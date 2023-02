Fast and Furious 10: Kinostart/Besetzung/Autos Charger EV Concept und DeLorean Alpha5 am Fast-10-Set gesichtet

Dwayne "The Rock" Johnson ärgert sich über einen Instagram-Post von Vin Diesel und verdeutlicht seine Absage für das "Fast and Furious"-Finale.

Vin Diesel hat Brie Larson in einem Instagram-Post als Teammitglied der "Fast and Furious 10"-Besetzung vorgestellt.

Kaum sind die Dreharbeiten zu "Fast and Furious 10" angelaufen, schmeißt Regisseur Justin Lin hin – offenbar aufgrund kreativer Differenzen. Ob dadurch der Kinostart 2023 in Gefahr ist? Das ist die Besetzung von "Fast 10" und das sind die Autos!

Viel ist noch nicht bekannt über das große Finale der "Fast and Furious"-Reihe, die in "Fast 10" mündet. Trailer und Handlung lassen noch auf sich warten. So viel wissen wir aber schon: Die Saga soll in zwei eng miteinander verwobenen Teilen zum Abschluss kommen und somit wartet auf die Fans nach "Fast and Furious 10" auch noch "Fast and Furious 11". Medienberichten zufolge solle es bereits ein Datum für den Kinostart geben: den 19. Mai 2023. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Vin Diesels Instagram-Post zum "Fast 10"-Cast:

Besetzung & Kinostart von "Fast and Furious 10"

Nach und nach werden auch Informationen zur Besetzung von "Fast and Furious 10" bekannt. So wird "Aquaman"-Star Jason Momoa als neuer Gegner von Vin Diesel & Co. antreten. Seine Rolle als "Fast 10"-Bösewicht hat das Franchise im Januar 2022 betätigt. Neuzuwachs erhält der Cast auch mit Brie Larson. Die Oscar-Gewinnerin und "Captain Marvel"-Darstellerin wurde von Vin Diesel auf seinem Instagram-Account als neues Familienmitglied der "Fast and Furious"-Reihe angekündigt. Ebenfalls Teil der Besetzung sind die bereits bekannten Gesichter Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel und Michael Rooker. Im März 2022 wurde bekannt, dass Daniela Melchior bei "Fast 10" mitwirkt, einen Monat später auch Charlize Theron. Außerdem wurde die Besetzung von Alan Ritchson und die Rückkehr von Scott Eastwood bestätigt.

Interview mit Vin Diesel zu "Fast and Furious 9" im Video:

Justin Lin ausgeschieden & Fehde zwischen Vin Diesel und Dwayne "The Rock" Johnson

Justin Lin, der bei fünf der vorherigen acht "Fast and Furious"-Filme bereits Regie geführt hatte und dies wieder tun sollte, schied trotz angelaufener Dreharbeiten aus dem Projekt aus. Über die Gründe gibt es keine eindeutigen Aussagen, doch sollen kreative Differenzen zwischen ihm und Hauptdarsteller Vin Diesel zum Aus bei "Fast and Furious 10" geführt haben. Diesel, der die "Fast"-Reihe als sein persönliches "Baby" betrachtet, hat schon zuvor für Misstöne gesorgt. So wollte Dwayne "The Rock" Johnson keine Rolle mehr in den kommenden Filmen spielen und habe das laut eigener Aussage bei CNN wohl schon im Juni 2021 bei einem persönlichen Gespräch verdeutlicht. Doch das hielt Diesel nicht davon ab, Johnson erneut darauf anzusprechen, diesmal öffentlich bei Instagram. In seinem Post spricht Vin Diesel Dwayne Johnson als seinen kleinen Bruder an und beschwört ihn mit Sätzen wie "die Zeit ist gekommen" oder "Das Vermächtnis erwartet", zum "Fast und Furious"-Finale zurückzukommen. Dabei betont er auch, wie nahe Johnson seinen Kindern stehe und dass Diesel sein Versprechen vor Pablo (Paul Walker) einzulösen habe, zum Finale den besten Fast-Film hervorzubringen. "Ich sage das aus Liebe... aber du musst aufkreuzen, lass das Franchise nicht im Leerlauf, du hast eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Niemand anderes kann Hobbs spielen. Ich hoffe, du zeigst dich der Situation gewachsen und erfüllst dein Schicksal", schreibt Diesel bei Instagram. Dwayne Johnson ist über Diesels Post verärgert, da es "manipulativ" sei, die Kinder oder Paul Walkers Tod zu erwähnen. "Wir haben vor Monaten darüber gesprochen und ich hab es sehr deutlich gemacht", sagt Johnson über seine "Fast and Furious"-Absage gegenüber Vin Diesel. Seinen letzten Auftritt in einem Film der "Fast and Furious"-Reihe hatte Dwayne "The Rock" Johnson als Luke Hobbs in Teil 8.

Vin Diesels Instagram-Post zu Dwayne Johnson:

Handlung & Autos in Fast 10