paket beinhaltet vier Platten je 40 Zentimeter Länge, 20 Zentimeter Breite und zwei Zentimeter Dicke und lässt sich einfach an die Garagenwand kleben, ganz gleich, ob das Material aus Holz, Beton, Putz oder Stein besteht. Ideal für Garagen, die wenig Platz an der Seite bieten und dennoch einen extra passenden Schutz benötigen. Preis bei Amazon: rund 19 Euro.



Stracks 2 x Garagenwandschutz

Einen extra dicken Türkantenschutz für die Seitenwand vertreibt Stracks. Die je zwei Meter lange Schutzschicht auf einer Rolle vertreibt der Hersteller in Weiß und Grau. Besonderheit: die neun Millimeter dicke Folie, die selbst starke Schläge der Tür absorbieren kann. Die Folie ist zudem selbstklebend und lässt sich leicht auf trockenen und staubfreien Seitenwänden aufbringen. Kosten bei Amazon: rund 25 Euro.



Upgrade4Cars Türkantenschutz

Mit dem Türkantenschoner von Upgrade4Cars lassen sich Kratzer an Türkanten effektiv vermeiden. Der Schutz kommt in vier je 40 auf 20 cm großen Platten und lässt sich selbstklebend einfach auf die Garagenwand aufbringen. Preis pro Set etwa 24 Euro, alternativ gibt es den Schutz auch als Rolle. Hier kosten zwei Stück (je 200 x 20 cm) knapp 26 Euro.



Kantenschutz Schaumstoff für Säulen

Speziell für Säulen, Stürze und Kanten bietet Buzifu einen Schaumstoff-Schutz für Autotüren an. Der biegsame Schoner mit einer Länge von 40 cm und einer Breite je Seite von 25 cm lassen sich flexibel an Wänden, Ecken und auch um Säulen anbringen. Die Rückseite des aus EVA-Schaumstoffs gefertigten Schoners ist selbstkleben. Zur besseren Sichtbarkeit besitzt das Modell schwarz-gelbe Signalstreifen. Preis für einen Kantenschoner: etwa 16 Euro.



Torado Türkantenschutz

Der Torado Türkantenschutz lässt sich selbstklebend an der Garagenwand aufbringen und leicht wieder abziehen. Ideal für einen temporären Schutz. Die beiden Rollen mit je zwei Meter Länge, 20 Zentimeter Breite und 6,5 Millimeter Dicke gibt es in den Farben Schwarz, Grau und Weiß für rund 17 Euro.



Wie wird ein Garagenwandschutz montiert?

Je nach Hersteller und Modell lässt sich der Garagenwandschutz einfach anbringen. Sofern die Wand trocken, staubfrei und eben ist, kann der Kantenschutz einfach auf die Wand geklebt werden. Die meisten Produkte bieten eine Seite mit Klebeschicht mit einem starken Haftkleber und sind damit selbstklebend. Nachdem Garagenbesitzer:innen die Schutzfolie abgezogen haben, muss der Garagenschutz nur an die Wand auf Höhe der Tür geklebt werden. Bei leicht porösen, sehr staubigen oder unebenen Wänden lässt sich der Schutz mit Haken, Dübeln oder Klemmen befestigen.

Welche Vorteile bietet ein Wandschutz?

Mit einem Wandschutz erhalten Garagenbesitzer:innen einen zuverlässigen, günstigen und effektiven Türkantenschoner für ihr Fahrzeug. Selbst bei leichten Schlägen gegen den Kantenschutz verkratzt die Tür nicht und es bilden sich keine hässlichen Lackabplatzer an der Autotür. Das ist insbesondere bei engen Garagen oder Kindern ein großer Vorteil und spart im Zweifelsfall teure Lackreparaturen an den Türkanten.

Gibt es Alternativen zu einem Garagenwandschutz?

Statt spezielle Garagenwandschutz-Matten zu kaufen, können Bastler:innen auch alte Isoliermatten, Styropor-Platten, Decken oder Kissen an die Garagenwand als Wandschutz schrauben oder kleben. Sauberer sehen allerdings die speziellen Garagenwandschutz-Produkte aus.

Eine weitere Alternative sind Türkantenschutz-Überzüge für die Autotüre. So hat man auch in engen Parkhäusern oder Parklücken stets Schutz. Nachteil: Diese Schutzmaßnahme bleibt dauerhaft am Auto, daher muss man mit dem Eingriff in die Optik leben können.