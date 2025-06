Wahlweise auch in silber: Der Novaline setzt auf klares, modernes Design – bleibt aber in allen Grundrissen der Monoachser-Bauweise treu.

Preis: Eriba Novaline (2025) ab 29.490 Euro

Der Caravan-Traditionsmarke aus der Erwin-Hymer-Gruppe baut zum Modelljahr 2026 um. Gleich zwei Neuheiten hält der Hersteller aus Bad Waldsee parat, beides Neuauflagen von Klassikern: Novaline und Feeling. Der Eriba Novaline (2025) rangiert – zumindest preislich – als Topmodell im Portfolio der Hymer-Tochter über dem zeitgleich erneuerten, flachen Aufstelldach-Caravan Eriba Feeling sowie über der Traditions-Baureihe Eriba Touring. Mindestens 29.490 Euro (Stand: Juni 2025) kostet die renovierte Baureihe zum Start und wird so knapp 3000 Euro teurer als der direkte Vorgänger. Das mag jedoch auch der Tatsache geschuldet sein, dass das bisherige Einstiegsmodell 425 herausfliegt, günstigster ist nun der 465 – womit sich der Mehrpreis für das Modelljahr 2026 auf 2000 Euro reduziert.

Sechs Grundrisse stehen direkt zum Marktstart im Juli 2025 bereit. Vom Vorgänger werden 442, 465, 470 und 515 übernommen, neu eingeführt werden die familienfreundlichen Vierbett-Grundrisse 485 mit französischem Bett und 495 als Einzelbett-Grundriss. Die kompakten Modelle 442, 465 und 470 bringen maximal drei Personen unter, das Topmodell 515 mit Etagenbetten kommt sogar auf fünf Schlafplätze.

Kenner:innen dürfte aufgefallen sein: Der Name ist neu. Bisher hieß der Caravan "Nova Light". Das Konzept bleibt aber weitestgehend unangetastet, denn auch im Modelljahr 2026 bleibt der Wohnwagen noch recht kompakt und – selbst mit Ablegen des "Light" im Namen – eher auf Leichtbau getrimmt. Zwar wurde die Gesamtmasse serienmäßig um 100 kg auf maximal 1500 kg (grundrissabhängig) angehoben – je nach Zugfahrzeug genügt aber nach wie vor ein Klasse-B-Führerschein für das Gespann, um unter dem 3500-kg-Grenzwert zu bleiben.

Innenraum: Modernes Design, bekannte Grundrisse

Die größte Änderung am Eriba Novaline (2025) im Vergleich zum Vorgänger Nova Light ist das neue, klare Innenraumdesign. Moderne Möbelfronten, neu eingekleidete Polster in der Sitzgruppe, dazu ein neues Lichtkonzept – natürlich komplett auf LED basierend. Mit dabei sind auch Multifunktions-Akkulampen mit Magnetfuß und Klebepad, die sich so frei im ganzen Wohnraum platzieren lassen. Der Massivholz-Eiche-Look des Vorgängers ist damit passé, nun sind auch im Eriba mit 1,98 m Stehhöhe Anthrazit und Weiß angekommen. Holzoptik tragen nur noch die Dachstauschänke und Blenden unter den Festbetten. Bei den Polstern haben Kund:innen die Wahl aus Grau ("Seattle Stone"), Beige ("Asmara Cinnamon"), Grün (im Bild; "Lulea Leaf") und Blau ("Treviso Lake").

Foto: Eriba

Bei den Betten sowie deren Anordnung ändert sich im Eriba Novaline (2025) recht wenig. Es bleibt bei Einzelbetten im 442 und 470, der 465 bleibt dem französischen Bett treu und der 515 setzt aus die Kombination aus Bug-Querbett und Heck-Etagenbetten, was mit dem Sitzgruppenumbau für fünf Schlafplätze sorgt. Die beiden "Neuzugänge" 485 und 495 setzen jeweils auf ein französisches Bett, beziehungsweise Einzelbetten im Heck und eine zum Doppelbett umbaubare Rundsitzgruppe im Bug. Bei den übrigen Baureihen bietet die Vis-à-Vis-Sitzgruppe im Umbau maximal einer Person einen Schlafplatz.

Die Küche des Eriba Novaline (2025) bleibt dagegen auch im Modelljahr 2026 dem Gaskocher treu. Ein Zweiflammen-Gaskocher ist in jedem Grundriss inbegriffen, ebenso ein Edelstahl-Spülbecken. Eine Abdeckung für die Küchenspüle gibt es ebenfalls, allerdings nur optional für 65 Euro. Wer Gas einsparen möchte, kann auf das Hybrid-Kochfeld mit einem Zweiflammen-Gaskocher und einem zusätzlichen Induktionskochfeld zurückgreifen. Der Aufpreis beträgt 750 Euro, das Mehrgewicht immerhin 6,5 kg. Ein kleines Highlight versteckt sich in der Türverkleidung: Multifunktionsschienen können – je nach Zubehör – als Gewürzregal, Handtuch- und Jackenhalter oder gar Tablethalter fungieren.

Auch das Bad ist auf Standard-Niveau für die Caravan-Mittelklasse, der der Eriba Novaline (2025) angehört. In der kompakt geschnittenen Nasszelle findet stets eine Kassettentoilette, ein Festwaschbecken sowie ein Spiegelschrank Platz. Auch die Duschwanne ist inklusive, nicht so aber die Duschausstattung. Brausekopf und Vorhang schlagen mit 295 Euro Aufpreis auf. An Frischwasser stehen ohnehin aber nur 45 l zur Verfügung, der rollbare Abwassertank kostet ebenso wie der Warmwasserboiler Aufpreis – letzterer nur in Verbindung mit einem Heizungs-Update verfügbar.

Multimedia kostet stets Aufpreis, ist dafür aber auf einem modernen Stand. So bietet der Hersteller aus dem oberschwäbischen Bad Waldsee etwa ein 5G-Internetmodul samt Router und Außenantenne an – die SIM-Karte müssen Camper:innen jedoch separat beisteuern. Drei Multimedia-Pakete fügen entweder ein DAB-Radio, einen Fernseher oder beides kombiniert hinzu.

Technik & Aufbau: Digitaler Reisebegleiter

Im Eriba Novaline (2025) ist die Anbindung an die Eriba-Connect-App bereits serienmäßig an Bord. Über die Smartphone-Anwendung lassen sich etwa Füllstände checken oder prüfen, ob der Caravan korrekt nivelliert auf dem Stellplatz steht. Für 195 Euro Aufpreis gibt es das "Eriba Connect Starterpaket" mit frei platzierbarem Temperatur- und Kontaktsensor (siehe Bild unten) sowie Reifendrucksensor. Über ein separates Steuerteil im Wohnraum lässt sich dagegen die serienmäßige Gasheizung Truma Vario Hear Eco steuern. Sie ist laut Eriba platzsparend unter der Sitzgruppe untergebracht. Der Gaskasten nimmt zwei Elf-Kilogramm-Flaschen auf. Gegen Aufpreis lässt sich die Serien-Heizung auch gegen eine leistungsstärkere Truma Combi 4 oder 4E mit zusätzlichem Elektroheizstab eintauschen.

Foto: Eriba

Den Eriba Novaline (2025) gibt es auch in der Neuauflage nur als Monoachser. Das vollverzinkte System-Leichtbau-Chassis ist bei den kompakten Grundrissen serienmäßig aus 1200 (465), beziehungsweise 1300 kg (442, 470) ausgelegt. Die übrigen drei Modelle 485, 495 und 515 starten bei 1500 kg. Optional lässt sich der Eriba Novaline (2025) in 100-kg-Schritten auf bis zu 1800 kg technisch zulässiger Gesamtmasse auflasten – bei 465 und 470 ist bei 1600 kg bereits Schluss. Die Anti-Schlinger-Kupplung ist beim Eriba Novaline (2025) inklusive, das Anti-Schleuder-System kostet dagegen Aufpreis. Ebenso gibt es optional auch den Mover "AL-KO Mammut" für 2590 Euro Aufpreis, hier jedoch zwingend in Kombination mit einer Aufbaubatterie (So die richtige Aufbaubatterie für das Wohnmobil finden). Zur Wahl stehen eine 95-Ah-AGM-Batterie sowie zwei LFP-Akkus mit 80 oder 160 Ah. Die Preise rangieren zwischen 580 und 3490 Euro. Die Anbindung an die Eriba-Connect-App ist inklusive.