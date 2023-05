Nagt die braune Pest am Blech, sind Kopfschmerzen vorprogrammiert. Handelt es sich aber nur um sogenannten Flugrost, ist die Lage zum Glück weniger schlimm. Wir zeigen, wie man diese Art von Rost selbst entfernen kann.

Woher kommt Flugrost am Auto?

Blech und Lack eines Autos sind fast täglich den Elementen ausgesetzt. Während man hier an Regen, Schnee oder Streusalz denkt, schwirren andere Fremdobjekte durch die Luft, welche die Oberflächen ebenso angreifen - zum Beispiel Flugrost. Dabei handelt es sich um Metallpartikel, die sich in der Luft befinden. Diese können von Bremsstaub, anderen Fahrzeugen, der Industrie oder von den Gleisanlagen einer Eisenbahn stammen. Partikel dieser Art setzen sich an der Lackoberfläche fest. Durch den Kontakt mit Sauerstoff setzt die Oxidation der Metallpartikel ein und die rot-braunen Flecken entstehen. Prädestinierte Teile für den Befall von Flugrost sind beispielsweise die Radläufe, Kotflügel sowie der Bereich um die Kofferraumklappe. Produkte wie der Flugrostentferner von Cleaneed helfen aber zuverlässig beim Entfernen der rostigen Stellen. Kosten für die Sprühflasche mit 500 Millilitern pH-neutralem Reinigungsgel: 14 Euro.

Muss man Flugrost entfernen?

Ja, unbedingt. Auch wenn Flugrost auf den ersten Blick weniger gefährlich scheint als richtiger Rost an den Blechteilen, hat er den gleichen, verheerenden Effekt. Entfernt man die Rostpickel nicht, greift die Korrosion nach und nach die Substanz des Lacks an. Ist diese Schicht einmal beschädigt, können weitere Rostschäden die Folge sein. Dann muss das angefressene Blech im schlimmsten Fall ausgetauscht werden. Eine Instandsetzung ist meist mit hohen Kosten verbunden, da nicht nur das Material ersetzt werden muss, sondern auch Lackierarbeiten durchgeführt werden. Bevor dies allerdings eintritt, kann man in Eigenregie mit speziell auf die Entfernung von Flugrost abgestimmten Produkten oder gar Hausmitteln wie Zitronensäure oder Cola den Rost entfernen.

Kann man Flugrost wegpolieren?

In keinem Fall sollte versucht werden, den Rost durch eine Polierung zu beseitigen. Durch die Beschaffenheit der Partikel, die auf dem Lack haften, führt ein stumpfes Polieren der ungereinigten Oberfläche zu starken Kratzern. Um das zu verhindern, gilt die Regel: Chemie vor Mechanik.

Für die Entfernung von Flugrost bieten diverse Hersteller spezielle Mittel an, die in ihrer chemischen Zusammensetzung auf die Entfernung von Flugrost abgestimmt sind. So wird sichergestellt, dass das Reinigungsmittel nicht das zu säubernde Metall angreift.

Der Flugrostentferner von Dr. Wack wirbt damit, säurefrei und somit materialschonend zu sein. Durch die gelartige Beschaffenheit soll der Reiniger besser an den zu behandelnden Oberflächen haften, um so eine größere Reinigungswirkung zu erzielen. Die 500 Milliliter-Flasche kostet elf Euro. Der Reiniger eignet sich laut der Angaben für Lack, Kunststoff, Metall und verfügt über einen Wirkindikator, der durch Verfärbung anzeigen soll, wann der Rost entfernt werden kann.

Sonax bietet ebenso einen Flugrostentferner an, der sich für eine schonende Reinigung von Lack und lackiertem Kunststoff an Fahrzeugen eignen soll. Die pH-neutrale Wirkformel soll laut Hersteller besonders materialschonend sein. Die Sprühflasche mit 500 Millilitern Inhalt ist für vierzehn Euro erhältlich.

Der Nigrin Flugrostentferner soll sich für die Anwendung auf Lack, Metall und Chrom eignen. Nach Auftragen des Mittels färbt sich die Flüssigkeit um und soll dem Anwender so die Wirkung des Mittels aufzeigen. Auf Amazon kostet die Sprühflasche mit einem Inhalt von 500 Millilitern acht Euro.

Für einen Preis von 16 Euro wird der KochChemie Reactive Rust Remover auf Amazon angeboten. Um den Flugrost schonend zu entfernen, soll auch dieses Mittel pH-neutral sein. Anhand einer violetten Farbreaktion soll der Anwender erkennen können, ob die Schmutzanlösung begonnen hat.

So entfernt man den Flugrost vom Auto

Schritt 1: Flugrost einsprühen

Ist man sich vor dem Beginn der Reinigung unklar, ob es sich tatsächlich bei den befallenen Stellen um Flugrost oder nur um herkömmliche Verschmutzungen handelt, dem kommt erneut die Chemie zu Hilfe. Besprüht man die angegriffene Oberfläche mit Flugrostentferner, sollte eine chemische Reaktion die Folge sein. In Verbindung mit Eisen reagieren die meisten Mittel mit einer Verfärbung der oft klaren Flüssigkeit in einen roten oder violetten Ton. Ist das Blechkleid großflächiger betroffen, kann man in einem ersten Schritt eine Vorwäsche mit Flugrostentferner durchführen.

Schritt 2: Flugrostentferner abspülen

Bevor man nun das Mittel entfernt, sollte man die Einwirkzeit des Flugrostentferners beachten. Die kann nämlich von Hersteller zu Hersteller variieren. Hatte die Chemie ausreichend Zeit, um zu wirken, erfolgt das Abspülen mithilfe eines Hochdruckreinigers und Wasser. Viele Flugrostentferner haben die Eigenschaft, nach dem Auftragen stark zu haften. Dadurch soll eine gründliche Einwirkung an den betroffenen Stellen sichergestellt werden. Wer das Fahrzeug gründlich reinigen möchte, dem empfiehlt sich für das Entfernen des Reinigers der Einsatz von reichlich Wasser. So wird vermieden, dass sich die Rückstände an schwer zugänglichen Stellen ablagern. Diese kleben stark und können mit der Zeit einen unangenehmen Geruch verbreiten.

Schritt 3: Fahrzeug gründlich waschen

Im Anschluss ist eine Handwäsche empfehlenswert. Der Lack wird hierbei schonend von Verschmutzungen gereinigt. Die mechanische Wirkung der Putzbewegung hilft ebenso bei der Beseitigung des restlichen vorbehandelten Flugrostes.

Eine Fahrzeugwäsche mit anschließender Pflege ist in großem Umfang mit dem auf Amazon verfügbaren achtteiligen Pflegeset von Sonax möglich. Enthalten sind unter anderem ein Schwamm, Shampoo, Politur und Wachs. Kostenpunkt: 49 Euro.

Für die Reingung von stark verschmutzten und auch bereits behandelten Oberflächen soll sich das NXT Car Wash Autoshampoo von Meguiars eignen. Knapp 1,9 Liter des laut Angaben pH-neutralen Shampoos kosten 26 Euro.

Wer bereits über alle Putzmittel verfügt, den Lack aber besonders schonend reinigen möchte, dem empfiehlt sich ein Waschhandschuh. Der Autowaschhandschuh von Licargo für 15 Euro besteht aus Mikrofasern, die Kratzer im Lack vermeiden sollen.

Schritt 4: Nachkontrolle

Nachdem das Auto trocken ist, geht es an die Nachkontrolle. Sind noch schwarze Punkte vorhanden? Fühlen sich die behandelten Stellen auf dem Lack immer noch rau und pickelig an? Dann muss der Rost noch einmal im Nachgang behandelt werden. Dies kann ebenso durch ein erneutes Besprühen des Rostes mit Flugrostentferner.

Wie kann man Flugrost vorbeugen?

Wer seinem Auto im Anschluss an die Entfernung des Rostes etwas Gutes tun möchte, kann nach der gründlichen Säuberung des Bleches auf eine Politur und anschließende Lackversiegelung setzen. Somit bleibt der Lack für längere Zeit geschützt und kann dem Einfluss der Elemente besser trotzen. Wer diesen Schritt lieber einem Profi überlassen möchte, der kann eine professionelle Fahrzeugaufbereitung in Auftrag geben.

