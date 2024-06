Kein Logo? Kein Problem!

Nach dem Debakel um den Namen des Alfa Romeo Junior versetzt Fiat nun der italienischen Regierung einen dezenten Seitenhieb. Ein Werbespot zeigt den Groll seitens Stellantis.

Es hätte so schön sein können mit dem Alfa Romeo Milano beziehungsweise Alfa Romeo Junior. Doch die italienische Regierung stellte sich quer. Denn soll das Kompakt-SUV diese Modellbezeichnung tragen, hätte es laut dem italienischen Industrieminister Adolfo Urso auch in Italien gefertigt werden müssen. Er bezog sich auf ein Gesetz aus dem Jahr 2003, das unter dem damaligen Regierungschef Silvio Berlusconi entstand. Demnach müssen italienisch klingende Produkte auch in Italien hergestellt werden. Ein weiteres Ereignis in jüngster Vergangenheit beinhaltete die Konfiszierung von 134 Fiat Topolino in Livorno durch die italienischen Behörden. Die in Marokko hergestellten Wagen trugen eine winzige italienische Flagge auf der Seite, die für den Verkauf entfernt werden mussten.

Der Fiat 500e No Logo-Werbespot im Video:

Werbespot zeigt logofreien Fiat 500e

Seit diesen Vorkommnissen steht der Stellantis-Konzern, zu dem Alfa Romeo und Fiat gehören, der italienischen Regierung nicht mehr ganz so wohlgesonnen gegenüber. Ein aktueller Werbespot ist ein Beweis, wie angespannt das Verhältnis ist. Im Video sieht man einen Fiat 500e entlang einer Küstenstraße fahren. Dort, wo eigentlich die Markenlogos sitzen müssten, klaffen nur leere Montagelöcher. Sämtliche Modellbezeichnungen und auch die Plaketten mit den italienischen Farben sind verschwunden.

Die Untertitel des Werbespots erklären die Abwesenheit der Logos: "Wenn dieses Auto kein Logo hätte, wenn es keinen Namen hätte, wenn es keine Flagge hätte. Wenn es nichts darüber aussagen würde, was es ist oder woher es kommt, würde es trotzdem jeder erkennen. Denn wenn ein Auto ein ikonisches Design hat und schon immer Lebensfreude verkörpert hat, kann es nur italienisch sein, und es kann nur ein Fiat sein." Gegen Ende des Videos zieht der Fiat 500e aus dem Bild und gibt Raum für folgenden Text: "500e. Produziert in Miafiori." Danach wird das Bild schwarz und zeigt den Markennamen, dessen Buchstaben sich in schräge Linien in den Farben der italienischen Flagge verwandeln, darunter der aufgeschlüsselte Name Fiats: "Fabbrica Italiana Automobili Torino".