Der Dacia Logan ist sehr wertstabil

Die 2016 eingeführte Facelift-Variante des MCV Stepway misst in der Länge 4,53 m.

Im Logan-Interieur steht der Nutzwert im Fokus – nichts ist glamourös, aber alles macht, was es soll.

Besonders für sein Preissegment ist der Dacia Logan erstaunlich wertstabil. Wir schauen uns das 2016 bis 2020 gebaute Facelift der zweiten Generation an.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Dacia Logan war stets unschlagbar – und auch gebrauchte Modelle haben kaum an Wert verloren. Ein Ratgeber zum Kauf!

Positiv Gute Raumausnutzung, einfache Bedienung, niedrige Unterhaltskosten, moderne Antriebe Negativ Gebraucht relativ teuer, schlechte Geräuschdämmung, wenig dynamisch

Die jüngere Geschichte des rumänischen Herstellers ist auch abgesehen vom Dacia Logan erstaunlich. Seit der westlichen Wieder­belebung durch Renault und der Einführung des Logan im Jahr 2004 konnten der Hersteller be­achtliche Marktanteile gewinnen und einen Verkaufsrekord nach dem nächsten feiern. Dabei har­moniert die Allianz zwischen Paris und Bukarest offenbar sehr fruchtbar. Die modellübergreifen­de Auffrischung mit neuem Logo und modernisierter Designspra­che brachte den letzten Populari­tätsschub. Und durch die Reduzie­rung auf das Wesentliche – viel Platz, einfache, funktionale Aus­stattung, effiziente Antriebe – wirken selbst mehrjährige gebrauchte Dacia noch immer frisch.

Von autonomen Assistenten und modernsten Sicherheitsextras einmal abgesehen, meistert ein Dacia Logan der zweiten Generation (bis 2020) auch den heutigen Alltag sicher, bequem und günstig. Wobei gerade der letzte Punkt nicht unbedingt auf die Anschaffung zutrifft. Um 2020 kostete das günstigs­te Modell neu 7990 Euro. Selbst für die umfangreiche "Comfort"-Ausstattung waren nur gut 10.500 Euro fällig. 2025 starten die Prei­se für gepflegte Gebrauchte aus dieser Zeit bei knapp 8000 Euro. Wer also damals bei den Neuwagen zugeschlagen hatte, darf sich jetzt freuen. Ein derart guter Werterhalt ist in der Autowelt außergewöhnlich – erst recht in der bodenständigen Ecke.

Leistungsprobleme treten beim Dacia Logan trotz des günstigen Neupreises selten auf – vorausgesetzt, es unterstützt ein Turbolader die relativ kleinen Motoren. Beim Einstiegsmodell mit 73 PS (54 kW) ist das nicht der Fall. Hier quält sich der Dreizylinder-Sauger bereits beim Familienausritt über leichte Steigungen. Der zwischenzeitlich erhältliche 1,2-l-Vierzylinder mit 16 Ventilen kann solche Anforderungen schon besser ver­dauen. Die Diesel-Alternativen waren damals deutlich teurer (neu ab 14.400 Euro), was sie aktuell auf dem Secondhand-Markt seltener macht. Eine Empfehlung sind sie aber dennoch, besonders für Vielfahrende. Wie in Bild 9 zu sehen, offenbart der Logan bei der GTÜ-Hauptuntersuchung allerdings einige Schwachstellen.

Gebrauchtkauf ohne Individualisierungs-Chaos

Übersichtliche Ausstattungs­umfänge erleichtern die Suche nach einem passenden Gebrauchtwagen beim Dacia Logan. Es gibt nicht viele Farben, Radformate oder Fahrwerksoptionen. Statt­dessen wurden die Extra-Pakete klar, sinnvoll und funktional geschnürt. Bei der "Essential"-Variante ist – entsprechend dem Namen – bereits das Wichtigste an Bord. Die "Com­fort"-Version bietet dazu noch ei­nige Extras wie Klimaanlage, eine Mittelarmlehne oder einen Tem­pomaten. Voll ausgestattet sind dagegen die Stepway-Modelle im SUV-Look (siehe Fotos), die nur mit den stärkeren Motoren erhältlich waren.

Empfehlenswerte Antriebe für den Dacia Logan (2016) Modell 0.9 TCe SCe 75 1.5 dCi 90 Zylinder/Ventile pro Z. 3/4; Turbo 3/4 4/4; Turbodiesel Hubraum 898 cm³ 998 cm³ 1461 cm³ Leistung 66 kW/90 PS 54 kW/73 PS 66 kW/90 PS Drehmoment 140 Nm 97 Nm 173 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 4,9 l S 5,4 l S 3,8 l D Höchstgeschw. 175 km/h 162 km/h 164 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Dacia Logan (2016)

Modell 0.9 TCe SCe 75 1.5 dCi 90 2018 8571 € / 70.000 km 8441 € / 70.000 km 8673 € / 95.000 km 2019 9567 € / 60.000 km 8824 € / 60.000 km 9571 € / 80.000 km 2020 10.069 € / 50.000 km 9185 € / 50.000 km 10.568 € / 65.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: Januar 2025