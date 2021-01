In der ersten Verfilmung der "The Fast & The Furious"-Saga erlangten zahlreiche Autos Kultstatus: Ob Nissan Skyline GT-R R34, Mitsubishi Eclipse oder Toyota Supra MK IV – Fans kennen sie alle. Was sie aber nicht kennen, sind all jene Autos, die in den Planungen für den Film zwar diskutiert, letztlich aber abgelehnt wurden. Nun hat Craig Lieberman, ehemaliger technischer Berater für das "Fast & Furious"-Franchise, verraten, welche Autos für "The Fast & The Furious" in der Diskussion waren und warum diese schließlich nicht zum Zuge kamen. So viel sei verraten: Die Liste ist umfangreich wie spektakulär! Das Video oben teasert die neueste Verfilmung der Filmreihe – "Fast and Furious 9" – an.

"The Fast & The Furious": Abgelehnte Filmautos im Video (Craig Lieberman):