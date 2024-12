Der alte wilde Escort RS 2000 in der Kaufberatung

Wer in den 70er-Jahren am Steuer eines Escort RS 2000 saß, gehörte zu den coolen Jungs oder Mädels. Wie ist es um dieses Glücksgefühl heute bestellt? Diese Schwachstellen sind beim RS-Kauf zu beachten!

Freitagabend, 22:00 Uhr. Die Parkplätze vor der Dorfdiskothek füllen sich allmählich mit Leben und Blech. Wer hier mit einem VW Golf GTI oder Opel Kadett GT/E vorfährt, ist der King. Mit über 100 PS (74 kW) unter der Haube und einer möglichen Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h waren diese Kompakten für jedes Kräftemessen gut. Egal ob Kavalierstart an der Ampel oder Mercedes-Jagd auf der linken Spur der Bundesautobahnen, die jungen Wilden ließen gern die Muskeln ihrer kleinen Sportler spielen.

Auch in Köln wusste man, wie man das leistungsgierige Publikum angemessen befriedigen konnte. Mit Motorsport-Idolen wie Hans Heyer am Steuer begeisterte damals ein ganz besonderes Modell im Rennsport: der Ford Escort RS 2000. In den Jahren zwischen 1973 und 1976 dominierte er die Deutsche Automobil-Rennsport-Meisterschaft. Mehr als 40 bedeutende Motorsport-Erfolge gingen auf die Kappe des Escort. Eine straßentaugliche Version des Renners war unumgänglich. Die zweite Generation des beliebten Escort knüpfte nahtlos an den Hundeknochen-RS 2000 an und empfahl sich als das richtige Modell für junge Hobbyrennfahrende. Die sonst so biedere Limousine lockte mit Kriegsbemalung, Verspoilerung, breiten Rädern und einer Leistungskur.

Der Ford Escort RS 2000 in der Kaufberatung

1975, ein Jahr vor dem Marktdebüt des ersten VW Golf GTI, begann der sportliche Kompakt-Ford mit der PU-Nase seine Karriere. Gänzlich neu am Mk2 war nämlich das sogenannte "Softface". Die von der Bayer AG in Leverkusen gefertigte KunststoffFront machte den RS in seinem Erscheinungsbild einzigartig. Das Vieraugengesicht aus Polyurethan bot neben der kosmetischen Besonderheit weitere nützliche Vorteile: Das stoßschluckende Kunststoffmaterial sollte bei schwachen Remplern teure Schäden vermeiden. Außerdem verbesserte die um 16 cm gewachsene, schräge Schnauze die Aerodynamik. Der Luftwiderstandsbeiwert (Der cW-Wert erklärt) sank laut Aussage der Kölner Konstrukteursabteilung im Vergleich zum herkömmlichen Escort um ganze 16 Prozent.

Das Triebwerk bot hingegen keine besonderen Überraschungen. Der Zweiliter-Vierzylinder mit obenliegender Nockenwelle war ebenso in Consul und Transit zu Hause. Mit einer Leistung von 110 PS (81 kW) und 161 Nm spielte der RS 2000 zumindest auf dem Papier im Vergleich zu Golf oder Kadett die erste Geige. Doch da war für die meisten stolzen RS-Besitzenden noch nicht Schluss. Die simple und robuste Technik des "Pinto"- Vierzylinders ließ viel Spielraum für Leistungssteigerungen.

Foto: Daniela Loof

Hochwertiges Tuning kann wertsteigernd sein

Nach allen Regeln der Kunst legte man also Hand an: Fächerkrümmer, Doppelvergaser und schärfere Nockenwellen gehörten im wahrsten Wortsinn zum guten Ton. Sind die installierten Teile hochwertig, steigern sie heute noch den Wert. Ford unterstützte solche Vorhaben mit dem werkseigenen RS-Programm. Originales RS-Zubehör ist mittlerweile heiß begehrt und wird zu entsprechenden Preisen gehandelt. Für knapp 13.000 Mark erhielt man 1975 somit einen echten Kult-Kompakten, der für damalige Verhältnisse mit üppiger Serienausstattung lockte. Darin unter anderem enthalten: Verbundglas-Frontscheibe, Automatik-Gurte und Heckscheibenheizung. Für 600 Mark Aufpreis gab es anstelle der serienmäßigen Sportsitze Scheel-Schalensitze und mehr Teppich im Innenraum.

Leider kam die Ära RS 2000 nach fünf Jahren Bauzeit im Jahr 1980 zu einem Ende. Nachfolger wurde der vorderradgetriebene Escort XR3i, der in vielen Aspekten seinem Vorgänger nicht gerecht werden konnte. Was also, wenn man die guten alten Zeiten noch einmal aufleben lassen will? Einige Jahrzehnte nachdem der letzte Escort RS 2000 von den Bändern im Werk Saarlouis lief, ist die Lage nicht mehr so rosig wie einst. Der Besitzer unseres Fotofahrzeugs, Jürgen Dittmar, spricht aus Erfahrung: "Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Autos damals Gebrauchsgegenstände waren. Niemand konnte ahnen, was so ein RS 2000 einmal wert sein würde." So stieg auch sein Escort vor 25 Jahren wie Phönix aus der Asche auf, nachdem Martin Raabe, Serviceleiter der NRW Garage Leverkusen, ordentlich Hand angelegt hatte. Aus einer RS-Rohkarosse entstand ein vollwertiger Escort RS 2000.

Empfehlenswerte Produkte für den Klassiker:

Vorsicht vor RS-Replikas

Das bringt uns direkt zu einem der wichtigsten Punkte, die bei der Suche nach einer der Kölner Donnerbüchsen beachtet werden sollten: die Originalität. Abgesehen davon, dass echte RS 2000 gern modifiziert wurden, lassen sich die Kunststofffront und der Heckspoiler an jeden Escort schrauben. Gleiches gilt für das schwarze Interieur oder die Zusatzinstrumente. Bestimmte Indizien geben aber Rückschlüsse, ob es sich wirklich um einen originalen RS 2000 handelt.

Die Banjo-Hinterachse wird immer an zwei Längslenkern geführt. Die Federbeindome sind doppelt mit Blech beaufschlagt, das beifahrerseitig die Fahrgestellnummer trägt. Korrosion ist selbstverständlich ein Thema. Türunterkanten, Längsträger, die Spritzwand und die hinteren Endspitzen sind gefährdet. Die Technik ist hingegen simpel und erfreut bei sachgemäßer Pflege mit langer Haltbarkeit. Lediglich der knapp bemessene Ölvorrat kann der Nockenwelle schaden.

Die Schwachstellen des Ford Escort RS 2000

Foto: Daniela Loof

Der Ford Escort RS 2000 der zweiten Generation macht heute immer noch genauso viel Spaß wie damals. Das Buchstabenkürzel RS für Renn- bzw. Rallyesport trägt er eben nicht umsonst. Seine Vernunft verlor er durch die Sportkur nicht, was den Escort im Umkehrschluss sehr alltagstauglich macht. Das Problem liegt viel eher darin, einen RS 2000 zu finden. Die überlebenden Fahrzeuge in gutem Zustand befinden sich mittlerweile zu Recht in den festen Händen der Fans.

Karosserie

RS-spezifische Schwachstellen gibt es so gesehen nicht. Vielmehr teilt er sich die Schwachstellen mit denen des Brot-&- Butter-Escort. Im Bereich des Vorderwagens sind die Kotflügelauflagen, die Spritzwand und die Radhäuser nahe der Lampentöpfe gefährdet. Achtung: Unsachgemäß umgelegte Radläufe begünstigen Korrosion (Ratgeber zur Entlackung und Entrostung). Ein Blick auf den Unterboden sollte in jedem Fall erfolgen. Sind die Endspitzen einwandfrei? Weisen die Längsträger Lochfraß auf?

Technik

Der OHC-Vierzylinder gilt in der Szene als standfest. Auch die Achskonstruktion und das Getriebe (Ratgeber zu den No-Go's bei Handschaltern) zeigen keine echten Schwächen. Fahrzeuge mit originaler Technik wird es allerdings kaum noch geben. Im Lauf der Zeit wurde oft nachgebessert. So hielten beispielsweise elektronische Zündanlagen (Das muss man zu Zündspulen wissen) Einzug, oder das Viergang- wich einem Fünfgang-Getriebe. Zeitgenössisches Tuning ist ebenfalls Bestandteil der Historie eines RS 2000 und muss nicht immer Schlechtes bedeuten.

Ersatzteile

Dank des Ford’schen Baukastensystems teilt sich der Antriebsstrang viele Komponenten mit anderen Modellen – etwa Getriebe im Sierra bis in die späten 80er, Motor im Transit bis Baujahr 2000. Spezielle Karosserieteile wie die vorn abgeplatteten Kotflügel, damit die Front passt, oder die charakteristische Kunststoffschnauze gibt es mittlerweile als Reproduktionen. Schwierig wird die Suche nach Kleinteilen wie Zwangsentlüftung oder Zierleisten.

Kosten

Wer einen echten Escort RS 2000 verkauft, kennt dessen Wert. Gute Exemplare liegen im Bereich fünfstelliger Summen. Ein Schnäppchen lässt sich nicht mehr machen. Soll es gar das Homologationsmodell Spezial sein, wird es noch teurer. Ersatzteile sind hingegen erschwinglich, wenn es sich nicht gerade um originale Zubehörteile des RS-Programms handelt.

Technische Daten des Ford Escort RS 2000

Classic Cars 05/2023 Ford Escort RS 2000 Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/2 Hubraum 1993 cm³ Leistung 81 kW/110 PS 5500/min Max. Gesamtdrehmoment bei 161 Nm 3750/min Getriebe/Antrieb 4-Gang-Getriebe/Hinterrad L/B/H 4150/1596/1385 mm Leergewicht 925 kg Bauzeit 1975-1980 Stückzahl ca. 25.000 Beschleunigung

null auf 100 km/h 9,6 s Höchstgeschwindigkeit 178 km/h Verbrauch auf 100 km 11,4 l S Grundpreis (Jahr) 12.995 Mark (1975)