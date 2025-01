Gebrauchter Kangoo ist günstig und praktisch - aber auch gut?

In der Ausstattung "Limited" sind bereits Licht- und Regensensor sowie Klimaautomatik an Bord.

Wer einen praktischen Van in überschaubarem Format sucht und dafür nicht viel Geld ausgeben kann oder will, sollte über einen Renault Kangoo nachdenken. Die Mängelstatistik zeigt jedoch auch ihre Schwächen. Mehr Infos im Gebraucht-Ratgeber!

Positiv Gewaltiger Kofferraum, viel Bewegungsfreiheit, moderne Antriebe, ordentlicher Komfort, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Negativ Wenig Fahrdynamik bei voller Beladung, teils schwachbrüstige Motoren

Renault Kangoo gebraucht kaufen: Ratgeber

Bei seiner Einführung 1998 basierte der Renault Kangoo noch auf der Basis des Kleinwagens Clio. Das änderte sich mit der 2008 eingeführten zweiten Generation, die auf dem Megane aufbaute und damit an Größe gewann. Auch in Sachen Komfort und Ausstattung wuchs der Kangoo mit dem Modellwechsel. Das Facelift bescherte ihm 2013 nochmals mehr Ladevolumen, sodass der Van 660 bis hin zu 2600 l fasst und sich damit umfassend praxistauglich gibt. Die seitlichen Schiebetüren und geteilten Hecktüren verleihen dem Renault zudem Lieferwagen-Charme. Mit 4,30 m in der Länge, 1,83 m in der Breite und 1,84 m in der Höhe bleibt der Kangoo trotzdem kompakt.

Turbomotoren sind ausdrücklich empfehlenswert

Beim Renault Kangoo der zweiten Generation griff der Großteil der Kundschaft zu den Dieselmotoren, die auch besser zum Charakter des Autos passen. Folglich fiel die Benziner-Option 2018 weg. Den 1,5-l-Vierzylinder gab es in mehreren Leistungsstufen zwi­schen 75 und 115 PS (55 und 85 kW), wobei wir stets die stärkeren empfehlen würden. Wird der Franzose nämlich mit den zulässigen 600 kg beladen, kann dem kleinen Diesel oder gar den Benzin-Alternativen mit 100 PS (74 kW) schon mal die Luft aus­gehen. Allgemein legt die GTÜ-Mängelstatistik (siehe Bild 9) nahe, dass sich die Öldichtigkeit bei der zweiten Kangoo-Generation als häufiges Problemfeld herauskristallisiert, während der Auspuff eher solide daherkommt (hier gehts zu den Kosten für die HU). 2011 eingeführt, war der vollelektrische Kangoo übrigens ein echter Pionier. Zuerst trug er den Zusatz Z.E. im Namen, bevor er mit der 2021 eingeführten dritten Generation – wie Renaults sonstige E-Modelle – in E-Tech Electric umgetauft wurde.

Kein Individualisierungschaos

Die übersichtlichen Ausstattungs­umfänge des Renault Kangoo machen es heute leicht, auf dem Gebrauchtwagenmarkt das richtige Angebot zu finden. Es gibt nicht viele Farben, Radformate oder Fahrwerksoptionen. Statt­dessen wurden die Extra-Pakete klar, sinnvoll und funktional geschnürt. In der Ausstattungslinie "Limited" sind schon Licht- und Regensensor, eine Klimaautoma­tik oder die modulare Dachreling mit den integrierten Querträgern an Bord. Dafür muss man für den Kangoo auch heute noch etwas mehr bezahlen. Doch gepflegte Nicht-Lieferwagen mit fünfstelliger Laufleistung gibt es gele­gentlich für deutlich weniger als 10.000 Euro.

Empfehlenswerte Antriebe für den Renault Kangoo (2013) Modell 1.2 16V TCe 1.5 dCi (80 PS) 1.5 dCi (115 PS) Zylinder/Ventile pro Z. 4/4; Turbo 4/4; Turbodiesel 4/4; Turbodiesel Hubraum 1197 cm³ 1461 cm³ 1461 cm³ Leistung 85 kW/115 PS 59 kW/80 PS 85 kW/115 PS Drehmoment 190 Nm 210 Nm 260 Nm Verbrauch/100 km (NEFZ) 6,2 l S 4,6 l D 4,6 l D Höchstgeschw. 173 km/h 152 km/h 172 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Renault Kangoo (2013)