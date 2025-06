Sunlight Ibex (2025): Offroad-Studie aus dem Allgäu

Was als Einstiegsmarke von Dethleffs begann, trug schnell eigene Früchte: Sunlight tritt mittlerweile als selbstbewusste Marke mit ganz eigener Identität auf. Bestes Beispiel dafür, wie weit die Leutkircher:innen von der langen Konzernleine gelassen werden ist der Sunlight Ibex (2025). Bei dem Campervan (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) handelt es sich zwar noch um ein Konzeptfahrzeug, doch dieses zeigt bereits auf den ersten Bildern von Sunlight eindrucksvoll, wozu es in der Lage ist. Zumindest wird der Kastenwagen auf VW-Crafter-Basis beim Erklimmen von Sanddünen gezeigt.

Damit der Sunlight Ibex (2025) auch optisch als Allrad-Campervan "für anspruchsvolles Terrain und widrige Bedingungen", so der Hersteller, durchgehen kann, haben die Projektbeteiligten dem Crafter einige Anbauteile spendiert. So erhält der Kastenwagen etwa einen Rammbügel an der Front, einen Ansaugschnorchel für Wasserdurchfahrten, eine integrierte LED-Lightbar über dem Fahrerhaus oder eine Heckleiter samt integriertem Ersatzradhalter am Heck. Hinzu kommen grobstollige Offroad-Reifen auf schwarzen Felgen. Und natürlich greift auch die Folierung des Konzeptfahrzeugs die Expeditions-Thematik auf: Topografische Elemente, Erdtöne und Koordinaten an der Karosserieverbreiterung – sie führend übrigens zum Firmensitz im allgäuerischen Leutkirch – lassen den Ibex als stilechtes Offroad-Wohnmobil auftreten.

Innenraum: Bisher kaum Infos – außer der Stehhöhe

Zum Interieur halten sich die Allgäuer:innen bisher allerdings bedeckt. Ein Detail ist dagegen bekannt: die Stehhöhe. Diese beträgt beim Sunlight Ibex (2025) 1,98 m. Möglich macht das eine Gfk-Dachkonstruktion, die das Seriendach von VW um einige Zentimeter übertrumpft. Zur Aufteilung des Wohnraums verliert Sunlight dagegen bisher kein Wort.

Hier könnte ein Blick auf das Portfolio von Muttermarke Dethleffs jedoch als Inspirationsquelle dienen. Denn dort steht der Dethleffs Globetrail 600 DR auf demselben Basisfahrzeug wie der Sunlight Ibex (2025) – wenngleich ohne Allradantrieb und Gfk-Dacherweiterung. Radstand und Maße stimmen jedoch grob mit dem Konzeptfahrzeug überein. Im Kastenwagen bringt Dethleffs eine Halbdinette vorne, Seitenküche und in den Wohnraum erweiterbares Raumbad in der Mitte sowie ein Querbett hinten – daher auch hier mit optisch sehr ähnlichen Karosserieverbreiterungen für mehr Liegefläche versehen – unter.

Ob sich Sunlight tatsächlich am Globetrail von Dethleffs bedient hat oder ob doch ein komplett eigenständiger Grundriss beim Offroader zu erwarten ist, bleibt also bis zur Enthüllung des Innenraums offen. Bis dahin bietet Sunlight Interessent:innen mit dem Sunlight Cliff 4x4 zumindest eine Alternative auf Ford-Transit-Basis aus Serienproduktion an, um die Wartezeit auf das Expeditions-Mobil zu überbrücken.

Basisfahrzeug: VW Crafter 4Motion

Als Basis für das Konzeptfahrzeug Sunlight Ibex (2025) dient ein VW Crafter mit 163 PS (120 kW) starkem 2,0-l-Turbodiesel und Achtstufen-Automatikgetriebe. Hinzu gesellt sich der "4Motion" genannte Allradantrieb von VW. Damit der Campervan auch Offroad eine gute Figur macht, erhält der Ibex eine Höherlegung – übrigens laut Product Managerin Sabrina Steinbrink "in der Garage" in Handarbeit, in der auch das selbst konstruierte Gfk-Hochdach seinen Weg auf den 5,98 m langen Van – so unsere Vermutung dem Radstand auf den Fotos zu urteilen – fand.