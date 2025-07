Preis: Crosscamp EXPDN (2025) ab 59.999 Euro

Die Dethleffs-Tochtermarke Crosscamp stellte sich zum Modelljahr 2026 neu auf und verlässt den bislang eingetretenen "Vanlife"-Pfad, denn mit dem Crosscamp EXPDN (2025) – "Expedition" ausgesprochen – erscheint das erste Fahrzeug der Marke, das weder Campervan mit Bad noch alltagstauglicher Campingbus ist. Der EXPDN ist der allererste Teilintegrierte der noch recht jungen Marke, die sich bislang insbesondere darin einen Namen gemacht hat, den Fiat Ducato-Zwilling Opel Movano eine wohnliche Einrichtung zu verpassen – hier stellen wir den Crosscamp Opel-Campervan im Detail vor. Doch auch vor dem Steckenpferd macht die Neustrukturierung pünktlich zum Caravan Salon Düsseldorf 2025 nicht halt: Die Campervans mit Bad nennen sich zum Modelljahr 2026 Crosscamp ADVTR (sprich: Adventure), die Campingbusse werden in EXPLR (sprich: Explorer) umbenannt.

Während die Marke bei letzteren beiden ohnehin auf eigene Erfahrung zurückblicken kann, holt man sich beim allerersten Reisemobil bei Entwicklung und Fertigung des Teilintegrierten Schützenhilfe von Markenmutter Dethleffs – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt. Das Ergebnis sind die drei Grundrisse 7.0 E als wendiges Sieben-Meter-Wohnmobil sowie 7,4 E und 7.4 D als komfortable Camper mit 7,4 m Gesamtlänge. Mit einem Einstiegspreis von 59.999 Euro für den 7.0 E und je 61.499 Euro (Alle Preise: Stand Juli 2025) für die längeren Modelle bleibt auch der größte Camper im Sortiment "volksnah" eingepreist.

Das Basisfahrzeug dürfte überraschen: Das Chassis steuert der Peugeot Boxer bei, insbesondere bei TI ein Basisfahrzeug mit Seltenheitswert. Seit dem letzten großen Facelift der Stellantis-Vans ist die Marke jedoch ohnehin zweitrangig, Ausstattung, Antriebe und weitestgehend auch die Preise sind seit Anfang 2024 bei den großen Vans von Citroën, Fiat, Opel, Peugeot und neuerdings auch Toyota ohnehin identisch.

Innenraum: Wertige Optik, klassische Aufteilung

Trotz des recht günstigen Einstiegspreises soll der Crosscamp EXPDN (2025) keinesfalls den Billigheimer markieren. Daher wird bereits bei der Optik des Wohnraums auf einen trendigen Materialmix und moderne Farbtöne geachtet. Möbelkorpus und Fronten fallen dabei genauso wie das Fahrerhaus und der Aufbau grau aus, die Polster greifen das Fahrschema mit dunklem Anthrazit an Kopfstützen und im Schulterbereich auf. Der Boden in Holzoptik sowie Holzstreben um die Seitenfenster in Küche und Sitzgruppe bringen heimelige Wärme mit rein. Eines steht fest: Günstig wirkt der Teilintegrierte so auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht.

Foto: Crosscamp

Während die Optik also weiterhin die "abenteuerfreudigen Individual-Camper", so der Hersteller zur Zielgruppe, ansprechen dürfte, zeigt die Wohnraumaufteilung dann wieder Massentauglichkeit. Daran ist natürlich nichts verwerflich: Wieso funktionierende Grundrisse verwerfen, wenn sie sich als komfortable Begleiter für lange Reisen etabliert haben? Daher folgen die drei Grundrisse 70. E, 7.4 E und 7.4 D auch demselben Schema aus Frontdinette, Küche und Bad in der Fahrzeugmitte sowie dem Schlafzimmer mit Festbett im Heck. Die größten Unterschiede zwischen den Modellen manifestieren sich insbesondere bei den Betten sowie der Nasszelle.

Das "E" bei den Grundrisskennungen des Crosscamp EXPDN (2025) steht für Einzelbetten. Diese messen beim kompakten 7.0 E 205 x 80 und 195 x 80 cm, beim 7.4 E fallen sie mit 210 x 80 und 205 x 80 cm etwas länger aus. Der 7.4 D setzt dagegen auf ein mittig eingebautes, höhenverstellbares Queensbett mit den Maßen 190 x 150 cm.

Das Bett bestimmt auch die Kleiderschrank-Anordnung: Die "E"-Modelle setzen auf den klassischen Kleiderschrank unter den Einzelbetten, beim Queensbett-Grundriss gibt es hohe Schränke jeweils links und rechts des Kopfteils. Unter dem Bett ist bei allen drei Grundrissen die Heckgarage platziert, jeweils serienmäßig mit zwei Garagentüren und einer Traglast von 150 kg. Zu den zwei serienmäßigen Festbett-Schlafplätzen lässt sich der EXPDN in allen Grundrissen optional mit einem Hubbett (198 x 140 – 120 cm) und einem Sitzgruppenumbau auf maximal fünf Schlafplätze aufrüsten. Auch die Gurtplatzanzahl kann optional von vier auf fünf angehoben werden.

Die Badezimmer sind das Unterscheidungsmerkmal Nummer zwei. Hier richtet sich die Ausstattung nach der Länge. Viel Komfort versprechen insbesondere die zwei 7,4 m langen Grundrisse, denn hier ist ein Raumbad Standard. Es besteht aus einem Toilettenraum auf der rechten sowie einer separaten Duschkabine auf der linken Fahrzeugseite. Eine Türe separiert das Bad vom übrigen Wohnraum. So viel Luxus findet auf die kleinere Grundfläche des 6,9 m langen 7.0 E keinen Platz. Daher setzen die Entwickler:innen auf ein Schwenkbad. Das Waschbecken wird zum Duschen einfach inklusive Rückwand über die Kassettentoilette geschwenkt, um eine spritzwassergeschützte und duschvorhangfreie Duschkabine zu schaffen.

Foto: Crosscamp

Küche und Sitzgruppe sind dagegen weitestgehend identisch. Die kompakte "Gourmet-Küche", so Crosscamp, steht stets auf der linken Fahrzeugseite. Sie bringt einen Zweiflammen-Gaskocher sowie eine separate Spüle unter. Der Kühlschrank fasst ungeachtet des Grundrisses stets 131 l.

Direkt an die Küche schließt sich die Sitzgruppe des Teilintegrierten an. Sie besteht aus einer Zweier-Rückbank, drehbaren Fahrerhaussesseln sowie einem separaten Sessel auf der Beifahrerseite. Dieser lässt sich optional auch mit einem Sicherheitsgurt ausstatten und als fünften Sitzplatz eintragen. Isofix gibt es im Crosscamp EXPDN (2025) ebenfalls nur gegen Aufpreis als Teil des "Base Kits" für 999 Euro, das mit Verdunkelungsrollos sowie einem Insektenschutz für die 70-cm-Aufbautüre aber ohnehin empfehlenswert ist. Wer sich für die Option entscheidet, bekommt direkt zwei Sitzplätze mit der genormten Kindersitz-Halterung, womit das Reisemobil auch zum Familien-Camper taugt.

Mit doppelverglasten Rahmenfenstern und einem GFK-verkleideten Unterboden serienmäßig soll der Crosscamp EXPDN (2025) auch als Schlechtwetter-Camper durchgehen. Geheizt wird serienmäßig mit Gas (4 kW), optional sind bis zu sechs Kilowatt Leistung drin. Wer es mit dem Wintercamping ernst meint, sollte zusätzlich zur leistungsstärkeren Gasheizung auch in den isolierten Abwassertank investieren.

Basisfahrzeug: Peugeot Boxer

Mit dem Peugeot Boxer setzt der Crosscamp EXPDN (2025) auf ein eher ungewöhnliches Basisfahrzeug. Technik und Antriebe sind jedoch mit den baugleichen Stellantis-Transportern identisch. Heißt: Unter der Haube werkelt derselbe 140 PS (103 kW) starke 2,2-l-Turbodiesel, den man auch aus Fiat-Ducato-Reisemobilen kennt. Optional gibt es die leistungsstärkste Variante des Vierzylinders mit 180 PS (132 kW), dann serienmäßig mit dem Achtstufen-Automatikgetriebe, das beim Einstiegsmotor optional ist. Die technisch zulässige Gesamtmasse liegt bei serienmäßig 3500 kg für alle drei Grundrisse. Optional gibt es für alle drei Modelle auch eine Auflastung auf 3650 kg, die 7,4 m langen Reisemobile lassen sich zusätzlich auf bis zu 4250 kg auflasten.

Die Peugeot-Basis unterscheidet sich bei der Serienausstattung kaum von den gewohnten Fiat-Ducato-Wohnmobilen. So sind die manuelle Klimaanlage, die DAB-Antenne im Außenspiegel oder der Tempomat serienmäßig an Bord, Infotainmentsystem, Assistenzsysteme oder eine Rückfahrkamera müssen gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Das Chassis-Paket für 866 Euro Aufpreis enthält unter anderem eine Klimaautomatik, eine Smartphone-Ladeschale, einen Digitaltacho, eine elektrische Feststellbremse und LED-Scheinwerfer und damit so gut wie jeglichen Komfort, den die Basis bietet.