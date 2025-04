Preis: Etrusco CV 600 DB + (2025) ab 54.499 Euro

In der beliebten 6-m-Klasse der Kastenwagen (so unterscheiden sich die Wohnmobiltypen) können Campingfans eigentlich schon jetzt nicht über eine zu kleine Auswahl klagen. Im Rennen um die Campervan-Käufergunst mischt seit einer Weile auch Etrusco mit. Wie der Name vermuten lässt, eine italienische Tochterfirma des Wohnmobil-Herstellers Hymer, die in der Toskana zu Hause ist. Bislang lagen deren Campervans preislich etwas oberhalb der deutschen Schwestermarken Carado und Sunlight, boten dafür aber eine hochwertigere Ausstattung, um diesen Mehrpreis zu rechtfertigen.

Der Etrusco CV 600 DB + (2025), um den es hier geht, macht da auch nach dem kürzlich erfolgten Facelift keine Ausnahme. Der Italo-Campervan hebt sich von der Masse der Wettbewerber in diesem Segment unter anderem durch serienmäßige Alu-Rahmenfenster ab. Bei den Grundrissen seiner Campervans bleibt Etrusco der eher konservativen Linie treu und bietet die Fiat-Ducato-Kastenwagen in insgesamt drei Außenlängen (5410 mm, 5990 mm und 6360 mm) und in verschiedenen Grundrissen mit Querbett oder Einzelbetten an. Der CV 600 DB + (2025), den wir hier vorstellen, ist mit seiner Länge von 5990 mm und dem Querbett im Heck ein echter Klassiker der Camper-Raumaufteilungskunst. Er kostet in der Basisausstattung ab 54.499 Euro (Preis: Stand April 2025).

Innenraum: Halbdinette, viel Stauraum und keine Experimente

Nicht nur die Außenansicht, auch der Innenraum des Etrusco CV 600 DB + (2025) ist nicht der Platz für gewagte Grundriss-Experimente: Küche und Badezimmer liegen gegenüber der Schiebetür, vorne befindet sich eine Halbdinette, die sich im Zusammenspiel mit den drehbaren Vordersitzen eine Sitzgruppe für bis zu vier Personen bildet. Beeindruckend an diesem eher konventionell gezeichneten Campervan ist, trotz oder gerade wegen der klassischen Grundaufteilung, der großzügige Stauraum.

Foto: Etrusco

Clevere Details sind es, die hier den Unterschied ausmachen. Zwischen Sitzbank und Badezimmer beispielsweise findet ein Wäscheschrank mit drei Fächern Platz, darüber ist ein geräumiger Kleiderschrank mit Abmessungen von 108 x 63 x 36 cm. Auch schickere Oberbekleidung wie Jacken und Hemden lässt sich hier knitterfrei verstauen. Dazu passt die in Schwarz und Anthrazit gehaltene Wohnwelt Sicilia. Sie ist, genau wie das Sky View genannte Panoramafenster und ein zusätzliches Badfenster, in der aktuellen "Plus"-Version Teil der üppigen Serienausstattung.

Zusätzlichen Stauraum bieten ein geräumiges Fach unter dem Kühlschrank (Kompressor-Kühlboxen in unserem Vergleich), mehrere Oberschränke und ein Staukasten über dem Fahrerhaus. Die Falt-Matratze kann zur Seite geklappt werden, um den zur Verfügung stehenden Platz noch besser ausnutzen zu können. Das Heck bietet somit viel Stauraum unter dem Bett und verpackt sogar ein kleines Faltfahrrad oder Klapp-E-Bike.

Die Küche im Etrusco CV 600 DB + (2025) weiß mit gut durchdachten Staumöglichkeiten zu gefallen. Die Schubladen sind bewusst schmaler gehalten, um den Durchgang nicht zu verengen. Ein ausladender Unterschrank optimiert den Stauraum. Eine elektrische Zündung für den Zweiflammen-Gaskocher (die besten Camping-Gaskocher in unserem Vergleich) sucht man jedoch vergebens.

Praktisch ist der große Absorber-Kühlschrank mit 84 l Fassungsvermögen, der darüber hinaus ein Eisfach von sechs Litern beherbergt, und auch mit Gas betrieben werden kann. Das schon die Aufbaubatterie und lässt ihn leiser arbeiten als ein Kompressor-Kühlschrank. Zwei 11-kg-Gasflaschen stehen bereit, während die Heizung standardmäßig mit Diesel betrieben wird. Die Truma-Heizung Combi 6 E, die Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb ermöglicht, kostet mitsamt digitalem Bedienpanel 649 Euro extra (so das Wohnmobil richtig heizen).

Dank einer clever gewölbten Schiebetür bietet das Badezimmer viel Bewegungsfreiheit. Allerdings fällt der Durchgang zum Heckbett dafür recht schmal aus. Das Badezimmer ist mit einer niedrigen Stehhöhe von gut 1,80 m etwas beengt, während sie im restlichen Wohnraum bei 1,90 m liegt. Die Liegefläche im Heck des Ducato-Kastenwagens misst 1,97 x 1,50 m und bietet ausreichend Platz für zwei. Gegen Aufpreis kann ein Aufstelldach mit einer Liegefläche von 1,43 x 2,09 m dazu geordert werden, das über eine in zwei Teile teilbare Alu-Leiter leicht zu erreichen ist.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basisfahrzeug des Etrusco CV 600 DB + (2025) dient der Fiat Ducato mit der 2,2-l-Multijet Motorisierung. Der Diesel-Vierzylinder leistet serienmäßig 140 PS (103 kW). Das "Edition"-Paket kostet 6999 Euro und umfasst unter anderem eine Klimaanlage, Tempomat, eine Markise sowie ein Radio-Navigationssystem mit Rückfahrkamera (so die Rückfahrkamera am Wohnmobil nachrüsten) umfasst. Ein Automatikgetriebe (so sind Automatikgetriebe aufgebaut) kostet 3999 Euro mehr. In Kombination mit der höheren Motorisierung von 180 PS (130 kW) werden 8199 Euro Aufpreis fällig.