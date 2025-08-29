close
Caravan Salon Düsseldorf 2025: Das sind die Neuheiten

Dominik Mothes Redakteur

Der Caravan Salon Düsseldorf hat seine Tore für Campingbegeisterte geöffnet. Bis zum 7. September 2025 zeigen Campingfahrzeug- und Zubehör-Aussteller sowie Vertreter:innen der Reiseziele Neues und Interessantes rund um die die Themen Wohnmobil und Camping.

Das Bild zeigt eine Panoramaaufnahme einer Halle während des Caravan Salon Düsseldorf 2024. Zu sehen sind Wohnwagen und Wohnmobile an Ständen, dazwischen Besucher:innen der Messe.
Caravan Salon Düsseldorf 2025

Auch 2025 lädt die Messe Düsseldorf im Spätsommer wieder zum Schaulauf der Campingfahrzeug-Branche sowie Reiseveranstaltern, Zubehör-Anbietern, Selbstausbauer:innen und Urlaubsländer ein.

Foto: Messe Düsseldorf
Die Außenaufnahme zeigt den Adria Supertwin (2025) auf Geländefahrt von schräg vorne links fotografierert.
Adria Supertwin (2025)

Adria schickt endlich die Serienversion des Supertwin nach Düsseldorf und steigt auf den Allrad-Sprinter-Trend in der Caravaning-Branche ein.

Zu finden: Halle 10, Stand A29-01

Foto: Adria
Das Bild zeigt den Ahorn Camp CV 630 (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Ahorn Camp CV 630 (2025)

Viel Neues gibt es bei Ahorn Camp zu sehen. Mit Umstellung vom Renault Master III auf die vierte Generation des französischen Transporters kommen runderneuerte Baureihen nach Düsseldorf.

Zu finden: Halle 11, Stand A06 und A27

Foto: Ahorn Camp
Die Außenaufnahme zeigt den Benimar Amphitryon A 967 (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Benimar Amphitryon A 967 (2025)

Benannt nach einer Figur aus der griechischen Mythologie, aber alles andere als antik: Der Amphitryon macht sich für das Modelljahr 2026 bereit – mit weniger Grundrissen und luxuriöser Ausstattung.

Zu finden: Halle 10, Stand A21-01

Foto: Benimar
Das Bild zeigt den Benimar Tessoro T425 (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Benimar Tessoro T425 (2025)

Noch ein Benimar: Zum Modelljahr 2026 bekommt der Tessoro nicht nur ein neues Interieur, sondern mit dem T425 auch einen neuen Grundriss.

Zu finden: Halle 10, Stand A21-01

Foto: Benimar
Das Bild zeigt den Bürstner Habiton (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Bürstner Habiton (2025)

Nachdem man in Kehl kurzerhand die gesamte Fahrzeugpalette über Bord geworfen hat, stellt der Caravan Salon den Rahmen für die Präsentation der komplett neuen Baureihen Habiton (im Bild), Papillon und Signature.

Zu finden: Halle 6, Stand B05-01

Foto: Bürstner
Das Bild zeigt den Carado CV 541 Pro (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Carado CV 541 Pro (2025)

Mit einem serienmäßigen Aufstelldach, einem räumlich getrennten Fahrerhaus und einer Hecksitzgruppe unterscheidet sich der 5,4 m lange CV 541 Pro von seinen Campervan-Geschwistern.

Zu finden: Halle 6, Stand A07

Foto: Carado
Das Bild zeigt den Challenger S294 (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Challenger S294 (2025)

Mit dem Challenger S294 bringt die französische Trigano-Marke zwar keine komplett neue Baureihe auf den Markt, erweitert aber die erfolgreiche "Slim"-Teilintegrierten-Baureihe um einen insbesondere für den schmalen Aufbau recht ungewöhnlichen Grundriss.

Zu finden: Halle 10, Stand C20-01

Foto: Challenger
Das Bild zeigt den Corigon T 700 S (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Corigon T 700 S (2025)

Aus der Erwin-Hymer-Group entspringt die neue Marke Corigon. Die ersten Modelle können Besucher:innen auf der Messe Düsseldorf genauer betrachten, darunter den hier im Bild gezeigten T 700 S.

Zu finden:​ Halle 6, Stand D07-01

Foto: Corigon
Die Außenaufnahme zeigt den Eura Mobil Profila T Freestyle (2026) in der seitlichen Frontansicht.
Eura Mobil Profila T Freestyle (2026)

Zu seiner Messe-Premiere fährt der neue Eura Mobil Profila T Freestyle zunächst mit zwei Grundrissen (726 EF und 726 QF) bei einer Außenlänge von 7420 mm beziehungsweise 7660 mm vor.

Zu finden: Halle 10, Stand C43

Foto: Eura Mobil
Das Bild zeigt den Etrusco A 6.9 SB (2025) fahrend von schräg vorne links fotografiert.
Etrusco A 6.9 SB (2025)

Die italienische Hymer-Tochter Etrusco fährt mit dem ersten Alkoven der recht jungen Marke an den Rhein. Hinzu kommen neue Grundrisse der Base-Teilintegrierten.

Zu finden: Halle 6, Stand A01-01

Foto: Etrusco
Die Außenaufnahme zeigt den Ford Transit Custom Nugget Hochdach (2025) in der Ansicht von schräg vorne rechts.
Ford Transit Custom Nugget Hochdach (2025)

Auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2025 debütiert eine weitere Version des Nugget, diesmal mit langem Radstand und festem Hochdach.

Zu finden: Halle 16, Stand D59

Foto: Ford
Das Bild zeigt den Hymer Columbia (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Hymer Columbia (2025)

Eine neue Campervan-Baureihe gibt es am Stand vom Branchenriesen Hymer zu sehen. Der Kastenwagen auf Fiat Ducato hört auf den Namen Columbia.

Zu finden: Halle 6, Stand B07-01

Foto: Hymer
Das Bild zeigt den Karmann Dexter 635 (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Karmann Dexter 635 (2025)

Karmann Mobil schickt den neuen Dexter 635 mit Hubbett um Heck und Schwenkbad nach Düsseldorf.

Zu finden: Halle 15, Stand E24

Foto: Karmann Mobil
Das Bild zeigt den Knaus Boxtime (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Knaus Boxtime (2025)

Knaus hat zum Caravan Salon 2025 eine brandneue Campervan-Baureihe namens Boxtime im Gepäck.

Zu finden: Halle 1, Stand A01-01

Foto: Knaus
Das Bild zeigt den Next 380 (2025) statisch von schräg hinten rechts fotografiert.
Next 380 (2025)

Mit dem Next 380 zeigt sich auch die neue Sub-Marke von Fendt-Caravan auf der Fachmesse.

Zu finden: Halle 5, Stand C03-01

Foto: Fendt-Caravan
Das Bild zeigt den Mobilvetta Kea I86 (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Mobilvetta Kea I86 (2025)

Die italienische Trigano-Marke Movilvetta überarbeitet zum Modelljahr 2026 die Reisemobil-Baureihe Kea, sowohl als Teil- wie auch Vollintegrierten (im Bild).

Zu finden: Halle 10, Stand A18-01

Foto: Mobilvetta
Das Bild zeigt den Panama P59+ (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Panama P59+ (2025)

Der spanische Campingbus-Spezialist Panama zeigt in Düsseldorf neue Grundrisse auf Ford Tourneo Custom – darunter den P59+ mit Dusche im Wohnraum.

Zu finden: Halle 11, Stand A57

Foto: Panama Van
Das Bild zeigt den Roller Team Livingstone Go (2025) statisch von schräg vorne rechts fotografiert.
Roller Team Livingstone Go (2025)

Mit dem zum Modelljahr 2026 eingeführten Livingstone Go bietet Roller Team einen Campervan mit besonders umfangreicher Ausstattung zu kleinem Preis.

Zu finden: Halle 10, Stand B23

Foto: Roller Team
Der SpaceCamper New Caravelle stehend mit geöffneter Tür und hochgeklapptem Dach.
SpaceCamper New Caravelle (2025)

SpaceCamper zeigt auf dem Caravan Salon 2025 den Classic+ nun auch im VW Caravelle (hier zu sehen: das Ford-Schwestermodell) – neben weiteren Ausbauten für VW Multivan und Ford Tourneo Custom.

Foto: SpaceCamper
Das Bild zeigt den VW California Beach Energy (2025) von schräg vorne rechts fotografiert. Das Fahrzeug mit Plug-in-Hybridantrieb wird an einer Ladesäule aufgeladen.
VW California Beach Energy (2025)

Seit 20 Jahren gibt es den California Beach als Einstiegsversion in die VWN-Campingbus-Welt. Das Sondermodell "Energy" feiert dieses Jubiläum mit Mehrausstattung zum Vorteilspreis.

Zu finden: Halle 16, Stand E60-01

Foto: VW
Der VWN Grand California. Links der 600er Dune und rechts der 680er.
VWN Grand California (2025)

Volkswagen Nutzfahrzeuge stellt auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf den neuen Grand California sowie die Sondermodelle Grand California Dune und den California Energy vor. Der California Energy wird in den Versionen "Beach Camper", "Coast" und "Ocean" zu haben sein. Der Vorverkauf aller drei Modelle beginnt bereits parallel zum Caravan-Salon.

Zu finden: Halle 16

Foto: VW Nutzfahrzeuge
Inhalt
  1. Ticketpreise und Öffnungszeiten des Caravan Salon Düsseldorf 2025
  2. Caravan Salon 2025: Diese Aussteller kommen nach Düsseldorf
  3. Anreise und Parken: So kommt man zum Caravan Salon 2025
  4. Camping an der Messe Düsseldorf: Das sind die Möglichkeiten

 

Ticketpreise und Öffnungszeiten des Caravan Salon Düsseldorf 2025

Im Spätsommer erklärt die Caravaning-Branche für zehn Tage Düsseldorf zum Camping-Nabel der Welt. Denn die Messe der Rhein-Metropole lädt wieder zur nach eigenen Angaben weltweit größten Messe für mobiles Reisen ein. Seit dem 29. August (Preview Day) bis zum 7. September 2025 öffnet der Caravan Salon 2025 (CSD) täglich die Pforten für Campingbegeisterte, Urlaubsziel-Entdecker:innen und Interessierte. Zu den Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr können sich Besucher:innen in 15 Hallen – elf davon für Campingfahrzeuge reserviert – sowie einer Freifläche zwischen den Hallen zu aktuellen Neuheiten und Trends bei Fahrzeugen und Campingzubehör sowie Reisezielen informieren.
Die Ticketpreise liegen zwischen 18 Euro für das Tagesticket unter der Woche und 20 Euro am Wochenende, ermäßigt liegen die Preise zwischen je 16 und 18 Euro. Kinder (6 – 12 Jahre) kommen stets für sechs Euro auf das Messegelände. Ein Ticket für den Preview Day (29. August) kostete 39 Euro, ermäßigt 35 Euro. Internetzugang über das WLAN der Messe Düsseldorf lässt sich mit einem "WIFI-Voucher" von 60 min (6 Euro) bis zu drei Tagen (79 Euro) hinzubuchen. Die Veranstalter bitten bei der Anreise mit dem Pkw zudem einen Parkplatz (12 Euro) zu reservieren (Alle Preise: Stand August 2025).

>> Hier geht es zum Ticketverkauf für den Caravan Salon Düsseldorf 2025

Der Hallenplan des Caravan Salon 2025 im Video:

 
 

Caravan Salon 2025: Diese Aussteller kommen nach Düsseldorf

Das unangefochtene Highlight des Caravan Salon Düsseldorf 2025 bleiben natürlich die Campingfahrzeuge. Hier gibt es 2025 bei der Hallenbelegung kleinere Änderungen: Wegen Modernisierungsarbeiten bleibt Halle 9 dieses Jahr geschlossen. Daher sind einige Hersteller nun an anderen Orten auf der Messe untergekommen. Hobby und Fendt-Caravan – übrigens mit dem neuen Einstiegs-Caravan Next 380 auf der Messe zu finden – stellen ihre Fahrzeuge nun in Halle 5 aus. Der bisher dort ansässige "Premiumbereich" mit Liner-Marken wie Concorde oder Morelo zieht in Halle 16 um. Dort finden Besucher:innen auch die Werksausbau-Camper von MercedesVW Nutzfahrzeuge oder Stellantis mit Citroën, Fiat und Opel.

In den Hallen 1 (komplett Knaus Tabbert), 4 (u.a. Carthago/Malibu und Rapido), 6 (u.a. Bürstner, Dethleffs und Hymer) 7a, 10 (u.a. Adria und Trigano-Marken), 11 (u.a. La Marca und weitere Trigano-Marken) und 12 (u.a. Ahorn Camp) stehen ebenfalls Wohnwagen und Reisemobil – insbesondere Voll- und Teilintegrierte –, während Campervan-Marken in den Hallen 12 (u.a. Pössl) und 15 (u.a. Karmann Mobil, La Strada oder Westfalia) ihre Neuheiten ausstellen. In den Hallen 13 und 14 präsentieren Zubehörhersteller Neuheiten aus den Bereichen "Technology & Components", Halle 3 steht unter dem Motto "Equipment & Outdoor". In Halle 7.0 stellen sich Zielländer und -Regionen interessierten Campingfans vor.

Alle Neuheiten des Caravan Salon Düsseldorf 2025 stellen wir in der Bildergalerie vor!

>> Hier geht es zum interaktiven Hallenplan des Caravan Salon Düsseldorf 2025

 

Anreise und Parken: So kommt man zum Caravan Salon 2025

Das Messegelände in Düsseldorf liegt verkehrstechnisch für die Anreise mit dem Pkw oder Wohnmobil – mehr dazu im folgenden Absatz – gut gelegen. An der Messe stehen mehrere Parkplätze, darunter die Großparkplätze P1 und P2 mit eigener Ausfahrt an der Autobahn A44, zur Verfügung. Es wird jedoch empfohlen, einen Pkw-Stellplatz zu buchen, da insbesondere am Wochenende bei hohem Andrang Parkplätze schnell belegt sein können. Das Parkticket kostet zwölf Euro vor Ort, wer online bucht, erhält einen ermäßigten Preis von zehn Euro. Stellplätze gibt es auf P1, P2 sowie den beschrankten Parkplätzen P3, P5 und P6. Ein Shuttlebus bringt Besucher:innen an die Eingänge der Messe.

Anreisen mit Bus und Bahn gestalten sich mit mehreren Haltestellen in direkter Umgebung zur Messe ebenfalls recht einfach. Die Stadtbahn-Linie U78 hält etwa an der Haltestelle "Merkur Spiel-Arena/Messe Nord" direkt am Nordeingang der Messe Düsseldorf. Mehrere Buslinien (722, 868) fahren die Messe ebenfalls direkt an. Wichtig: Das Besuchsticket für die Messe enthält keine kostenfreie Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt Düsseldorf. Ein gültiger Fahrschein muss daher separat erworben werden. Selbes gilt auch für Anreisen mit der Deutschen Bahn bis zum Hauptbahnhof Düsseldorf. Tipp: Ein Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn ermöglicht die Anreise zum Festpreis (51,90 Euro für eine einfache Fahrt), die öffentlichen Verkehrsmittel vom Bahnhof zum Messegelände sind hier bereits inkludiert.

 

Camping an der Messe Düsseldorf: Das sind die Möglichkeiten

Der Caravan Salon Düsseldorf 2025 richtet sich an ein campingaffines Publikum – und bietet daher seit Jahren auch die Möglichkeit, direkt an der Messe Düsseldorf zu campen. Der Campingplatz, der direkt neben den Ausstellungshallen aufgebaut wird, nennt sich "Caravan Center" (Am Staad, 40474 Düsseldorf). Interessierte können direkt im Anschluss an die Eintrittskarten-Bestellung einen Stellplatz reservieren. Der Messe-Campingplatz ist mit Toiletten- und Duschräumen sowie kostenfreien Ver- und Entsorgungsautomaten für Frisch-, Grau- und Schwarzwasser ausgestattet. Der Stellplatz kostet regulär 20 Euro pro Nacht, Mitglieder des "Caravan Clubs" zahlen für das Abstellen von Wohnmobil oder Wohnwagen 18 Euro.

Gebucht wird der Platz stets von 19 Uhr am Abend vor dem Besuch bis 19 Uhr am Besuchstag. Bei Anreisen vor 19 Uhr erhebt die Messe Düsseldorf eine zusätzliche Tagesparkgebühr. Geöffnet ist das "Caravan Center" täglich von 7 bis 22 Uhr, während der Nachruhe (22 – 7 Uhr) sind Fahrzeugbewegungen nicht gestattet. Übrigens: Das "Caravan Center" liegt außerhalb der Düsseldorfer Umweltzone, eine Anreise ist über die Bundesautobahn A44 daher auch ohne Schadstoffplakette möglich.

Neben dem "Caravan Center" auf dem Parkplatz der Messe Düsseldorf gibt es noch zwei Übernachtungsparkplätze am Schützenverein Unterrath (Kieshecker Weg 153, 40468 Düsseldorf) sowie am Schützenverein Rath (Rather Broich 137, 40472 Düsseldorf). Von beiden Stellplätzen lässt sich die Messe in etwa 10 bis 15 min mit dem Bus erreichen. Die Übernachtung kostet 15 Euro. Sollten sowohl das "Caravan Center" sowie die offiziellen Ausweichstellplätze am Besuchstag ausgebucht sein, weist die Messe Düsseldorf auf folgende Campingplätze in näherer Umgebung zur Messe hin:

  • Campingplatz Lörick, Niederkasseler Deich 305 (Telefon: +49 211/ 591401)

  • Campingplatz Rheincamping Meerbusch, Zur Rheinfähre 21, Meerbusch-Langst (Telefon: +49 2150 / 911817)

  • Campingplatz Unterbacher See Nord, Rothenbergstr. (Telefon: +49 211 / 8992038)

Tags:
