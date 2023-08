Beim Goodwood Festival of Speed 2023 versteckte sich der Prototyp hinter dem neuen Ioniq 5 N.

In Zusammenarbeit mit Felgenhersteller Dymag und der Karbonfirma Hankuk zeigte Hyundai im Juli 2023 den Prototypen einer Karbon-Hybrid-Felge. Das High-Tech-Rad soll künftig in N Performance-Varianten zum Einsatz kommen.

Die Karbon-Hybrid-Felge – in England beim Goodwood Festival of Speed 2023 ausgestellt – markiert den ersten Streich einer Zusammenarbeit von Hyundai und dem britischen Teilehersteller Dymag sowie dem südkoreanischen Materialspezialisten Hankuk Carbon. Hybrid bedeutet in diesem Fall, dass der äußere Felgenring aus Karbon hergestellt wird, während der Kern der Felge aus geschmiedetem Metall besteht. Von Vorteil ist wie immer bei Karbon die Gewichtseinsparung: Hier spricht Dymag von satten 40 bis 50 Prozent gegenüber herkömmlichen Leichtmetallfelgen. Umso lohnenswerter, wenn man bedenkt, dass die ungefederten und rotierenden Massen der Räder besonders stark zu Buche schlagen. Trotz der Gewichtsreduktion soll der Felgenring laut Hersteller steifer und stabiler sein als solche aus Aluminium. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den Hyundai Kona (2023) im Video:

Verwendung der Karbon-Hybrid-Felge bislang unklar

Hyundai zeigte die neue Karbon-Hybrid-Felge zwar schon, lässt aber zahlreiche Fragen offen. Erst einmal ist nicht klar, bei welchen Fahrzeugen die Räder zum Einsatz kommen sollen. Bei Dymag ist lediglich von den N Performance-Modellen die Rede – die gibt es aber sowohl vom i20, als auch vom i30 und vom Kona. Oder wird es vielleicht sogar eine denkbare Performance-Version des Elektro-Sportlers Hyundai Ioniq 5 N sein, der ebenfalls beim Goodwood Festival of Speed 2023 vorgestellt wurde? Auch wann und zu welchem Preis die Karbon-Hybrid-Felge auf den Markt kommt, lassen die drei Hersteller bislang offen.