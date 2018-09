Ferrari Purosangue soll das neue und erste SUV der Sportwagenmarke heißen, kündigt Ferrari-Chef Louis Camilleri an. Das Modell, das 2022 auf den Markt kommt, solle "die Erwartungen neu definieren". Das wissen wir!

Ferrari und SUV? Was bis dato unvorstellbar war, kommt 2022 unter dem Namen Ferrari Purosangue – zu Deutsch: reines Blut – auf den Markt. Das hat der neue Ferrari-Chef und Sergio-Marchionne-Nachfolger Louis Camilleri am Dienstag, 18. September 2018, bestätigt. Wie die FAZ berichtet, solle der erste Geländewagen der Geschichte Ferraris nach den Worten Camilleris "die Erwartungen neu definieren". Mit der für Ferrari-Fans recht unpopulären Entscheidung reihen sich die Italiener in der Riege der Konkurrenz ein. Schließlich haben sich auch Porsche, Rolls-Royce oder – besonders gewichtig – Lamborghini dem SUV-Trend unterworfen und Offroader auf den Markt gebracht. Ferrari, so hieß es noch Anfang des Jahres 2017, wolle auf keinen Falle ein SUV auf den Markt bringen. Schließlich steht die Marke seit jeher für exquisiten Sportwagenbau. Ein Image, dass sich nach Ansichten des im Sommer 2018 verstorbenen Ferrari-Chefs Marchionnes nur schwer mit SUV in Einklang bringen ließe. Trotzdem dürfte der Ferrari Purosangue (2022) für die nötige Marge sorgen. Camilleri weiß, dass viele Ferrari-Fans gern ein Auto mit mehr Platz fahren würden und obendrein möchte er das Feld nicht kampflos der Konkurrenz aus Sant'Agata Bolognese überlassen. Mehr zum Thema: Ferrari GTC4Lusso im Fahrbericht

Ferrari-SUV heißt Purosangue (2022)

Aber auch der Ferrari Purosangue (2022) muss ein echter Ferrari werden. Relativ flach, exklusiv und mit erstklassiger Fahrdynamik. Dafür bietet sich nur ein plausbiles Technik-Szenaro an – der für Anfang der nächsten Dekade geplante Nachfolger des GTC4Lusso, bei dem der Allradantrieb bereits gesetzt ist. Mit und seit der FF-Produktion hat sich Ferrari eine Menge Wissen beim Allradantrieb angeeignet, das dem intern wohl F16X genannten Projekt zugutekommen könnte. Ein prestigeträchtiger V12 ist ebenso denkbar wie ein weit über 650 PS starker V8, der sich verbrauchssenkend mit einem Hybrid-Modul koppeln lässt. Schließlich hat der LaFerrari schon unter Beweis gestellt, wie gut die Italiener die komplizierte und aufwändige Formel-1-Kers-Technik in die Serienproduktion bringen können. Ob V12, V8 oder Hybrid: In allen Fällen könnte Ferrari damit den Lamborghini Urus übertreffen, der es auf 650 PS bringt. Und sogar ein Preis für den Ferrari Purosangue (2022) ist schon im Umlauf: 300.000 Euro.

von Stefan Miete & Alexander Koch