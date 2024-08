Hybrid-Geländegänger aus China

Der Fangchengbao Bao 5 (2024) ist ein waschechtes Gelände-SUV mit robustem Look, Reserverad am Heck und gleich drei Differenzialsperren. Fangchengbao ist eine chinesische Premiummarke von BYD und soll mit dem Bao 5 auch zu uns nach Deutschland kommen, dann aber vermutlich unter der leichter auszusprechenden Marke Denza. Die Front ist mit einem 197 PS (145 kW) starken Verbrenner und einem 272 PS (200 kW) E-Motor bestückt, am Heck befindet sich ein weiterer 387 PS (285 kW) starker Elektromotor. Die Systemleistung kommt auf bis zu 687 PS (505 kW). Eine 31,8 kWh fassende LFP-Batterie speist die E-Motoren und kann mit bis zu 100 kW aufgeladen werden.

Auf 4,89 m Länge bietet der Fangchengbao Bao 5 viel Platz im Inneren und zeigt sich im Gegensatz zu seinem robusten Exterieur, mit luxuriösen Features und mit hochwertigen Materialien bezogenen Oberflächen. Müssen sich Jeep und Land Rover da auf etwas gefasst machen? AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut berichtet im Video von ihrer ersten Begegnung sowie Testfahrt mit dem Fangchengbao Bao 5 (2024).

