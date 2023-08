Die "Fast & Furious"-Reihe ist mit zehn Teilen längst zum größten Auto-Epos der Filmgeschichte gereift. Mit den größtenteils unbekannten Kurzfilmen "Turbo-Charged Prelude" und "Los Bandoleros" existieren aber auch zwei Streifen, die trotz ihrer Kürze im Universum von Dominic Toretto, Brian O'Conner eine gewisse Rolle spielen.

Als das letzte Rennen in "The Fast and the Furious" 2001 mit einem epischen Sprung über eine Eisenbahnschiene endet und Brian O'Conner (Paul Walker) dem verunfallten Dominic Toretto (Vin Diesel) die Schlüssel seiner Toyota Supra überreicht, endet die Handlung für den Undercover-Polizisten unvorteilhaft: Während Toretto durch Mexiko flieht, wird O'Conner selbst zum Gejagten. Wie er es trotz Fahndung auf die andere Seite der USA nach Miami pünktlich zum Auftaktrennen des zweiten Films schafft, bleibt unerzählt. Diese Aufgabe übernimmt "Turbo-Charged Prelude": In einem sechsminütigen Video erleben wir die Flucht von Los Angeles bis nach Florida. Der JDM-Fan fährt in einem Mitsubishi 3000 GT von Straßenrennen zu Straßenrennen, um das nötige Geld für Übernachtungen, Sprit und das ein oder andere Tuningteil zu verdienen.

Als sein Gefährt parkend von der Polizei entdeckt wird, erhält der Flüchtige eine Mitfahrgelegenheit bei einer mysteriösen Frau in einem Mitsubishi Eclipse Cabrio. Die bringt ihn zu einem Fähnchenhändler, wo Brian O'Conner einen dahinrottenden Nissan Skyline vorfindet. Damit geht seine Reise weiter und wir erleben, wie der abgehalfterte Japaner sich Stück für Stück in den gepimpten GT-R verwandelt, der dann in "2 Fast 2 Furious" zur Filmikone wird.

Die Autosammlung von Paul Walker im Video:

Kaum bekannte Fast & Furious-Kurzfilme mit interessanten Szenen

Der zweite unbekannte Kurzfilm, "Fast & Furious Los Bandoleros", bietet statt automobiler vor allem interessante zwischenmenschliche Handlungen. In etwa 20 Minuten erzählt der Streifen, wie es für Dominic Toretto nach seiner Flucht aus den USA weiterging. Der Muscle-Car-Spezialist hat sich in die Dominikanische Republik abgesetzt, wo er Tego Leo (Tego Calderon) bei seinem Gefängnisausbruch hilft und Han Lue (Sung Kang) zu Besuch hat, die beide eine wichtige Rolle im vierten und fünften Teil der Saga spielen. Besonders ein Gespräch zwischen Han und Torettos Freund:innen lässt aufhorchen: Dort berichtet er – auf sein chinesisches Aussehen angesprochen – dass er aus den USA stammt und zuvor noch nie östlich von Atlanta gewesen sei.

Ein erster Hinweis darauf, dass das 2006 erschienene "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" nach dem 2009 erschienenen Kurzfilm sowie F&F 4, 5 und 6 spielen muss. Die restlichen Sendeminuten sind vor allem Dominic Torettos ewiger Familien-Lobhudelei gewidmet. Auch die innige Beziehung zu seiner Partnerin Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) kommt nicht zu kurz. Beide Kurzfilme sind übrigens Teil von DVD- beziehungsweise Blu-ray-Sondereditionen.