Der Sondereditions-Campervan basiert auf dem Campeo C 600, bekommt aber das Schwenkbad aus dem Eliseo C verpasst.

Als Campervan, Teilintegrierter, Caravan und Urban Camper: die Bürstner B66 Sondermodelle (2025)

"Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an", wusste Udo Jürgens bereits 1977 in seinem Schlagerhit zu singen. Und das trifft auch auf Traditionshersteller Bürstner aktuell relativ gut zu. Der Hersteller, dessen Gründung als Caravanmarke zwar auf 1958 datiert ist – und damit streng genommen bereits 67 Jahre alt –, stellt sich zum Modelljahr 2026 komplett neu auf. Alle bisherigen Baureihen sollen Medienberichten zufolge nicht mit ins neue Modelljahr mitgenommen werden, ganz neue Fahrzeuge sollen das bisherige Portfolio von immerhin 20 Baureihen von Campervans, Caravans, Teilintegrierten und Urban Campern ersetzen.

Daher wird zu Beginn des "neuen Lebens" erst einmal ausgeräumt. Einige Auslaufmodelle bekommen nun als Bürstner B66 Sondermodellen (2025) eine Ehrung zum nachgefeierten 66. Geburtstag des Unternehmens mit Sitz direkt an der deutsch-französischen Grenze. Interessierte erhalten bereits ab Juli 2025 eine der letzten Chancen, eines der noch aktuellen Modelle mit Zusatzausstattung zu erwerben, bevor die neuen Baureihen auf dem Caravan Salon 2025 (29. August bis 7. September) ihre Premiere feiern. Die Sondermodelle verteilen sich auf vier Campingfahrzeug-Gattungen: Campervan, Teilintegrierter, Caravan und Urban Camper. Im Folgenden gehen wir im Detail auf jedes Fahrzeug ein.

Bürstner B66 Campervan: Vollausstattung für 60.000 Euro

Das Sondermodell Bürstner B66 Campervan (2025) ist in nur einem Grundriss verfügbar, dem 600 C, und soll mindestens 59.990 Euro (Alle Preise: Stand Juli 2025) kosten. Damit ist der Kastenwagen insbesondere unter Berücksichtigung der umfangreichen Ausstattung mehr als attraktiv eingepreist. Basis für den Campervan – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt – ist der Bürstner Campeo C 600 auf Fiat Ducato – mit einer entscheidenden Änderung am Grundriss: Anstatt des Kompaktbads verpassen die Produktentwickler:innen der Sonderedition B66 nämlich das komfortable Schwenkbad aus dem Bürstner Eliseo C. Der übrige Grundriss ändert sich dagegen kaum: Halbdinette vorne, Seitenküche mit stirnseitig eingelassenem Kompressor-Kühlschrank und Zweiflammen-Gaskocher und ein Heckdoppelbett füllen den Sechs-Meter-Campervan aus.

Foto: Bürstner

Der Campervan fährt mit der auffälligen Lackierung in "Lanzarote Grau" samt B66-Dekorstreifen und -Schriftzügen sowie 16-Zoll-Alufelgen und lackiertem Stoßfänger vorne vor. Selbst die 3,75-m-Markise, eine elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe und ein 50 x 70 cm großes Panoramadachfenster gehören zum Serienumfang hinzu. Wir erinnern uns: Wir sprechen von einem 60.000-Euro-Camper. Fliegenschutzplissees und Verdunkelungsrollos an Dachhauben im Wohnraum sowie den Alurahmenfenstern gehören natürlich ebenfalls serienmäßig beim B66 Campervan dazu.

Foto: Bürstner

Die Wohnraumausstattung selbst unterscheidet sich bis aus das bereits erwähnte Bad sowie die obligatorische Sondereditions-Bestickung der exklusiv gestalteten Polster kaum von denen des Serien-Campers. So gibt es etwa einen herausnehmbaren Lattenrost am Heckbett, mit dem sich der Stauraum vertikal erweitern lässt, Isofix auf der Rückbank oder eine drehbare Verlängerung am Esstisch.

Wichtiger ist da die Fahrerhaus-Ausstattung. Denn auch hier ist beim B66 einiges inklusive, das sonst teuer bezahlt werden muss. Prominentestes Beispiel: das Multimediasystem. Normalerweise kostet das bei der Fiat-Basis Aufpreis, der Bürstner B66 Campervan führt es serienmäßig und sogar in Verbindung mit einer Rückfahrkamera. Auch das sonst optionale "Techno"-Armaturenbrett inklusive Lederlenkrad ist an Bord. Antriebsseitig wird ausschließlich auf den 140 PS (103 kW) starken 2,2-l-Turbodiesel gesetzt, dafür ist die Achtstufen-Automatik aber ebenfalls serienmäßig. Optional lassen sich ausschließlich das Aufstelldach mit zwei Zusatz-Schlafplätzen für 5990 Euro sowie der Sitzgruppenumbau hinzubuchen.

Bürstner B66 Teilintegrierter: Zwei Grundrisse mit viel Komfort

Bei den Bürstner B66 Teilintegrierten (2025) gibt es sogar etwas mehr Auswahl. Zwei Grundrisse des Sondermodells stehen zur Verfügung. Der 690 TD setzt auf Einzelbetten im Heck, beim 732 TD kommt ein mittig im Heck eingebautes Queensbett zum Einsatz. Und auch die Nasszellen der beiden Grundrisse unterscheiden sich. Der 6,99 m lange 690 setzt auf ein Schwenkbad, im 7,19 m langen 732 findet ein Raumbad mit separierter Duschkabine Platz. Die Basis für die Sondermodelle bildet der Bürstner Lyseo TD in den gleichnamigen Grundrissen 690 und 732. Wie beim Campervan kommt auch im Teilintegrierten-Sondermodell auf Fiat-Ducato-Basis serienmäßig der 2,2-l-Vierzylinder mit 140 PS (103 kW) und dem sonst aufpreispflichtigen Achtstufen-Automatikgetriebe zum Einsatz.

Foto: Bürstner

Den Wohnraum haben die Kehler:innen auch bei den zwei Teilintegrierten mit frischen Farben und exklusiven B66-Polstern neu eingekleidet sowie die Serienausstattung für die B66-Modelle umfangreicher gestaltet. Zu Preisen von 78.990 für den 690 beziehungsweise 79.990 für den 732 darf sich die Kundschaft etwa über ein 50 x 70 cm großes Dachfenster samt Verdunkelungsrollos und Fliegenschutz, eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe, Rahmenfenster oder eine 4,0-m-Markise in Anthrazit – passend zur Serienlackierung in Lanzarote Grau – freuen.

Im Wohnraum profitieren die Sondereditions-TIs vom Thermo-Funktionsdoppelboden des Basisfahrzeugs – etwa mit Staufächern und einer indirekten Fußbodenheizung. Die Küche ist bei beiden Modellen zwar leicht unterschiedlich angeordnet, bietet aber mit Rundspüle und Dreiflammen-Gaskocher weitestgehend dieselbe Funktionalität. Der 690 bekommt zusätzlich eine Arbeitsplattenerweiterung, der Kühlschrank fasst bei beiden Modellen dann wieder 132 l.

Foto: Bürstner

Die Ausstattung des Basisfahrzeugs ist weitestgehend gleich zum Campervan und beinhaltet unter anderem auch die Multimediastation inklusive Rückfahrkamera. Zusätzlich spendiert Bürstner dem B66-Teilintegrierten die elektrische Feststellbremse. Da bereits so gut wie alles im Serienumfang enthalten ist, hält sich die Aufpreisliste für die Sondermodelle sehr kurz. Sie umfasst – wie die der Campervans – nur Schlafraumerweiterungen. Für 1500 Euro kann etwa ein elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe hinzubestellt werden, dann entfällt jedoch das Panoramadachfenster. Ein Sitzgruppenumbau steht für 590 Euro Aufpreis als zweite und letzte Option auf der Liste.

Bürstner B66 Caravan: Günstiger Averso-Ableger

Einen etwas anderen Weg als seine motorisierten Camper-Kollegen geht der Bürstner B66 Caravan (2025). Denn hier werden gleich acht Grundrisse angeboten. Die Basis für den Wohnwagen bildet der Bürstner Averso, doch auch hier bietet der badische Campingfahrzeug-Hersteller mit dem Sondermodell ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Während der Averso zuletzt noch mindestens 29.490 Euro für den Averso im Einstiegsgrundriss 465 TS abrief, sind es beim B66 mit identischem Grundriss 24.990 Euro.

Foto: Bürstner

Die Ausstattung des B66-Caravans ist allerdings nicht ganz so allumfassend wie die von Teilintegrierten oder Campervan. Zwar kommt auch er mit exklusiven Möbel- und Polsterdesigns sowie verkleidete Kombirollos, aber nicht deutlich mehr Ausstattung als der Standard-Averso. Daher ist auch die Aufpreisliste des B66-Caravans deutlich länger. Sie umfasst etwa die Duschausstattung oder Winterpakete mit einer leistungsstarken Truma Combi 6E-Heizung inklusive Elektrozusatzheizer. Dennoch müssen beim B66 bietet trotz des günstigeren Preises im Vergleich zum Basis-Averso keine Abstriche bei der Komfort- oder Sicherheitsausstattung gemacht werden.

Foto: Bürstner

So bietet der Bürstner B66 Caravan etwa Alufelgen, eine Antischlingerkupplung oder ein Sicherheitsfahrwerk serienmäßig. Im Wohnraum ist das beim Basis-Averso ansonsten optionale Beleuchtungspaket mit indirekter Oberschrankbeleuchtung inklusive. Die Anbindung an die "My Bürstner App", Rauchmelder und eine digitale Wasserwaage sind nur einige Komfortfeatures. In der Küche finden in allen acht Grundrissen ein Dreiflammen-Gaskocher sowie ein 131,5 l großer Kühlschrank Platz. Die Schlafplatz-Zahl reich je nach Grundriss von vier bis sieben.

Bürstner B66 Urban Camper: Auch als Edition ein teures Vergnügen

Ohne zugehöriges Bildmaterial komplettiert der Bürstner B66 Urban Camper (2025) das Quartett der Sondermodelle. Unser Bild (siehe unten) zeigt den kurzen Copa 500 mit "Sport"-Paket. Der B66 wird in einem Grundriss angeboten und nennt sich 532 UV. Die Basis bildet der bekannte Bürstner Copa 530 auf Basis des Ford Tourneo Custom mit langem Radstand und 5,45 m Außenlänge, der B66 kommt aber mit einem leicht abgewandelten Grundriss daher. Bei einem Grundpreis von 69.990 Euro ist das Sondermodell dabei sogar etwas teurer als der Basis-Copa.

Foto: Bürstner

Beim Urban Camper verhält es sich jedoch wieder wie bei Campervan und Teilintegriertem: Massig Ausstattung gibt es hier inklusive, angefangen beim Basisfahrzeug. Der Ford-Kleintransporter fährt bereits in "Grey Matter" lackiert mit der Topmotorisierung – einem 2,0-l-Turbodiesel mit 170 PS (125 kW) und einem Achtstufen-Automatikgetriebe – vor. Hinzu kommen Einparkhilfe vorne und hinten, diverse Assistenzsysteme, getönte Scheiben, beheizte Sitze und Lenkrad, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und einiges mehr. An Campingausrüstung hat der B66-Campingbus unter anderem ein ebenfalls Grau lackiertes Aufstelldach sowie eine 3,0-m-Markise serienmäßig an Bord.

Der Wohnraum ist dagegen mit dem Basis-Copa weitestgehend baugleich, weshalb auch ein kompakter Zweiflammen-Gaskocher mit integrierter Spüle und eine 36-l-Kühlbox bereits die gesamte Küche ausmachen. Ein Anschluss für die Außendusche muss als Bad im B66 Urban Camper 532 genügen. Geheizt wird, wie im Basis-Copa, mit Diesel.