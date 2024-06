Mut zur Schraube

Am Heck des Formentor All Terrain sorgt ein Klappenauspuff für den guten Ton.

Der Tuner JE Design nimmt den Cupra Formentor in die Mangel, der daraufhin aber nicht platter wird, sondern deutlich höher. Eine um 30 mm erhöhte Bodenfreiheit hilft in schwerem Gelände. Der Dachträger mit Lichtleiste kann in Parkhäusern dagegen stören.

Der Tuner JE Design rüstet einen Cupra Formentor optisch zum Hardcore-Kletterer auf. Technisch bleibt allerdings fast alles beim Alten. Wir stellen das Abenteuer-Tuning vor!

Sichtbare Schrauben sind eigentlich allen ein Graus, die den Eindruck bester Qualität und optische Noblesse erzeugen möchten. Der Tuner JE Design befährt mit dem Formentor All Terrain genau den entgegengesetzten Weg: Während sich seine Radlaufverbreiterungen in der Serie scheinbar unverschraubt an die Karosserie des Formentor schmiegen, zeigen sie beim Projektauto All Terrain auffallend purpurrote Inbusschrauben her. Auch die 18-Zoll-Felgen tragen stolz Schräubchen wie eine Perlenkette und erwecken damit den (falschen) Eindruck, sie seien mehrteilig. Ganz real wird der Formentor hingegen um 30 mm aufgebockt und dank der 225 mm breiten Yokohama-Grobstöller dürfte er sich in löchrigem Gelände leichter tun.

JE Designs Tuning-Cupra Formentor für den Weg nach Dakar

Auch der Dachträger mit Lichterleiste, markant in Szene gesetzt mit Ersatzreifen und Benzinkanistern, sieht aus, als sei der Tuning-Cupra Formentor bereit für den Wochenendtrip nach Dakar. Im Alltag wird er wohl häufiger zum Brötchenholen herhalten. Dank der Eingriffe von JE Design allerdings auch gern bei der Bäckerei mit dem hohen Randstein vor der Parkbucht. Dort glänzt der gepimpte Formentor dann auch mit seinem in matten Strukturlack gehaltenen Diffusor, den man abnehmen kann, um die ausklappbare Anhängerkupplung zu nutzen.

Hinten spielt auch die Musik etwas lauter: JE Design hat einen Klappenauspuff installiert, der dem Cupra Formentor mit einer aggressiveren Tonspur versieht. Anders als das gesamte Projektauto, das noch nicht auf der gelifteten Version des Formentor basiert, gibt es diese Auspuffanlage auch zu kaufen, so wie die Radlaufverbreiterungen (ohne Schrauben-Look) und diverse andere Anbauteile.