Der Elegend EL1 startet 2024

Der Elegend EL1 (2024) vereint ikonisches Retro-Design mit Elektro-Performance. Wir haben alle Informationen zu PS, Preis und Reichweite gesammelt!

Preis: Elegend EL1 (2024) ab 890.000 Euro plus Steuern

Nein, der Elegend EL1 (2024) ist keine Just-for-Fun-Neuinterpretation des Audi Sport quattro, sondern ein ernst gemeinter und – durchaus ernst zu nehmender – Elektro-Sportwagen. Hinter dem elektrisierten Coupé steckt die Elegend AG aus der Nähe von Ingolstadt, eine Firma des ehemaligen VW-Designers Marcus Holzinger. So wie dessen Vater am Stil des ersten Audi quattro beteiligt war, hat auch Holzinger seinen Sportler selbst gezeichnet. Und keine Sorge: Im Gegensatz zu anderen Neuinterpretationen muss für den EL1 kein quattro-Modell geopfert werden. Den Bau des auf 30 Exemplare limitierten EL1 übernimmt Prototyp-Experte Roding – in Handarbeit, versteht sich. Der Preis der Kleinserie beträgt vor Steuern 890.000 Euro (Stand: Dezember 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Audi RS 7 Sportback performance (2023) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: Zwei E-Motoren für 800 PS Systemleistung (0-100-Wert/Vmax)

E-Motoren von 150 kW (204 PS) im Bug und 450 kW (612 PS) an der Hinterachse summieren sich zu mehr als 588 kW (800 PS) Systemleistung und ein maximales Drehmoment von 1600 Nm. Von null auf 100 soll der Elegend EL1 (2024) in 2,8 s beschleunigen und in der Spitze maximal 300 km/h fahren. Woher genau die Elektrotechnik stammt, verrät Roding nicht. Die Verwandtschaft zu Porsche Taycan und Audi e-tron GT, die ebenfalls über 800-Volt-Technik verfügen, ist aber durchaus naheliegend. Die Batterie hat eine Kapazität von 80 kWh, die nach aktueller Schätzung nicht nur für 400 km (WLTP) Reichweite genügen soll, sondern auch für zwei heiße Runden auf der Nordschleife. Mit 200 kW lädt der EL1 übrigens auch schneller als so mache Autos aus der Großserie.

Ex- & Interieur: Minimalistisches Retro-Design

Foto: Elegend

Unter der ohne Retro-Kitsch gezeichneten Karosserie des neuen Elegend EL1 (2024) steckt ein Carbon-Chassis im Stile des legendären S1. Und auch der Innenraum des Elegend fällt minimalistisch, aber zerklüftet aus – und soll dank Klimaanlage, Rückfahrkamera und Parksensoren auch mit Alltagskomfort aufwarten. Neben dem digitalen Cockpit und dem Infotainmentdisplay ersetzen Bildschirme nach Audi e-tron-Vorbild die Außenspiegel.

Fahreindruck: Rohe Kraft, aber extrem handlich

Zwar noch "nur" ein Rolling Chassis, ließ aber schon die erste Testfahrt die unbändige und vor dem finalen Feinschliff noch ein bisschen rohe Kraft des Elegend EL1 (2024) spüren. Extrem handlich, dank der Batterie mit niedrigem Schwerpunkt und mit Allradantrieb sowie Differenzialsperren eine ultimative Asphaltfräse.

Von Thomas Geiger