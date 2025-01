Gelingt Fords Elektro-Neustart mit VW-Technik?

Mit reichlich Verspätung startete der Ford Explorer Elektro 2024 in den Markt. Unter dem bulligen Äußeren des 4,50 m langen Kompakt-SUV steckt VW-Technik. Ford übernimmt den bekannten Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) aus Wolfsburg. Den Allradantrieb und die Batterie (Das ist der aktuelle Forschungsstand zu neuen E-Auto-Akkus) teilt sich das Topmodell mit dem VW ID.4 GTX, verzichtet allerdings auf ein optionales adaptives Fahrwerk. In Zahlen bedeutet das 250 kW (340 PS) gepaart mit nutzbaren 79 kWh, die Reichweiten von bis zu 566 km ermöglichen sollen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Ford Explorer Elektro (2024) Trotz VW-Technik eigenständig

Während unter der Haube also vieles bereits bekannt ist, muss man im Innenraum schon genauer hinschauen. Anstatt sich zu großen Teilen im VW Regal zu bedienen, setzt Ford beim Explorer auf eine eigenständige Mittelkonsole mit einem großen, vertikalen 14,6-Zoll-Touchscreen, der in der Neigung einstellbar ist und zusätzlich als abschließbares Fach dient. Für zahlreiche Staufächer bietet Ford zudem Anleitungen für den heimischen 3D-Drucker an, um sich kurzerhand zusätzliches Zubehör selber auszudrucken, wie beispielsweise eine für das eigene Modell passende Handyhalterung (Hier zum Nachrüsten im Test). Ob die gebotenen Features als Alleinstellungsmerkmale ausreichen und was es sonst noch alles zum batterieelektrischen Ford Explorer zu wissen gibt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Sven Kötter im Video!

Auch interessant:

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.