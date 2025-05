Zugegeben, als der Toyota Crown Sport mit dem Ferrari Purosangue anno 2022 nahezu zeitgleich erschien, kam schnell die Frage auf, wer hier bei wem abgekupfert hat. Denn die beiden SUV sehen sich tatsächlich ziemlich ähnlich. Der japanische Tuner Aero Over hat allerdings einen Schritt weitergedacht und gibt alles, um mit recht einfachen Mitteln das hochbeinige Ross aus Maranello nachzuahmen – viel Aufwand war dabei nicht nötig.

Viel Aufwand war nicht für den Aufbau zum "Toyota Purosangue" nötig

Da der Toyota bereits serienmäßig schwer an den Ferrari Purosangue erinnert, hat der Tuner entsprechend leichtes Spiel, um diesen Eindruck zu verstärken. Die Front des japanischen SUV wird um eine markantere Schürze ergänzt, während sich am Heck ein neuer Diffusor mit vier integrierten Endrohren breit macht. Vom Klang dürfte der 2,5-l-Vierzylinder dem 6,5-l-V12 aber hoffnungslos unterlegen zu sein. Da die Crown-Modelle als Teil der gleichnamigen Submarke ohne Toyota-Logos auskommen, hinterlegt Aero Over die Crown-Badges mit gelben Formen à la Ferrari: Auf der Motorhaube prangt ein rechteckiges Logo und die Kotflügel hinter den vorderen Radkästen werden um Logos in Schild-Form ergänzt. Gelbe Bremssättel und die gelben Radnaben machen unmissverständlich klar, woher die Inspiration kam.

Ob Aero Over an der Leistung des 2,5-l-Vierzylinders im Crown Sport etwas geändert hat, ist unbekannt. Bis er dem Ferrari allerdings annähernd das Wasser reichen kann, wären jedoch umfangreiche Umbaumaßnahmen nötig. Eins hat das japanische SUV dem Italiener allerdings voraus: Mit seinen umgerechnet rund 36.780 Euro plus den Umbau für rund 3150 Euro (ohne Steuern und Einbau) ist der Toyota Crown Sport von Aero Over immer noch um ein Vielfaches günstiger, als der mindestens 380.000 Euro teure Ferrari Purosangue (Alle Preise: Stand Mai 2025).