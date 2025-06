Preis: Eriba Feeling (2025) ab 27.990 Euro

Mit dem neuen Eriba Feeling (2025) bringt die Hymer-Tochter einen Wohnwagen auf die Straße (hier die Vorteile eines Wohnwagens gegenüber einem Wohnmobil in unserem Vergleich), der vor allem eines verspricht: maximale Flexibilität für alle, die mit der Familie oder Freunden unterwegs sein wollen. Der Einstiegspreis liegt bei 27.990 Euro, erhältlich ist der Eriba Feeling (2025) ab Juli 2025 in zwei Grundrissen: Den Einstieg bildet der 6030 m lange Eriba Feeling 425 (2025), bei dem im Heck ein Querbett installiert ist.

Oder aber man entscheidet sich für das mit einer Außenlänge von 6640 mm rund 60 cm längeren Geschwistermodell Eriba Feeling 442 (2025), bei dem das Doppelbett in Längsrichtung angeordnet ist. Ziemlich genau dazwischen liegt der Eriba Feeling 470 (2025). Damit positioniert sich das Modell als attraktive Caravan-Option für alle, die Wert auf Vielseitigkeit und Komfort legen – und das zu einem Preis, der in der Mittelklasse des Wohnwagen-Segments angesiedelt ist.

Innenraum: Flexibel, wohnlich, schlau gestaltet

Der Eriba Feeling (2025) ist für zwei bis maximal fünf Personen ausgelegt – ein echtes Raumwunder also, das dennoch durch seine kompakten Außenmaße überzeugt. Mit der bereits erwähnten Länge ab 6030 mm, einer Breite ab 2160 mm, einer Höhe ab 2250 mm und einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 1200 kg respektive 1300 kg (So kann man das Gesamtgewicht dem Fahrzeugschein entnehmen) bleibt der Eriba Feeling (2025) trotz seines großzügigen Platzangebots angenehm kompakt und flexibel einsetzbar.



Das serienmäßige Hubdach sorgt für eine geringe Gesamthöhe beim Fahren und ermöglicht durch die elektrische Hebefunktion gleichzeitig volle Stehhöhe von 1,98 m im Innenraum. Wer noch mehr Schlafplätze benötigt, kann den Caravan für 4490 Euro mit einem optionalen Schlafdach ausstatten. Durch das zusätzliche mitgelieferte Matratzenstück lässt sich im Handumdrehen über der Bugsitzgruppe ein weiterer, fünfter Schlafplatz einrichten.

Im Innenraum punktet der Eriba Feeling (2025) mit einer durchdachten Raumaufteilung: Multifunktionale Sitzgruppen, zahlreiche clevere Stauraumlösungen und Details wie eine Eingangstür mit integrierter Hakenleiste und eine dimmbare, magnetische Multifunktionsleuchte machen das Leben an Bord komfortabel und flexibel. Die Kombination aus Grautönen, wohnlichen Stoffen und Holzoberflächen vermittelt sofort Urlaubsgefühle im Eriba Feeling (2025). Vier verschiedene Stoffwelten und das Möbeldekor Biarritz in Holzoptik schaffen zusätzlich eine harmonische Atmosphäre.

Ergänzt durch Marmor- und Betonoptik in Küche und Bad sowie mattschwarze Armaturen. Apropos Kochen: Die Küche ist mit einem Zweiflammen-Gaskocher (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test) plus Induktionskochfeld und einem leistungsstarken 83-l-Kompressor-Kühlschrank ausgestattet. Das ist praktisch für alle, die auch unterwegs nicht auf frische Campingküche verzichten wollen. Die indirekt beleuchteten Dachstauschränke unterstreichen das wohnliche Ambiente und bieten zusätzlichen Stauraum. Je nach Grundriss stehen drei bis fünf Schlafplätze zur Verfügung, und bei aller gewünschten Kompaktheit des Caravans sind Betten mit 2,10 m Länge verfügbar.

Technik & Aufbau: modern, digital, autark

Auch technisch zeigt sich der Eriba Feeling (2025) vielen Konkurrenten mindestens einen Schritt voraus. Die serienmäßige Truma Vario Heat Gasheizung mit wahlweise 1,3 oder 2,8 kW Heizleistung (die besten Heizungen für den Wohnwagen in unserem Vergleich) und digitalem Bedienpanel sorgt auch an kühlen Tagen für wohlige Wärme an. Über die integrierte Eriba Connect App lassen sich Wasserstand und Batteriestatus bequem per Smartphone überwachen.

Wer unabhängig unterwegs sein möchte, kann den Caravan mit verschiedenen aufpreispflichtigen Autarkiepaketen ausstatten – wahlweise mit Lithium- oder AGM-Batterie mit 89 AH oder 95 Ah Kapazität (so eine geeignete Aufbaubatterie für den Camper finden). Das Elegance Paket II etwa hievt gegen 990 Euro Aufpreis eine Abdeckung für Zugdeichsel, Seitenwände in Glattblech, 15-Zoll-Leichtmetallfelgen und die Außenfarbe Crystal Silver an Bord. Das Anti-Schleuder-System für 990 Euro soll dafür sorgen, dass der Wohnwagen bei sich ankündigenden Schlingerbewegungen durch kontrolliertes Abbremsen selbstständig zurück in die Spur findet.

Unter Preis-Leistungs-Aspekten empfehlenswert ist das Moving-Paket. Für 1070 Euro Aufpreis bietet es viel. Und das zu einem Preis, der deutlich unter der Summer der Einzelkomponenten liegt. Neben vier Abstützfüßen, die das Einsinken oder Wegrutschen der serienmäßigen Stützen verhindern sollen, gehören ein Deichsel-Fahrradträger von Thule für zwei Fahrräder, eine Fliegenschutz-Rolltür, ein 22-l-Abwassertank, der im Gaskasten unterkommt, sowie ein Steckdosenpaket (2 x 230 V-Steckdosen in Wohnraum und Küche sowie 1x USB-Doppelsteckdose im Wohnraum) zum Lieferumfang.

Die Komfort-Aufbautür mit integrierter Multifunktionsschiene ist ein gelungenes Beispiel für unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten ein und desselben Features: Dank des Schienensystems kann sie beispielsweise ein Tablet genauso halten wie ein Gewürzregal. Derart umfassend und zweckmäßig ausgestattet, dürfte den großen Gefühlen im Campingurlaub mit dem Eriba Feeling (2025) nun wirklich nichts mehr im Wege stehen.