Nissan Skyline GT-R aus "2 Fast 2 Furious": Lego

Echte Nissan Skyline GT-R (R34) sind dank ihrer Performance auf der Straße, in Rennspielen und Filmen wie "Fast and Furious" (F&F) längst Ikonen und beim Wert längst über die 100.000-Euro-Grenze gesprungen. Und dafür muss nicht einmal der 2013 verstorbene Brian O'Conner-Darsteller Paul Walker in ihnen gesessen haben. Dagegen fällt der Preis für den Lego-Bausatz mit 25 Euro verlockend günstig aus. Der silber-blaue Sportwagen ist offiziell von Nissan lizensiert und baut auf dem Star des zweiten F&F-Streifens "2 Fast 2 Furious" auf. Wir erinnern an dieser Stelle gern ans Eröffnungsrennen im Film, als Paul Walker mit seinem Skyline erst den restlichen Racern die Show stiehlt und nach dem dominanten Rennsieg auch noch ihre Scheine. Zwar ist in der Miniatur weder ein Nitrosystem noch der legendäre RB26DETT-Sechszylinder mit seinen 280 PS (206 kW) an Bord, dafür darf aber eine passende Paul Walker-Spielfigur im Cockpit Platz nehmen. Der Fahrersitz ist selbstverständlich dem Original entsprechend auf der rechten Seite montiert. Insgesamt besteht das Set aus 319 Bausteinen und soll ab Januar 2023 erhältlich sein. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Nissan Skyline GT-R (R34) aus "2 Fast 2 Furious" als Lego-Bausatz