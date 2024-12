Mit 256 km/h in den Urlaub fliegen

In den 1990er-Jahren machten sich kreuzbrave Kombi-Karosserien mit starken Maschinen auf der linken Autobahnspur breit. Einer davon war der BMW M5 Touring der E34-Generation.

Alles war möglich bei der BMW Motorsport GmbH – im Rennsport und bei der Entwicklung neuer Straßenfahrzeuge. Als zentrales Element kristallisierte sich schon früh der M88 heraus. Die Grundkonstruktion des Sechszylinders stammt aus dem Jahr 1976, seinen Höhepunkt erreichte er als Mittelmotor im BMW M1. Letztendlich ermöglichte er auch die Entstehung des M5.

Der Vierventil-Motor kam im Rennsport zum Einsatz, trieb BMWs legendären Sportwagen an und sorgte für Überraschungen, als er im M635 CSi sowie in der 5er Limousine auftauchte. Vor diesem Hintergrund scheint es rückblickend konsequent, dass er irgendwann auch in einem BMW M5 Touring zum Einsatz kam.

Understatement pur im BMW M5 Touring mit 340 PS

Doch die Bayern waren keine Kombi-Hersteller, dieses hemdsärmelige Segment überließ man den Marken Opel und Ford. Selbst der Erfolg des Mercedes-Kombis (ab 1978) ließ die BMW-Leute scheinbar kalt. Dann setzte man 1987 dem lediglich als Limousine erhältlichen Mercedes 190 setzte man 1987 den ersten Touring der 3er Reihe entgegen. Ab 1991 war dann der 5er auf Wunsch erstmals als Touring zu haben. Parallel zur Überarbeitung der stärksten E34-Limousine folgte der nächste Paukenschlag: Der BMW M5 Touring war da!

Mit größerer Bohrung und neuer, geschmiedeter Kurbelwelle stieg der Hubraum von bislang 3,5 auf 3,8 l. Die rennsporterprobte Einzeldrosselklappen-Anlage (jetzt mit je 50 mm Durchmesser) blieb, der M5 stellte 340 PS (250 kW) zur Verfügung. BMW änderte die Bezeichnung der Motoren: Aus dem M88/3 wurde der S38B38, ansonsten hielt man am bewährten Konzept fest. Ohne das M-Logo bot der M5 Understatement pur. Schwellerleisten und Schürzenansätze verrieten nur Kenner:innen, um welches (Kombi-)Modell es sich handelte. Fahrdynamisch aber erfüllte der M5 Touring genau das, was man mittlerweile von einem M5 erwartete.

Fantastische Gasannahme des Reihensechsers

Das famose Fahrgefühl wird von einer Feder-Dämpfer-Abstimmung (oder dem adaptiven EDC-Fahrwerk) unterstützt, die zwar Bewegung im Aufbau zulässt, den weit über 1,7 t schweren Trumm aber mit jeder Kurve gekonnt vereint und eine verlässliche Verbindung zwischen Hintern und Chassis schafft. Doch das wäre alles nichts wert, wenn die Lenkung nicht so fein agieren würde. Gut, heute bietet jeder VW Golf weniger Winkel. Allerdings ist die Eingewöhnungszeit im M5 kurz, weil man sich auf die Informationen verlassen kann, die einem das große Volant in beide Handflächen leitet. Wie steht es um die Seitenführung der Vorderreifen? Geht da noch ein bisschen? Zieht die Hinterachse mit oder braucht es einen kleinen Lastwechsel, um die enge Linkskurve zu bekommen? All das wird fein und unmittelbar kommuniziert, weil unten immer exakt das ankommt, was man oben eingibt.

Der hinterradgetriebene BMW M5 Touring bewegt sich gediegen bis leichtfüßig, und daran ist nicht nur der Reihensechser Schuld – aber doch zu einem großen Teil. Die Saugmaschine nimmt so fantastisch spontan Gas an, entfaltet ihre Kraft so unheimlich gleichmäßig und fein über das lange Drehzahlband bis rund 7000 Touren, kurbelt dabei so drehfreudig und laufruhig, dass es eine Freude ist. Und obwohl man es dem wuchtigen E34 nicht ansieht mit seinen in schlichtem Grau gehaltenen Schwellerverkleidungen, so ist er doch eine echte Fahrmaschine. Das Trio aus Kupplung, Fünfgang-Schaltgetriebe (erst ab 1994 gab es sechs Gänge) und Gaspedal ist so perfekt eingespielt, dass man den bärenstarken M5 Touring noch immer sofort als Alltagsauto einsetzen will – auch, weil er extrem solide zusammengesteckt und mit hochwertigen Materialien ausstaffiert ist. Man hat das Gefühl, die Autos der 1990er seien nicht nur für ein Auto-, sondern für ein ganzes Menschenleben lang entwickelt und gebaut worden.

