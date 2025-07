Clever und kompromisslos günstig: So kam es zur Erfolgsstory von Dacia.

Der Dacia Duster geht 2024 in die dritte Runde. Design, Plattform und Ausstattungen sind in vielerlei Hinsicht neu, bestehen bleibt die Option auf Automatik und 4x4-Antrieb.

Vom eigenen Erfolg beflügelt, traute man sich in der Folge deutlich mehr, wie die Studie Duster Concept beweist. Auch wenn das Serienmodell deutlich konventioneller geriet, war spätestens jetzt klar, dass sich Dacia auch in Westeuropa etabliert hatte.

So richtig in Fahrt kam Dacia mit dem Logan, der 2005 zum damals unschlagbaren Kampfpreis von 7200 Euro erstmals den Weg nach Deutschland suchte.

Die Anfänge von Dacia

Was einst als Lizenzbau in Rumänien begann, hat sich zu einer der spannendsten Erfolgsgeschichten im europäischen Automarkt entwickelt. Dacia – lange Zeit nur als Billigmarke belächelt – hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten radikal gewandelt. Heute steht der Name nicht nur für ein cleveres Preis-Leistungsverhältnis, sondern zunehmend auch für moderne Technik, markantes Design und sogar Rallye-Ambitionen. Spätestens im Jahr 2025 ist klar: Die Renault-Tochter ist gekommen, um zu bleiben – und hat viel vor (hier die detaillierte Analyse zum Dacia-Erfolg nachlesen).

Die Geschichte beginnt im Jahr 1966, als im rumänischen Mioveni das erste Dacia-Werk entsteht. Damals noch mit westlicher Hilfe: Renault liefert die Technik, Dacia baut. Das erste Modell, der Dacia 1100, basiert auf dem Renault 8 – kurz darauf folgt mit dem Dacia 1300 (Renault 12) das Auto, das über Jahrzehnte das Straßenbild Rumäniens prägen wird. Ganze 35 Jahre bleibt das Grundkonzept nahezu unverändert. Der große Umbruch kommt erst mit der Jahrtausendwende.

Zu welchem Konzern gehört die Marke?

Dacia, und das ist kein Geheimnis, gehört zum Renault-Konzern. 1999 könnte man als Wende in der Unternehmenshistorie deuten. Damals übernahm der französische Hersteller die Mehrheitsanteile an Dacia. Doch schon 1966, dem Gründungsjahr Dacias, waren die Marken eng verbandelt: Die ersten Modelle 1100 und 1300 waren Lizenzbauten der Renault-Modelle 8 und 12. Kurios: Der Dacia 1300 kam sogar vor dem Renault 12 auf den Markt. Er entwickelte sich zum Bestseller und prägenden Modell auf dem rumänischen Automarkt. Dazu trugen verschiedene Karosserievarianten bei, die auch einen Kombi und einen Pick-up umfassten (alle Karosserievarianten erklärt).

Auch nach dem Auslaufen der Lizenzvereinbarungen mit Renault 1978 leiteten sich noch viele Modelle vom Renault 12 ab. Fast in der Versenkung verschwunden ist die Eigenkreation Dacia 500. Der Kleinstwagen, der nur von 1986 bis 1989 produziert wurde, war kein Verkaufserfolg. Nach dem Zerfall der Sowjetunion begann das nächste Kapitel in der wechselhaften Geschichte Dacias. Eine Kooperation mit Peugeot hatte den Dacia Nova zur Folge, der ab 1995 mit damals schon veralteter Peugeot 309-Technik produziert wurde und sich mehr oder minder erfolgreich der Gebrauchtwagen-Flut aus dem Westen entgegenstemmte.

1999 war schließlich der Startschuss für den Aufstieg Dacias. Renault sicherte sich die Mehrheit und investierte in den rumänischen Hersteller. Sinnbild für das "neue Dacia" wurde der komplett neu entwickelte Logan. Er war als 5000 Euro-Auto für Schwellenländer konzipiert worden, wurde aber mit einigen Anpassungen, die in erster Linie die Sicherheit betrafen, ab 2005 auch in Deutschland zum Kampfpreis von 7200 Euro angeboten. Die rund 4,25 m lange Limousine bot sehr viel Auto für sehr wenig Geld. Trotz eher barocker Formen fand das Modell auch hierzulande seine Käuferschaft.

Das wurde spätestens ab 2006 untermauert, als man das Kombimodell MCV nachschob. Deutlich gefälliger gestaltet und mit Platz für bis zu sieben Personen, avancierte der Logan MCV zum Liebling der Privatkund:innen. Auch die nächsten Neuentwicklungen erwiesen sich als Volltreffer: Der Kleinwagen Sandero und das SUV Duster wurden nach dem erfolgreichen Strickmuster entwickelt. Dass man sich dabei im Teileregal der Konzernmutter Renault bedienen durfte, war ein entscheidender Vorteil. Und so kam es, wie es kommen musste: Mit den Vans Dokker und Lodgy entwickelte sich eine richtige Modellfamilie, die den Türöffner Logan zunehmend alt aussehen ließ.

Eine derart stringente und sichtbare Entwicklung ist selbst in der Automobilbranche selten. Wenig zielführende Designexperimente beschränkten die Rumän:innen auf Studien wie das Duster Concept.

Warum ist Dacia so erfolgreich?

Mit Modellen wie dem Sandero, dem Duster oder dem Lodgy trifft Dacia immer wieder den Nerv der Zeit. Der Dacia Duster etwa – seit 2010 auf dem Markt – ist ein handfester SUV zum Kleinwagenpreis. Dacia wäre heute nicht dort, wo die Marke steht, wenn sie sich nur auf niedrige Preise verlassen würde. In den vergangenen Jahren hat die Marke ihren optischen Auftritt geschärft – das neue, kantige Logo ist seit 2022 auf allen Modellen, darunter der beliebte Dacia Jogger und das neue, große SUV Dacia Bigster, zu finden – und den Ausstattungsumfang deutlich erweitert. Dacia verzichtet zwar bewusst auf Hightech-Spielereien, bietet aber solide Technik mit Fokus auf das Wesentliche: Fahrspaß, Raumangebot, Sparsamkeit.

Elektro für alle: Der Spring bekommt Nachwuchs

2021 ging Dacia mit dem Spring ein Wagnis ein: ein Elektroauto für unter 17.000 Euro (Stand: Juli 2025). In Sachen Reichweite, Platz und Ausstattung blieb der Spring spartanisch, doch er wurde ein Erfolg. 2023 lag er unter den Top 5 der meistverkauften E-Autos in Deutschland. 2026 kommt nun der Spring-Nachfolger: größer, sicherer, europäisch gefertigt. Die Technik bleibt einfach, doch mit verbesserten Ladezeiten und mehr Reichweite will Dacia auch im neuen Elektrozeitalter den Titel als Preisbrecher verteidigen.

Dacia startet bei der Rallye Dakar

Was viele überrascht: Seit 2024 engagiert sich Dacia im Rallyesport. Der Dacia Sandrider – entwickelt mit den Motorsportprofis von Prodrive – startet 2025 erstmals offiziell bei der Rallye Dakar. Mit dabei: die Offroad-Legenden Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah und Cristina Gutiérrez. Ziel ist es, die Robustheit der Fahrzeuge unter Extrembedingungen zu testen – und das Markenimage sportlich aufzuladen.